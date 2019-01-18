Шаги за горизонт. Какая эволюция ждет LIGA.net

Медиа – очень сложный бизнес. Возможно, самый сложный в достижении целей и управлении. Вырастить честный, качественный и востребованный медийный проект и начать на нем зарабатывать – нетривиальная задача во всем мире, в Украине – просто архисложная. Но мы идем именно к этой цели.

СМИ в Украине создаются и поддерживаются не для бизнеса. Чаще всего они представляют собой инструмент решения политико-бизнесовых задач, таких как политическое лобби, имиджевая дискредитация конкурентов, диктат повестки дня, формирование общественного мнения в пользу определенных решений, лоббирование бизнес-интересов.

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Ligamedia создает и развивает LIGA.net именно как бизнес. Мы подтверждаем это своей работой, не запятнанной политической джинсой, заказными материалами или подыгрыванием определенным ФПГ или чиновникам-коррупционерам. Мы гордимся, что создали для читателей честное медиа, которое придерживается основополагающих журналистских стандартов. Какие следующие эволюционные шаги мы собираемся делать?

Сначала о реалиях. В Украине объективное онлайн-медиа не может зарабатывать на рекламе достаточно денег для стабильного развития. Мы можем подтвердить это собственным опытом как компания, которая много лет инвестирует в развитие честного СМИ.

Ключевые направления, способные превратить медиа в настоящий бизнес, – нативная реклама (включая работу с имиджем и пиаром) и PayWall, а именно – прямая плата читателя за контент.

Конечно, в мире еще есть экзотические модели финансирования медиа: общественные СМИ, когда каждый житель страны платит обязательный “налог” на медиа; СМИ, которые живут на благотворительные взносы или за счет нескольких филантропов. Но бизнесом их назвать нельзя.

Средний класс в Украине начинает привыкать к платным сервисам. Использование Megogo, Netflix, AppleMusic, GooglePlay и так далее становится нормой для современных украинцев-европейцев. Простая система оплаты, качественный и уникальный контент – залог успеха.

Говоря прямо, PayWall – это единственный шанс для медиа в широком понимании обрести независимость и стать полноценным бизнесом.

Готовы ли украинцы платить за качественные украинские СМИ? Верю – готовы! Но для этого недостаточно только достоверности, качества, оперативности и независимости. Медиа, которое хочет реализовать платную подписку, должно быть уникальным, удовлетворять актуальную потребность читателей, стать безальтернативно лучшим в своем сегменте.

Я реалист: LIGA.net пока не может так заявить о себе. Нам предстоит большая трансформация, для того чтобы читатель согласился и захотел заплатить за контент. LIGA.net предстоит стать качественнее, обрести свой стиль, быть на голову выше конкурентов. Мы будем над этим работать в ближайшие несколько лет. Сейчас LIGA.net читает примерно 4 млн человек в месяц. Мы ценим каждого читателя и рады приносить пользу. Но 15% взрослого населения – это очень размытый портрет читателя.

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Для стабильного развития мы будем фокусироваться на ядре читателей в несколько сотен тысяч человек: представители среднего класса с активной жизненной позицией, для которых важно качество потребляемой информации. Мы будем учиться создавать важный и востребованный для них контент. Уверен, что когда мы справимся с этой задачей, наш читатель опровергнет миф об украинцах, никогда не платящих за контент, и потратит на информационное меню сумму, соразмерную с ценой чашки кофе.

Сегодня большинство медиа в Украине делают ставку на создание не качественного контента, а трафика (в Украине это совсем не одно и то же). Мы не хотим и не станем отворачиваться от миллионов читателей, но параллельно будем развивать уникальный контент. Это новые инвестиции и сложный путь. Журналистику в XXI веке может спасти только качественная журналистика.

И LIGA.net подходит для этого как никакое другое украинское СМИ.