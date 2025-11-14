Украина приближается к декабрю с ощущением тревожного ожидания – не только из-за войны, но и из-за энергетики. В течение ближайшей недели страна может снова оказаться в водовороте "энергетических колебаний", которые будут влиять на все: от работы бизнеса до стоимости доллара на табло обменников.

Свет сегодня – это не просто комфорт, а пульс экономики. И когда этот пульс сбивается, это чувствуют все – и предприниматели, и потребители, и даже валютный рынок.

Когда бизнес вынужден притормаживать производство из-за недостатка электроэнергии, это отражается в финансах. Меньше произведено – меньше заработано. А значит, меньше возможностей развиваться, платить зарплаты, инвестировать. В итоге большинство стремится по крайней мере компенсировать потери, повышая цены. Так запускается цепная реакция: дорожает все, спрос падает, а потребитель сосредотачивается не на выборе, а на выживании. Это и есть экономика в условиях постоянного стресса – экономика войны.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net