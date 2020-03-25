История, как ученым поручили создать тесты на коронавирус, но забыли выделить деньги

Мы разобрались в истории с созданием тестов в Украине. Наверняка, можно сказать одно - хаос тормозит весь процесс

Во всем мире - дефицит тестов на коронавирус. Торговые атташе, закупщики и другие бьются за право их купить, не слишком глядя на ценники.

Почитайте, как Украина покупала тесты в Китае и ее пытались обойти российские, американские и европейские покупатели.

На этом фоне в Украине появляется новость - Институт молекулярной биологии и генетики Академии наук, который разрабатывал тесты, отправляет своих работников в неоплачиваемый отпуск. Фейсбук, конечно, взорвался - зрада. Звучит действительно нелогично.

Liga.net разбиралась, что за тесты разработала Академия наук, кто не дал и даст на них деньги, и почему ученых таки отправили в отпуска.

Почему и когда Академия наук взялась за разработку тестов

История с разработкой отечественных тест-систем для диагностики коронавируса - трагикомическая и типично украинская.

После появления информации об эпидемии нового коронавируса в провинции Хубэй, 21 января 2020 секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов дал поручение Национальной академии наук (№ 173/14-04/2-20).

С тех пор ученые Института молекулярной биологии и генетики Нацакадемии начали работать над созданием отечественных тест-систем для диагностики коронавируса 2019-nCoV, утверждают в НАН.

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13 марта в указе президента Владимира Зеленского появился пункт "безотлагательного финансирования изготовления Институтом молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины не менее чем 200 000 тестов для ПЦР-диагностики COVID-19". Впрочем, Институт тогда финансирование не получил.

Председатель рабочей группы по проблемам распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Украине Сергей Комисаренко утверждает: это была просьба секретариата СНБО в Академию наук разработать, поэтому средств на это не выделяли.

Что в Институте таки сделали

В Институте 20 марта сообщили, что разработали тест-систему, которая не подпадает под патентную охрану иностранных тест-систем, и она прошла регистрацию в Украине. НАН утверждает, что это готовый к использованию набор для количественной полимеразной реакции (ПЦР).

ПЦР тест - позволяет с высокой точностью диагностировать практически любые инфекции: и вирусные, и микробные, и грибковые. В свое время, в 1993 году, за разработку метода дали Нобелевскую премию. ПЦР пока - золотой стандарт лабораторной диагностики, объясняет молекулярная генетикиня Оксана Пивень.

Образцы Институт сделал за свои средства, используя имеющиеся реактивы. "Но на этом возможности института были исчерпаны. Чтобы продолжить работу и проводить новую диагностику, в частности, согласно указу президента, требуется дополнительное финансирование", - говорит Liga.net Комисаренко.

"Экспериментальные образцы передали Центру общественного Минздрава. Там проверили на образцах людей, которые были заражены вирусом (для проверки использовали образцы, взятые у людей, зараженных вируосм - Ред.), По сравнению с существующими немецкими диагностиками, отправили в Лондон, и подтвердили, что да - тест хорошего качества, он работает", - говорит Liga.net Комисаренко.

Впрочем, в Центре общественного здоровья говорят, что их референс-лаборатория не получала на анализ эти системы и не имеет полномочий ее валидировать. "Позвоните директору института", - отреагировал на повторный звонок Комисаренко.

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Разработка такой тест-системы для молекулярного биолога - очень простая задача, говорит Liga.net профессор, генетик, заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины Виктор Досенко.

Он объясняет: в январе мировые ученые полностью открыли геном вируса. После этого разработать специфический генетический тест - не составляет никаких проблем, квалификация же сотрудников Института молекулярной биологии - гораздо выше.

Что с этими тестами сделали

Институт утверждает, что уже передал первые изготовленные партии тест-систем на 600 анализов для использования в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и в Центр общественного здоровья Минздрава в Киеве.

В Центре общественного здоровья подтвердили, что получили от Института одну тест-систему, рассчитанную на анализ 96 образцов. Ее пока не использовали, потому что есть тест-системы от ВОЗ и закуплены Минздравом. В Житомире трубку не берут.



Почему ученых отправили в отпуск за свой счет

В течение последних дней ученые в соцсетях начали писать, что Институт отправляют в отпуск за недофинансирования.

Поднимается волна возмущения в соцсетях и на некоторых сайтах, Институт выпускает заявление 24 марта вечером. В нем говорится, что это типичная история для всех учреждений Нацакадемии наук и она никак не связана с ситуацией с коронавирусом.

Директор Института Михаил Тукало объясняет, что научные сотрудники имеют выбор - или работать неполную неделю, или подавать заявления на отпуск за свой счет на какой-то срок. На полную зарплату бюджетного финансирования не хватает (особенно в начале года, когда еще не определено, кто выиграл гранты и проекты, представленные на национальные научные конкурсы).

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В 2020 году, говорит Тукало, ситуация с финансированием НАНУ совсем затруднительна. Ведь паспорт бюджетной программы "Поддержка развития приоритетных направлений научных исследований" (КПКВК 6541230) с финансированием на 2020 год до сих пор правительством не подписан, поэтому эти средства учреждения Академии использовать еще не могут, а там в основном и есть зарплата.

И.о. министра образования и науки Юрий Полюхович написал вечером 24 марта, что сейчас МОН "сделало все возможное, чтобы люди смогли как можно скорее получить зарплату". По словам Полюховича, такая задержка вышла в том числе из-за не туда направленных по регламенту документов Академии наук, изменения правительства (не успели подписать постановление), повторного направления и согласования.

25 марта постановление приняло правительство.

Так украинские ученые продолжат изготавливать тесты или нет?

После волны возмущения 24 марта Академия наук получила "с большой задержкой незначительное финансирование для работы по созданию и производству тест-систем", говорится в заявлении НАН.

Комисаренко говорит, что речь о 350 000 гривен. Их выделило Министерство финансов: "Их использовали в качестве оплаты постфактум за уже сделанные образцы. На новые образцы нужно покупать новые реактивы, Академия наук ожидает дополнительное финансирование ", - говорит Комисаренко.

В самом Институте от комментариев отказываются, отправляя только прессрелиз.

"Вы не сможете ко мне звонить, я занят для выпуска этих систем, - сказал Liga.net руководитель Института Михаил Тукало. - Что от нас зависит - мы все сделали и делаем. А что от денег... Работает и Академия наук, и министерство... ". "Какое министерство? Здравоохранения?", - уточняем. "Министерство здравоохранения на это деньги не очень хочет давать. У них своих проблем хватает. Министерство финансов где ищет, как это сделаеть", - сказал Тукало.

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Liga.net направила запрос в Министерство финансов и ждет ответа.

Профессор Досенко же отмечает, что проблема - именно в недофинансировании Академии наук: "Когда возникает задача создать тест-систему - это легко. Но дальше надо купить реактивы! За какие деньги?".

Еще одна проблема, объясняет профессор - время. Мол, в Америке, которая является одним из ведущих производителей реактивов, уже очередь на них на три недели.

То есть в приказе президента речь идет о 200 000 тестов, а реактивов для их создания в институты не закупили. Информации о дате закупок тоже нет.

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