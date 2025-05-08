Об этом документе уже много сказано, но выделю три важных аспекта.

Первое: мы стали объектом инвестиций со стороны Америки — крупнейшей экономики мира, страны, которая является главным военным партнёром нашего государства. И это очень важно.

Ведь потенциальные инвестиции создают огромные стимулы для нашей защиты со стороны США.

Проще говоря, американцам невыгодно нас потерять, невыгодно, чтобы Украина утратила свой суверенитет, им важно сохранить наши территории. Да, это очень прагматичный подход, но он всё же работает. То, что Украина становится объектом инвестиций, кардинально повышает нашу ценность в глазах президента США и американского правительства.

Второе: в этом соглашении есть права американской стороны на приобретение украинских лицензий на разработку недр и покупку продукции, которая производится в рамках этих лицензий. Юридическим языком это называется — право первого отказа.

Работает оно так: если мы хотим продать лицензию по какой-то цене, американцы всегда имеют право купить её именно по этой цене.

Это серьёзный предохранитель, которого нам раньше не хватало, чтобы не раздавать эти лицензии направо и налево компаниям-ноунеймам. Если посмотреть на те лицензии, которые уже были выданы в Украине, то быстро станет понятно, что большинство из них — "спящие".

То есть вместо того, чтобы разрабатывать украинские недра, создавать рабочие места, платить налоги в бюджет, люди, получившие эти лицензии, годами бегают по миру, пытаясь их продать. Очевидно, что у них ничего не получается, потому что, скажем прямо: крупные международные компании не покупают украденное. Им не хочется связываться с какими-то странными посредниками. От представителей этих компаний можно услышать тезис: "Если бы государство предложило нам лицензию, мы бы всё уже разрабатывали".

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Например, возьмём литий. Ещё с 2015 года некоторые известные украинские деятели бегали и рассказывали, что приведут то ли японских, то ли даже американских инвесторов. Потому что литий требует больших затрат, нужно примерно полмиллиарда долларов инвестиций, чтобы начать работу. Очевидно, что у этих людей таких денег нет. В результате — литий не разрабатывается, экономика не развивается. Единственное, что происходит — такие люди мечтают, что когда-нибудь что-то кому-то продадут.

Поэтому право первого отказа является отличным предохранителем от коррупции и банальной глупости.

Третье: это соглашение создаёт новый стандарт между нашим государством и международным инвестором. Иностранцы пока что не в восторге от украинского законодательства. Мы можем судить об этом хотя бы по тому, что их в Украине немного. Соглашение о недрах создаёт новый стандарт, который будет защищать интересы инвестора.

Это чрезвычайно важный аспект для того, чтобы к нам приходили крупные компании. Если они придут в Украину и будут чувствовать себя комфортно с юридической точки зрения, это значительно поможет нашей экономике, увеличит количество рабочих мест и повысит способность финансировать собственную армию.

Подводя итог: соглашение между Украиной и США — это большой прогресс.

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