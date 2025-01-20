Пока будут забрасывать обвинениями отечественный бизнес, ни одна новая компания не выйдет на торги, потому что это слишком токсично

Увидела пост Александра Соколовского о расследовании "Наші гроші" поставок ТК – Контакт летних полевых костюмов для ВСУ.

Думаю, грустно не только Саше. Мне тоже стало грустно.

Попробую провести ликбез. Краткий курс по макроэкономике.

Государственный бюджет — это наши с вами налоги. Я не знаю, как объяснять людям, что если нет внутреннего производства, нет рабочих мест и уплаты налогов, то есть доходной части бюджета, то не будет и расходной части бюджета.

Я не знаю, как еще объяснять людям, что закупка чего-либо в других странах — это поддержка экономики других стран. Это уплата налогов другим странам, это создание рабочих мест в других странах, это рост ВВП в других странах.

Я не знаю, как объяснить, что наши валютные поступления — это донорская помощь партнеров. Если бы не она, мы давно стали бы страной-банкротом.

Я не знаю, как объяснить, что две основные отрасли, которые приносили валюту в бюджет, — прокат стали и зерно — легли. Прокат стали — сами знаете, у нас нет Мариуполя. Зерно — тоже знаете, какие трудности.

Я не знаю, как объяснять людям, что если мы завозим больше, чем вывозим, мы нарушаем платежный баланс страны, и вы сами прекрасно это ощущаете по курсу валюты.

Я не знаю, как в очередной раз объяснять, что воюют не только оружием, но и экономиками и процентами ВВП, которые идут на войну.

Я не знаю, как объяснять, что при текущем курсе валюты украинскому производителю легче заключить контракт с иностранными компаниями и пойти на экспорт.

Я не знаю, как объяснять людям, что бизнес — это не зло априори, и чтобы вести его в Украине, нужно реально быть й@@@м, как написал Саша. Потому что я знаю, как его вести в условиях войны, с нехваткой людей, блэкаутами и разгромленными производствами.

Я не знаю, как объяснить людям, что единственный наш шанс победить — это сделать так, чтобы, начиная от носков и до ракет, мы все производили сами. Что мы должны нарастить "мускулы". Что мы должны производить столько, чтобы хватало и нам, и чтобы мы могли экспортировать, заводя валюту в страну. Чтобы был рост ВВП, уплачивались налоги, создавались новые рабочие места.

В 2023 году мне удалось вывести торги на Prozorro по тыловым закупкам, и мы прописали квалификационные требования так, чтобы могли участвовать не "прокладки", а производители. И у всех были одинаковые правила игры.

Я не знала, что иметь бизнес — это преступление. И если ты еще не сидишь, то это просто недоработка.

И еще, чтобы не было упреков, что я защищаю отечественного производителя. Мы с Сашей знакомы тысячу лет. Но Саша может подтвердить, что с момента моего прихода в МО мы ни разу не пили кофе. Я сказала, что попьем, когда я выйду из МО.

И еще, я очень благодарна одному человеку, который на старте моего бизнеса 14 лет назад сказал: никогда не имей дело с государственными деньгами. Никогда.

И пока будут забрасывать обвинениями отечественный бизнес, ни одна новая компания не выйдет на торги, потому что это слишком токсично. Поэтому не удивляйтесь, что ни ритейл, ни другие бизнесы не хотят участвовать в торгах и становиться поставщиками МО.

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