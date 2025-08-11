Сингапур провел пафосный и яркий парад, посвященный 60-летию независимости, в которую сначала не очень верили и которая стала теперь особенно успешной.

Большинство украинских комментаторов считают, что главная причина этого успеха – твердая рука Ли Куан Ю, отца-основателя нации, в частности в искоренении коррупции. Этот фактор, конечно, важен в контексте высочайшей в мире экономической свободы. Но искоренение коррупции, будучи необходимым условием экономического процветания, не является условием достаточным.

Не забываем, что 85% экономического роста зависит от роста совокупной факторной производительности. Которой, в свою очередь, для роста, по мнению World Bank, нужны сначала инвестиции, затем инфузия (вливание) передовых подходов и потом инновации.

Сосредоточимся на второй части – инфузии, так как она является наименее понятной в обществе.

"Интерес Сингапура к продуктивности уходит корнями в первые дни независимости", – говорится в разделе Productivity Movement in Singapore. Первым шагом было создание отдела продуктивности в рамках правительственного Совета экономического развития (СЭР) в 1964 году. В 1967 году при СЭР был создан Национальный центр продуктивности.

Несмотря на более чем 15 лет усилий по повышению производительности труда, руководство Сингапура считало, что страна в этом еще значительно отстает от других государств. В 1979 году премьер-министр Ли Куан Ю выразил обеспокоенность: "Работники здесь не так гордятся своей работой и не так квалифицированы в ней, как японцы или немцы".

В начале 1981 года Ли Куан Ю встретился с ключевыми японскими работодателями в Сингапуре, чтобы обсудить практики, отношение к работе и производительность труда в Японии. В Сингапуре сразу был создан Комитет по производительности труда для изучения движения за производительность труда в Японии и изучения повышения производительности, отношения к работе и отношений между работниками.

В июне 1981 года Ли Куан Ю встретился с председателем Японского центра производительности (JPC) и был твердо убежден в необходимости движения за производительность труда. Сингапурский Комитет по производительности составил отчет, в котором подчеркивалась важность "человеческих аспектов" или изменения мышления и предлагалось создать совет высокого уровня для изучения усилий по повышению производительности труда и определения будущей стратегии.

На основе этого предложения в сентябре 1981 года был создан Национальный совет по производительности (NPC) как орган надзора и координации политики для Движения за производительность. NPC возглавлял государственный министр труда (с 1986 года – государственный министр торговли и промышленности) при участии высокопоставленных представителей правительства, групп работодателей, профсоюзов и научных кругов.

Было начато широкое Движение за производительность, которое развивалось в три этапа: осознание (1981-1985); действия (1986-1988) и чувство собственности (1989-1990-е годы). Целью этапа повышения осведомленности было создание широкого понимания важности производительности среди компаний и рабочей силы. Основное внимание было сосредоточено на формировании позитивного отношения и продвижении командной работы, признании и награждении успешных компаний и отдельных лиц.

На протяжении всех этапов повышения осведомленности и принятия мер решающим фактором были твердая приверженность делу и лидерство премьера Ли Куан Ю. Масштабные кампании по повышению производительности были начаты как на национальном, так и на корпоративном уровнях. Ноябрь был объявлен "месяцем производительности", в течение которого Ли Куан Ю, начиная с 1981 года, в течение семи лет подряд выступал с ежегодными речами о производительности.

Более того, NPC приложил значительные усилия для распространения духа производительности среди общественности. Был создан символический талисман по имени Teamy – крошечный милый персонаж пчелки. Этот Teamy Bee символизировал усердный труд, командную работу и эффективность.

Слоган и плакаты кампании по повышению производительности были созданы в 1982 году вокруг ключевого послания "Вместе мы работаем лучше". Этот лозунг был политическим. Его цель – создать благоприятный цикл таким образом: повышение производительности будет способствовать росту бизнеса и экономики, что должно генерировать больший потребительский спрос на продукцию; это должно приносить удовлетворение людям и больше работы специалистам; в результате произойдет повышение благосостояния людей, в том числе работников.

Ситуационное упражнение Гарвардской бизнес-школы Singapore Inc рассказывает о "запуске мотивационной песни "Хорошо, лучше, лучше всех" на радио, печати лозунгов вроде "Давай, Сингапур – сделаем все чуть больше" до создания колледжа контроля качества. NPC усердно работал, чтобы подчеркнуть важность производительности для страны и ее рабочей силы. Лидеры профсоюзов прошли обязательный модуль о "совокупной факторной производительности", пишет Harvard Business School, и это сильно меня впечатлило – я хочу дожить до того времени, когда такой модуль пройдут лидеры украинских профсоюзов.

В 2000-х "правительство активизировало свои усилия, установив агрессивную цель роста совокупной факторной производительности на 4% в год, чтобы достичь целевого показателя роста ВВП на 7%.

В апреле 2002 года, чтобы дополнить переход страны к экономике, основанной на знаниях, SPRING (Совет по стандартам, производительности и инновациям, правопреемник NPC) перепозиционировал себя, чтобы способствовать дополнительным инновациям как двигателю будущего роста производительности. Ее генеральный директор подчеркнул: "Нам нужно перейти от города эффективности к инновационной нации".

По исследованиям Международной организации труда, самая высокая производительность труда в 2024 году была в Люксембурге – $166 в час, в Сингапуре – $97, в Западной Европе – $84, в США – $82, в Германии – $81, в Японии (которая изначально учила Сингапур) – лишь $53.

В Украине по тем же исследованиям производительность труда составляла в 2021 году $15 в час.

Теперь вопрос. Понимая, что вопрос продуктивности еще даже не обсуждается в Украине ни правительством, ни аналитиками, мы отстаем от Сингапура на 60 лет или только на 45?

