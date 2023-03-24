Выход бизнеса на европейские рынки – что нужно от государства "на вчера"

2023 год для украинского бизнеса уже не начало кризиса, а период стабильной затяжной войны. Украинцы перестали покупать консервы, пауэрбанки и лекарства на все случаи жизни. Теперь предпринимателям нужно работать более планомерно: экстремальная ситуация переросла в стабильную и достаточно утомительную действительность. А поскольку экономический ресурс и ресурс новых возможностей в Украине ограничен – их нехватка может сбалансировать выход на европейские рынки и США.

В Европе поняли: в реалиях войны мы способны быстро находить и апробировать экстренные решения, которые обеспечивают безопасность и оптимизируют быт. Например, мы перепрофилировали гражданские вещи для военных нужд или усилили векторы онлайн ритейла и доставок. Сегодня – время для максимальной монетизации бренда Украины: государства с креативными бизнес-возможностями. Европейцы устали жалеть украинцев, и уже готовы смотреть на нас как нацию действительно несгибаемых людей. В свою очередь, бизнес готов учить Европу, как оптимизировать бизнес-процессы и ранжировать риски.

К примеру, Helsi как медицинскому провайдеру периодически поступают запросы от Швейцарии, Молдовы, Польши и Болгарии. Украинцы "привезли" туда свой опыт использования медицины, и участники медицинской отрасли этих стран интересуются: а как наша модель HealthTech может быть реализована на их территории? Для консервативной Европы наш опыт может и не быть релевантным на 100%, но интересен он как феномен для изучения.

Однако государству нужно максимально упростить механизмы, позволяющие бизнесу масштабироваться. Речь идет о регуляторных подходах и законодательстве.

К примеру, взяв отрасль работы с данными, в которой работает Helsi, – украинские стандарты внедрения сервисов не соответствуют европейским. Надо придерживаться GDPR, например, инвестировать много ресурсов, чтобы соответствовать евростандартам в будущем. Гармонизировать нужно много процессов, яркий пример – электронный рецепт, выписанный врачом в Украине. Сегодня он ничего не значит в Европе, хотя в Польше иногда относятся с пониманием и могут выдать препараты. У Минздрава есть пока предварительные проекты, по которым планируют создавать единое пространство "Украина-Европа" в этом направлении.

Хороший пример для IT-индустрии – это площадка Дія.City. Государство дало понятный механизм: упрощенное налогообложение и выход из "серых зон" (вместо трудоустройства через ФЛП – прозрачные гиг-контракты, признанные международными аудиторами). Такие решения требуются во всех экономических отраслях: от производства до ритейла. Мы нуждаемся в либерализации подходов к созданию новых продуктов и услуг, а также упрощению затрат на содержание существующих объемов.

В то же время крупный бизнес не нуждается в "милостыне" в формате уменьшения налогов до 2%, налоговых каникул, разрешения не платить ЕСВ и т.д. Функционирующий бизнес платит даже больше и заранее, занимаясь волонтерством и благотворительностью. Здесь необходима либерализация налогообложения: есть опыт прогрессивных стран, где "благотворительные" средства имеют меньшую налоговую нагрузку. Пока же в Украине ситуация выглядит так: из заработанных средств уплачены налоги, а дополнительные средства идут на волонтерство уже после налогообложения.

С другой стороны, "Маски Шоу Стоп", о котором в феврале высказался глава Минцифры, также давно востребован не только в IT-кластере. Регуляторы должны регулироваться, не устраивая демонстративные громкие обыски. Бизнес в стрессе из-за войны и потери человеческих ресурсов. Он постоянно балансирует между обеспечением обороноспособности страны, удержанием работников и желанием развиваться. При этом некоторыми действиями само государство заставляет его стряхивать. Нам нужны продуктивные отношения с государством. Внутриэкономические и внешнеэкономические цели могут быть достигнуты только в синергии частного и государственного партнерства.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.