Атака на медреформу: Президент и МОЗ взялись исправлять "ошибки" Супрун. Реформе конец?

Що сталося

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 4 травня заявив: що лікарі зі всієї країни благають його про допомогу через старт другого етапу медреформи.

Президент обурено заявив, що через новий механізм фінансування можуть звільнити біля 50 000 медиків та закрити 322 лікарні по всій країні (цю інформацію нам не вдалося перевірити і підтвердити). Майже 1000 лікарень отримає набагато менше грошей, ніж у минулому році. Тарифи треба міняти - занизькі.

Президент запропонував, щоб голова МОЗ Максим Степанов і інші "медичні" високопосадовці запропонували рішення, а реформу оцінили "топові вітчизняні медики". Для цього вже створили робочу групу, у яку увійшли академіки, професори та заслужені лікарі країни.

Терміново треба "виправляти помилки", бо реформою мають бути задоволені всі - і пацієнти, і медики, заявив президент.

Що каже міністр Степанов

Міністр відреагував дуже швидко. "Ми з Президентом маємо спільне бачення", - заявив зранку наступного дня на брифінгу міністр МОЗ Максим Степанов. Він вивів за собою чотирьох заступників.

Заявив, що процес, який стартував 1 квітня, "важко назвати справжньою реформою". Мовляв, це не передбачає нічого доброго ані для медиків, ані для пацієнтів. "Ніхто з адептів цих процесів не усвідомлює катастрофічних наслідків, які відчують на собі українці", - заявив міністр.



Мовляв, дефіцит фінансування є у 984 лікарнях з 1747, які уклали договори з НСЗУ. "Тобто більша половина наших лікарень у 2020 році отримає менше фінансування, ніж у 2019-му", - резюмував міністр.

При цьому запевнив, що медреформу згортати не збирається, але її треба "суттєво змінити". Інакше "почнеться стрімке поширення таких хвороб як туберкульоз".

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Степанов заявив, що МОЗ терміново готує зміни до норматично-правових актів. І усі заклади охорони здоров’я вторинного та третинного рівня отримають фінансування з держбюджету "не менше, ніж у 2019 році".

Все фінансування буде через НСЗУ. А з 1 червня за програмою медгарантій додатково фінансуватимуть пакети сімейної медицини, швидкі, інфаркт міокарда, інсульт та 4 пакети для лікування COVID-19.

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Міністр також заявив, що 11 травня МОЗ починає розробку на затвердження стандартів надання меддопомоги. І потім за ними розробить "справедливі тарифи на 2021 рік".

Це означає, що реформу мінімум переносять на наступний рік.

Що це означає

Декілька співрозмовників LIGA.net, які працюють в системі охорони здоров’я, стверджують: міністр Степанов хоче розірвати усі договори з лікарнями, які підписала Національна служба здоров’я. І натомість заключити нові.

За ними медзаклади отримуватимуть кошти не за конкретно надані послуги, а по історичному фінансуванню за 2019 рік. Простіше кажучи - як це було по субвенції до реформи.

Коли лікарня щороку отримувала фіксовану суму незалежно від того, скільки людей вона лікує, скільки послуг надає, якої якості це лікування тощо.

Як результат - ефективніші лікарні отримають менше, ніж прописано в контракті з НСЗУ, а неефективні (де мало пацієнтів та/або погані умови та лікування) - більше, бо їм повернуть старе фінансування і вони не закриються, додає співрозмовник LIGA.net, знайомий з планами змін.

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План простий - повернути бюджетну зрівняйлівку замість принципу "гроші за послугу", відреагував експерт з питань охорони здоров’я, ексзаступник міністра МОЗ 2016-2019 років Павло Ковтонюк.

Плани МОЗу, пояснює він, означають забрати кошти у понад тисячі ефективних лікарень, які підготувалися до реформи, надають реальну допомогу людям і тому заробили більше грошей після квітня.

Це правда, знайти лікарів, які задоволенні реформою не так важко.

"Я не знаю, як далі буде, але я за те, щоб реформування залишилося", - каже LIGA.net керівник Прикарпатського онкологічного центру Володимир Романчук.

"Квітень пройшов - я підняв всім працівникам зарплату. Зарплата в 2019 році з нарахуваннями була 2,4 млн грн, тепер – майже в два рази більше. Колись було 2 млн на медикаменти, тепер - майже 18 млн. І ще бачу резерви, щоб ще до медикаментів добавити, на харчування ми виділили більше коштів, на обладнання в нас уже стоїть у фінансовому плані. Було 2 млн, тепер отримав по наших показниках робочих за квітень – 7 млн. Є різниця?", - наводить цифри Романчук.

З поверненням на стару систему його заклад втратить кошти. Як і, наприклад, пологовий будинок №1 Києва, який завдяки переходу на тарифи НСЗУ почав надавати повністю безоплатні пологи.

"Законсервуємо систему як була. Це не вирішить ні проблем лікарень, ні особливо проблем пацієнтів. Але вирішить проблеми міністра. Головна проблема - восени місцеві вибори", - пояснює Ковтонюк. І додає: заради того, щоб такі заклади продовжували імітувати роботу до осені, постраждають якісні пологові будинки, інфарктні та інсультні центри, сильні міські та районні лікарні.

"Ця ідея витала в повітрі давно. Цього разу це серйозніше, це не Ємець. Хочуть обдурити МВФ і донорів. Обгортка лишиться та сама - буде НСЗУ і договори - але всередині цукерка зміниться", - пояснює інший поінформований співбесідник LIGA.net

Народна депутатка Олександра Устінова опублікувала скрін документу, який нібито мають ухвалити завтра на уряді.

"Після того, як Кабмін завтра це проголосує, станеться колапс системи. Ймовірніше за все, кілька місяців, поки в одних забиратимуть та іншим віддаватимуть, виплат медикам взагалі не бачити", - стверджує Устінова.

Також співрозмовники LIGA.net розповідають, що у середу, 6 травня, на засідання уряду намагаються винести розпорядження про призначення голови НСЗУ за скороченою процедурою, ухваленою від коронавірус. І мова - не про в.о. Оксану Мовчан, яка виграла конкурс на посаду. Кого саме планує туди поставити Степанов, дізнатись наразі не вдається. Таку ж інформацію оприлюднила Устінова та Ковтонюк.

Що каже Національна служба здоров’я

До LIGA.net потрапило кілька документів, які надіслала Національна служба здоров’я міністру Степанову. В одному з них НСЗУ писала міністру про ризики, які несуть його плани на зміни.

Наприклад, зміна підходу до фінансування може призвести до того, що 972 заклади уже не будуть в плюсі у порівнянні з фінансуванням за субвенцією. А через те, що більшість закладів, готуючись до реформи, багато інвестували у свої заклади і найняли нових фахівців, їхня потреба у фінансуванні наразі значно вища, ніж на рівні 2019 року.

НСЗУ застерігала міністра, що радикальна та швидка зміна підходу та методу фінансування може призвести до значних перебоїв і затримок у фінансуванні медзакладів.

В іншому документі НСЗУ пропонує вирішення проблеми з лікарнями, які отримають менше. Мова саме про ті, які не оптимізувалися, не перепрофілювалися, або не виконали мінімальні умови НСЗУ, щоб отримати контракт на той чи інший пакет послуг.

НСЗУ пропонує в кожній області оцінити, скільки інвестицій у медзаклади може додати місцева влада. Розробити місцеві плани розвитку лікарень, які потрапили в жовту та червону групи - перепрофілювання, скорочення стаціонарного відділення, нові/додаткові послуги.

Оцінити, скільки працівників можуть скоротити, скільки лікарів насправді потрібно в регіоні, і кого треба довчити. Об’єднати всі заклади регіону в один фтизіопульмонологічний диспансер, бо це ефективніше і краще для пацієнтів. Оцінити психіатричні заклади, чи дійсно люди, які там у стаціонарах, мають там бути? Чи їх можна перевести на лікування додому і не тримати в закритих стінах. НСЗУ пропонувала опрацювати розвиток допоміжних платних послуг - наприклад, будинків довготривалого перебування, догляду за літніми людьми.

Судячи із заяв Степанова, план йому не сподобався.

Офіційно заяви Президента та міністра Національна служба здоров’я наразі не коментує, готуючи заяву-роз’яснення.

Що кажуть пацієнтські організації

"Для мене це сигнал, що влада збирається згорнути медреформу, - каже виконавча директорка фонду Пацієнти України Інна Іваненко. - Заява досить однозначна. Минув лише місяць, а президент робить висновки, що реформа вже не спрацювала. Це колапс для сподівань пацієнтів, які надіялися, що перестануть платити хабарі лікарям, бо за послуги заплатить держава".

Іваненко вважає, що плани влади означають одне: у медицині нічого не зміниться і ми далі викладатимемо кошти з кишені.

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