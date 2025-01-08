В Украине постепенно остаются два типа заведений: для богатых и для бедных. И их владельцам нужно уже определяться, для кого именно работать.

Если для богатых — нужны все эти танцы с бубнами: придерживаться высокого качества блюд, хорошего сервиса, принимая на работу лучших, привозить лучшие продукты, покупать дорогую посуду и т.д.

Если для бедных — нужно балансировать между приемлемой ценой в меню и ежедневно растущими затратами. Так сказать, сделать дешево и сердито. Пытаясь удержать остатки качества и сервиса, не поднимая цены. Ну и скидки, дисконты, это все работает все лучше.

И чем больше сможет заработать ресторатор при относительно невысокой цене, тем успешнее он сейчас будет.

Это, кстати, касается не только ресторанного бизнеса – популярность таких ретейлеров, как АТБ, Аврора, также говорит об актуальности форматов для бедных.

Сразу объясню, что под бедными имею в виду людей, вынужденных быть экономными, которые не могут тратить лишнего (хотят, но не могут). К бедным, кстати, уже можно отнести бывший средний класс.

Потому что основной тренд в Украине – стремительное уменьшение платежеспособности большинства населения. Она, эта платежеспособность, еще есть, но какая-то уже не такая. "Скукоженная" платежеспособность.

Работать в премиальном сегменте очень привлекательно, но здесь уже серьезная конкуренция, и инвестиции в такое заведение очень велики, а публика слишком требовательна. Да и не хватит зажиточной публики на всех.

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В утешение могу сказать, что заведения для бедных могут заработать больше, особенно когда это сеть. И за ними в Украине будущее, по крайней мере в этом году.

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