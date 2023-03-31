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Шеринговые и небольшие площади. В каких помещениях теперь нуждается бизнес?

Цей матеріал також доступний українською
Шеринговые и небольшие площади. В каких помещениях теперь нуждается бизнес?

руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии
31.03.2023, 11:00

Мобильность, экономия и диджитализация вынуждают бизнес менять логистические приоритеты. Впрочем, они сохранятся и после войны.

Вести бизнес в условиях военного времени означает быть гибким и готовым к динамическим изменениям. Это показали первые месяцы войны, когда для многих предпринимателей стали вызовом настройка логистики и перевозки товара в более безопасные регионы, поиск новых мест сбыта. А уже осенью новой задачей со звездочкой стало налаживание бесперебойной связи и энергоснабжения на производственных мощностях, офлайн-точках в целом и у каждого работника в частности.

За последние четыре месяца мы увидели, что больше всего предприниматели нуждались в офисах, свободных помещениях для бизнеса и площадях для магазинов. Новым популярным трендом стали коворкинги и опенспейсы, где каждый мог индивидуально обустроить рабочее место.

Что касается цен, то в феврале средняя стоимость аренды офиса в Киеве составила 20 000 грн в месяц. Вдвое более дешевая аренда в Ивано-Франковске – в среднем 10 000 грн. Расценки на аренду помещений свободного назначения колеблются от 18 000 грн в столице до 4000 грн в Полтаве. Арендовать магазин или салон можно в среднем за 8000 грн в Днепре, 10 000 грн – в Одессе.

Средняя цена места в коворкинге в Киеве в феврале составила 250 грн в сутки. В Ровно, Запорожье и Одессе ценник колебался в пределах 100-150 грн в день. В некоторых западных регионах было дороже. Скажем, в Ивано-Франковске место в коворкинге обошлось бы в 400 грн, в Хмельницком – в 500 грн.

В дальнейшем, при благоприятных условиях, будет расти спрос на аренду небольших и средних помещений под магазин, салон или кабинет. Цены на них могут вырасти на 20–40%. А вот большие и затратные площади в торговых центрах, вероятно, будут меньше привлекать малый и средний бизнес из-за дополнительной финансовой нагрузки.

Спрос на шеринговые площади для офисов, вероятно, будет расти и после войны. И не только из-за экономии. Увеличивается количество самозанятых, работающих в отдаленном режиме. К тому же Украина потенциально может привлекать значительное количество трудовых мигрантов. Впрочем, подорожание услуг коворкингов в короткой перспективе маловероятно. Но с началом осени и после завершения войны рост будет – на 30-50%.

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