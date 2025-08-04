Безбарьерность в коммерческих пространствах становится все более распространенной. По результатам опроса малого бизнеса на тему инклюзивности, 24% предпринимателей уже внедряют практики безбарьерности в своем бизнесе и еще 25% – планируют. Несмотря на это, многие владельцы бизнесов думают, что безбарьерность требует больших затрат.

Сколько стоит инклюзивность

Стоимость инклюзивных решений зависит от многих факторов. В одном здании достаточно обустроить пандус, потому что там всего несколько ступенек. В другом – приходится ставить подъемник, ведь фундамент слишком высокий. Где-то двери уже достаточно широкие, а где-то их нужно расширять. С уборными иногда хватает немного изменить расположение элементов, а в некоторых случаях необходимо сносить стены и перестраивать все с нуля. А бывает, что здание – памятник архитектуры, который нельзя трансформировать кардинально.

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