Рожденный из совершенства и безмолвия: как был изобретен QR-код
В тихом уголке Японии в начале 1990-х годов скромный инженер по имени Масахиро Хара придумал нечто, что изменило мир.
Масахиро работал в Denso Wave, автомобильной промышленной компании, и увлекался игрой в Го – чрезвычайно популярную в Восточной Азии древнюю настольную игру с черно-белыми камнями.
Однажды вечером, когда Масахиро отдыхал за игрой в Го, его поразила мысль о многослойной сложности этой игры, в которой камешки с каждым ходом придавали доске уникальный вид, который нельзя повторить. А что, если информацию можно было бы хранить так же?
То, что последовало за этим, стало тихой революцией мирового масштаба. Тихой – потому что японцы fluent both in silence and perfection ("свободно владеют как тишиной, так и совершенством" – фраза отсылает к эстетической традиции Шибуй, которая сочетает простоту, скромность и сдержанную элегантность. – Ред). Масахиро и его команда создали новый вид кода – тот, который не просто улучшил привычный штрих-код, а полностью переосмыслил его. Его можно читать в любом направлении. Он может пережить повреждение и все равно его можно будет сканировать. И каждый из них уникален.
Они назвали это QR-кодом.
Истерических заголовков и фанфар не было. Но, как и все великие изобретения, он распространялся – бесшумно, эффективно и универсально – повсюду и с бешеной скоростью. Сегодня изобретение Масахиро затрагивает почти каждую часть нашей жизни.
Масахиро Хара никогда не искал внимания. Но его творение, рожденное из тихой игры Го, теперь предоставляет миллиардам людей доступ к нужной им информации.
Потому что иногда самые большие прорывы приходят, когда на проблему смотрят новыми глазами.
Интересно: если научить ИИ играть в Го, смог бы он изобрести QR-код?
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