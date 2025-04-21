Что же происходит сейчас с ресторанным бизнесом?

Плохая новость: дно достигнуто. Все, кто мог закрыться — уже закрылся. Хорошая новость: начался рост от дна. Падать вроде бы уже некуда, а от дна расти легче.

Многие предприниматели стоят на низком старте или уже стартовали, в ожидании скорейшего окончания войны. Ну и весна тоже влияет — зиму пережили, класс!

Что же будут открывать?

Кафе-бистро небольшой площади, до 300 кв. м. Лёгкие блюда, завтраки весь день, кофе и сладости. Для тех, кто не ест много за раз, а тут клюнул, там клюнул — не смейтесь, некоторые именно так и питаются. Городские кафе для современных людей, преимущественно девушек.

Пекарни и хлебные. Есть хлеб вдруг стало модно. Хлеб на закваске и выпечка уже реабилитированы — можно есть и не толстеть, а запах свежей выпечки — лучший антистресс.

Азиатская кухня, в том числе японская, китайская, вьетнамская. Спрос на Азию не спадал даже при отсутствии носителей культуры, а побаловать рецепторы яркими азиатскими вкусами — доступная экзотика.

Комфорт-фуд в разных его проявлениях: от столовых до кулинарий и продажи готовых наборов. Это еда на каждый день, которая никогда и не выходила из моды. Украинская кухня вместе с итальянской — флагманы этого движения.

Крупные рекреационно-гостиничные комплексы с ресторанами, бассейнами и инвестиционными предложениями в гостиничную недвижимость. Большой спрос на загородный отдых вырос ещё во времена ковида. А сейчас росту сегмента способствует необходимость отдыхать где-то внутри страны: в горах, у рек, озёр и просто в лесу. Но не под кустами с палатками, а с комфортом и дорого.

Разнообразные коллаборации (вот не люблю слово "коллабы"), эксперименты с появлением новых блюд в привычных меню. Платежеспособная аудитория хочет новых впечатлений и вкусов.

Бары. Как известно, бары бывают пивные, коктейльные и винные. Будут открываться все эти форматы, но в винных я не так уверена. Звёздный час баров наступит в первую же ночь после отмены комендантского часа. Мечтаем об этом.

Будут открываться заведения типа "дёшево и сердито". То есть с невысокими ценами, но с более-менее нормальным продуктом. Кухня — неважна, за дёшево всё съедят.

Платежеспособных гостей на всех не хватает — такое время.

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