Именно газовые мотивы играли не последнюю роль для вмешательства РФ в сирийские события

Итак, Россия убирается из Сирии. Не последним мотивом ее вторжения туда был газовый. А именно – не допустить реализации ни одного из двух конкурентных проектов.

Арабский газопровод для газа из Катара в Европу через С.Аравию, Иорданию, Сирию и Турцию в Европу (при условии построения, по крайней мере, газопровода "Набукко", который в начале прошлого десятилетия бурно обсуждался и считался перспективным и для газа из Центральной Азии, и для газа с Ближнего Востока в рамках концепции ЕС Южного энергетического коридора).

Персидский газ должен был прийти тоже в Европу, но несколько другим маршрутом – из иранских месторождений Залива через Ирак в Сирию (шиитский коридор) на ее средиземноморское побережье, где он должен был сжижаться и дальше транспортироваться СПГ-танкерами в Европу.

Оба проекта, а точнее замысла, потому что до стадии полноценного проектирования все это не дошло, были конкурентными для российского газа в Европе, а Россия, как известно, не терпит конкуренции, она предпочитает монополию. Об этом Путин еще в 2014 говорил, мол, монополия хороша тогда, когда она своя.

Следовательно, вмешательство в Сирию было превентивным мероприятием, чтобы создав неприемлемо высокие военно-политические риски, сорвать реализацию замыслов конкурентов, независимо от того идет ли речь о газе Катара, за которым стоят США, или о газе Ирана, который является сообщником России.

Это называется – мочить всех, газ должен быть только российский или под контролем России транспортироваться и продаваться в Европе.

Технология срыва стратегически важных газовых проектов была успешно отработана Россией в Украине в 2014 году. Не последним мотивом Кремля в агрессии против Украины был газовый мотив.

Российская оккупация Крыма и вторжение на Донбасс сорвали реализацию масштабных проектов, инициированных Украиной на шельфе Черного моря и на востоке и западе Украины с привлечением ведущих мировых компаний – британо-нидерландской Шелл и американских ЭксонМобил и Шеврон.

Откровенно о мотивах Кремля рассказал в СМИ не последний в тогдашней российской военно-политической иерархии человек – генерал Ивашов. То есть Россия приходила в Сирию не для "урегулирования конфликта", а наоборот – для поддержания его на как можно долгий период. Через хаотизированную страну никто не будет прокладывать никакие трубы.

Интересна история (не)выхода иранского газа на европейский рынок. Она начиналась еще в 60-х годах прошлого века, во времена Леонида Брежнева и шаха Ирана Мохамеда Реза Пехлеви. Тогда договорились, что иранский наз будет поставляться в республики Закавказья, а по своповой схеме газ из СССР будет экспортироваться в Европу в качестве иранского.

В 1970 году газопровод-интерконнектор Астара – Кази-Магомед (сейчас Аджикабул, Азербайджан) мощностью 10 млрд куб. м газа ежегодно был построен, и поставки начались в 1971 году. Однако продолжались они недолго – до 1979 года, то есть до исламской революции, после которой Иран аятоллы Хомейни уже не хотел иметь дела с "малым сатаной", то есть СССР.

Относительно Сирии и проектов транспортировки газа через ее территорию. Полностью согласен с мнением, что оба проекта не будут реализованы, несмотря на все желания Турции. Которая действительно была и остается заинтересованной, чтобы все газовые потоки в Европу из Центральной Азии, Каспия, Ближнего Востока шли именно через ее территорию.

Не будет этого потому, что Европа сегодня – это не Европа 15-20 лет назад. Декарбонизация делает свое дело.

И урок, какую высокую цену приходится платить за "дешевый" газ от диктаторских режимов, Европа получила. В Евросоюзе не считают, что иметь дело с Эрдоганом будет лучше, чем с Путиным или тегеранскими аятоллами.

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Поэтому надежной Норвегии, СПГ из США и Катара, поставок из Алжира и небольших объемов из Азербайджана для ЕС вполне хватит.

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