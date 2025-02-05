У США и Европы есть списки критически важных материалов, необходимых для снижения зависимости от Китая, а у нас теоретически есть нужные месторождения

Почему хорошо, если США инвестируют в добычу в Украине:

1) Это даст нам определенный бурст к защите – американцы будут более склонны защищать территории, где есть их интересы и бизнес, чем те, где их нет. А месторождения полезных ископаемых у нас в основном либо на оккупированных, либо на рискованных территориях, то есть именно там, где это необходимо.

2) Инвестиции помогут сохранить наши существующие исследовательско-добывающие-производственные кластеры, которые, к сожалению, сейчас разваливаются, пока ключевые специалисты уезжают работать за границу. Очень важно их сохранить – это значит, что экономический рост будет строиться не на пустом месте.

3) Традиционный аргумент – прямые иностранные инвесторы приносят деньги, создают рабочие места в отрасли и в смежных/обслуживающих секторах. Кроме того, что это само по себе прекрасно, это особенно важно для рискованных регионов, где любая грамотная экономическая активность – большое благо.

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4) Крупные американские компании и инвестиции в любую отрасль – это волшебная палочка, открывающая Украину для тех, кто нас раньше в упор не видел: страховые компании, финансовые посредники (а на местах – просто нормальные гостиницы и рестораны), а также другие полезные игроки, которые увидят Украину как рынок и помогут создать экосистему, привлекая новых инвесторов из других стран и отраслей.

5) И нам же будет приятно, если от безопасности и самодостаточности в ресурсных цепочках выиграют наши друзья и партнеры, а проиграют мерзкие жители болот. У США и Европы есть списки критически важных материалов, необходимых для снижения зависимости от Китая и других импортеров, а у нас теоретически (!) есть нужные месторождения.

Три ложки дегтя:

1) Добыча этих ресурсов может быть экономически нецелесообразной – многое из потенциальных запасов до сих пор не разрабатывается не просто так, а из-за возможной убыточности. Условно говоря, дешевле привезти все это из Австралии или Канады, чем с нуля строить цикл добычи в Украине.

2) Разведано на самом деле непонятно что, с неясным качеством и неясно где.

Данные закрыты, а те, что были, якобы базируются еще на эпосе СССР. Полноценная разведка с компетентными специалистами, которая по международным стандартам подтвердит наличие ресурсов, – это пока не про Украину.

К тому же это очень дорого – с порога речь идет минимум о десятках (а то и сотнях, если говорить о глубоких залежах) миллионов евро. Кто-то должен вложить эти деньги на старте без уверенности в результате.

3) Огромная проблема – доверие инвесторов. Коррупция в странах третьего мира – явление распространенное, и добывающие компании даже научились с этим сосуществовать. Но трудно представить того, кто будет ОК с ситуацией, когда ты договорился с коррумпированным чиновником, а завтра он передумал или его заменили, и все условия изменились.

На самом деле проблема даже не столько в коррупции, сколько в стабильности правил игры. Если они известны и их соблюдают все – можно на что-то рассчитывать. Если же вероятность того, что тебя завтра "кинут", составляет 90%, то наверняка ты не будешь инвестировать уже сегодня. Соответственно, нужна очень сильная политическая история, чтобы сломать этот негатив.

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