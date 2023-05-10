Управление арестованными активами требует реформы, а не изменения прописки в госорганах

С момента первых заявлений о ликвидации Агентства по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА), прошло уже несколько месяцев, но, к сожалению, надлежащая профессиональная дискуссия на эту тему до сих пор не состоялась. Время от времени раздаются разве что односторонние призывы, своей необоснованностью только подчеркивающие политический характер этого недальновидного замысла.

Наиболее обсуждаемый вариант – забрать функцию управления активами в АРМА и отдать ее Фонду госимущества. Почему эта идея не только лишена смысла, но и опасна? Приведу главные доводы.

Компетенции АРМА и ФГИ кардинально отличаются – как в контексте того, чем они управляют, так и в плане способов, которыми осуществляется управление. ФГИ имеет дело с государственным имуществом, АРМА – с частной собственностью фигурантов уголовных дел, где эта собственность является вещественными доказательствами. Основная задача ФГИ состоит в обеспечении приватизации госсобственности, тогда как АРМА должна сохранить арестованное имущество до приговора суда, продав его или передав во временное пользование частным или государственным компаниям.

ФГИУ с самого начала задумывался как временный орган, призванный решить проблему разгосударствления экономики после распада советской системы; АРМА создана по образцу современных европейских офисов по розыску и управлению незаконными активами и, по сути, является гражданским элементом правоохранительной и судебной системы.

Институциональная способность ФГИУ низкая. В течении более 30 лет существования Фонда госимущества приватизационные планы почти никогда не выполнялись, подконтрольные госпредприятия генерировали убытки, а незаконные схемы стали обыденностью. По итогам последнего аудита Фонда, Счетная палата установила ненадлежащее сохранение госимущества, что повлекло за собой нарушение на 90 миллиардов гривен.

Сфера управления арестованными активами нуждается в реформе, а не изменении прописки в государственных органах. Следует немедленно решить проблемы управления арестованными корпоративными правами, планирование передачи активов в управление, продажи нерастаможенных и подакцизных товаров. Передача функций от АРМА кому бы то ни было никак не решает этих проблем, а значит, не способна существенно повысить качество менеджмента арестованного имущества.

Процесс передачи функций требует системных изменений в законодательство, значительных организационных, кадровых и других ресурсов, которые никто даже не просчитывал. Что делать с реестром арестованных активов, региональными управлениями АРМА, как быстро передать дела по тысячам объектов? На все это уйдет время, в течение которого управление арестованными активами утонет в организационном хаосе.

АРМА является аналогом европейских офисов ARO/AMO, деятельность которых регулируется отдельными директивами ЕС. В настоящее время тенденции развития европейского законодательства в этой сфере указывают на то, что странам-членам ЕС, к которым Украина стремится присоединиться, рекомендуют иметь отдельные институты по розыску и управлению нелегальными активами. Как следствие, функцию менеджмента придется отделять от ФГИУ. Негативный опыт объединения/разъединения институтов у страны уже есть и повторять его не стоит.

Следовательно, объективные предпосылки для передачи функций АРМА в ФГИУ отсутствуют, риски высоки, а перспективы призрачны. Если задача действительно заключается в повышении эффективности управления арестованными активами, а не в перераспределении полномочий с целью концентрации власти, уместнее сосредоточиться на неотложном реформировании АРМА и устранении недостатков в работе агентства.

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