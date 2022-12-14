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Санкции должны бить (быть) там, где противник их не ожидает

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Санкции должны бить (быть) там, где противник их не ожидает

заместитель министра юстиции Украины
14.12.2022, 19:52

Против России уже введены восемь санкционных пакетов, девятый на очереди. Пока эти санкции работают, но не так, как хотелось бы. Почему

На фоне ракетных обстрелов Украины в мире снова заговорили об отключении России от SWIFT, международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей. Недавно об этом высказался директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.

Решение хорошее, но недостаточное. Сегодня санкционная политика нуждается в обновлениях. И одним из основных изменений должна стать конфискация активов России. 

Почему санкции работают не так, как хотелось бы

Генералы готовятся к прошедшей войне. Известное высказывание применимо не только к самим военным действиям, но и к экономическим средствам воздействия на агрессора. Механизмы санкционной политики, которые положительно проявили себя в других конфликтах, недостаточны в случае вторжения россии в Украину. 

Догматизм последовательного применения санкций демонстрирует свою неэффективность. Конечно, нельзя отрицать долгосрочное разрушительное воздействие на экономику рф. Однако нельзя и забывать, что мы имеем дело с огромной страной, обладающей колоссальными запасами ресурсов и абсолютно политически неактивным населением. Добиться такого уровня обнищания, который повлечет за собой политические протесты, будет крайне сложно. 

Есть примеры Ирана и Северной Кореи. Режимы, находящиеся под санкциями десятилетиями, но при этом позволяющие себе развивать военно-промышленный комплекс и периодически создавать угрозу соседним странам. Северная Корея даже умудрилась сделать ядерное оружие под санкциями. Иран также близок к этому. И это при том, что оба государства гораздо слабее России в плане полезных ископаемых и продовольствия. 

Другая проблематичная составляющая нынешнего санкционного подхода — влияние тех же санкций на экономики стран, что их вводят. И мы понимаем, что длительное откладывание мер против Северного потока-2, неубедительный потолок цен на нефть, всевозможные переходные положения и отсрочки – это попытки сгладить эффект. 

Кроме того, есть элемент торга, когда ради какой-либо уступки агрессору с него снимают некоторую часть ограничений. У нас уже был такой пример в рамках зерновой сделки, когда Россия получила некоторые послабления в сфере экспорта удобрений. Кроме того, были упрощены санкции для авиационного сектора. 

Западные партнеры часто идут на уступки, когда нуждаются в российской продукции. Например, та же авиаиндустрия, закупающая в России титан. Так, американский Boeing приостановил приобретение этого металла еще в марте, а вот европейский Airbus лишь в начале декабря пообещал отказаться от закупок. Да и то через пару месяцев. Все это объяснимо технологическими процессами и сложностями с поиском замены поставщика. Только вот войну такими исключениями из правил остановить не удастся. 

Конфискация как решение 

Украинская армия в ходе этой войны уже неоднократно удивляла своими нестандартными решениями и подходами. Это отмечают многие наши страны-партнеры. Но такой же креативный принцип нужен и для экономической борьбы. 

Надо быть готовыми нанести экономический удар внезапно, чтобы ошеломить рф. Один из возможных методов — изъятие ресурсов страны за границей. Речь идет как о суверенных активах, так и об имуществе граждан, подпавших под действие санкций.  

Сейчас, во многом благодаря работе санкционной группы Ермака-Макфола, санкции стали болезненными для страны-агрессора. Однако иностранные активы РФ все еще заморожены, но не конфискованы. Плюс в том, что их не может использовать сама Россия. Минус — не могут и остальные.

Руководство России просчитало эти риски, они потому и позволили себе агрессию в отношении независимого государства, потому что были уверены в слабости западного мира и безнаказанности.

В военном отношении запад доказал свою решительную поддержку Украины. Теперь дело за экономикой. В Украине, например, механизм конфискации уже применяется: Министерство юстиции подает заявки в отношении подсанкционных лиц в ВАКС и после решения суда активы переходят государству. 

Такой же механизм нужен и в Европе, но там пока что все происходит не так оперативно.

Пока что механизм конфискации практически не применяется из-за священного права частной собственности, на защиту которого работают законы западных стран. Разумеется, эти законы справедливы, но должен быть создан механизм, который приостановит их действие для тех, кто нарушает все возможные нормы и международные законы. 

Больше нельзя играть по давно выработанным правилам. Обстоятельства требуют изобретать новые. Наш противник достаточно силен, чтобы долго продержаться под санкциями, но неожиданные удары позволят стать действительно эффективными. Необходимо изобретать инструменты перехода от просто заморозки активов до конфискации, и это будет ответом на беспрецедентные для истории вызовы.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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