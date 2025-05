Рожденный из совершенства и безмолвия: как был изобретен QR-код

В тихом уголке Японии в начале 1990-х годов скромный инженер по имени Масахиро Хара придумал нечто, что изменило мир.

Масахиро работал в Denso Wave, автомобильной промышленной компании, и увлекался игрой в Го – чрезвычайно популярную в Восточной Азии древнюю настольную игру с черно-белыми камнями.

Рисунок Кано Ейтоку: игра в го

Однажды вечером, когда Масахиро отдыхал за игрой в Го, его поразила мысль о многослойной сложности этой игры, в которой камешки с каждым ходом придавали доске уникальный вид, который нельзя повторить. А что, если информацию можно было бы хранить так же?

То, что последовало за этим, стало тихой революцией мирового масштаба. Тихой – потому что японцы fluent both in silence and perfection ("свободно владеют как тишиной, так и совершенством" – фраза отсылает к эстетической традиции Шибуй, которая сочетает простоту, скромность и сдержанную элегантность. – Ред). Масахиро и его команда создали новый вид кода – тот, который не просто улучшил привычный штрих-код, а полностью переосмыслил его. Его можно читать в любом направлении. Он может пережить повреждение и все равно его можно будет сканировать. И каждый из них уникален.

Они назвали это QR-кодом.

Истерических заголовков и фанфар не было. Но, как и все великие изобретения, он распространялся – бесшумно, эффективно и универсально – повсюду и с бешеной скоростью. Сегодня изобретение Масахиро затрагивает почти каждую часть нашей жизни.

Масахиро Хара (Фото – Wikipedia)

Масахиро Хара никогда не искал внимания. Но его творение, рожденное из тихой игры Го, теперь предоставляет миллиардам людей доступ к нужной им информации.

Потому что иногда самые большие прорывы приходят, когда на проблему смотрят новыми глазами.

Интересно: если научить ИИ играть в Го, смог бы он изобрести QR-код?

