"Корона" смерти: недосказанная правда о коронавирусе. Перевод нашумевшей статьи

10 березня, на інтернет-платформі Medium бізнесмен із Силіконової Долини і письменник Томас Пуейо опублікував статтю "Коронавірус: чому ви повинні діяти вже зараз", в якій звертається до урядів країн та громадськості про необхідність найактивніших дій із запровадження карантинів в різних країнах світу. За два дні її прочитало біля 17 млн людей.

Не знайшовши адекватного україномовного перекладу, український науковець Антон Сененко (старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України), вирішив виправити цю ситуацію:

"Текст має допомогти вам та вашим знайомим усвідомити ступінь загрози від коронавірусу в світі. І в Україні також, звісно. У нас в країні поки немає катастрофи, і у нас є час з цього кепкувати. Однак на речі треба дивитись тверезо. Світ зі своїми карантинами не дурніший за нас. Це слід розуміти. І користуватися досвідом інших, аби убезпечити власних громадян".

Політики, лідери громад та керівники бізнесу: що ви маєте робити і коли?

Зважаючи на те, що відбувається з коронавірусом, може бути дуже важко прийняти рішення, що робити сьогодні. Чи варто чекати додаткової інформації? Чи діяти прямо зараз? Як?

Ось що я висвітлюю в цій статті, з великою кількістю діаграм, даних та моделей з великою кількістю джерел:

- Скільки випадків коронавірусу буде у вашому регіоні?

- Що буде, коли ці випадки стануться?

- Що вам слід робити?

- Коли?

Коли ви прочитаєте статтю, ви засвоїте такі висновки:

Коронавірус наближається до вас. Він наближається з експоненціальною швидкістю: дуже поступово, але потім раптово. Це питання днів. Можливо тиждня чи двох. Коли це станеться, ваша система охорони здоров’я буде перевантажена. Ваших співгромадян лікуватимуть у передпокої. Виснажені медичні працівники зірвуться. Деякі помруть. Їм доведеться вирішити, який пацієнт отримує кисень, а який помре.

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Єдиний спосіб запобігти цьому - це соціальна дистанція сьогодні. Не завтра. Сьогодні. Це означає тримати якомога більше людей вдома, починаючи із цього моменту.

Як політик, лідер громади чи керівник бізнесу, ви маєте владу та відповідальність запобігати цьому.

У вас сьогодні можуть виникнути побоювання: а що, якщо я надмірно відреагую? Чи будуть люди з мене кепкувати? Чи будуть вони гніватися на мене? Буду виглядати дурним? Чи не краще буде зачекати, поки інші зроблять перші кроки? Чи нашкоджу я економіці занадто сильно?

Але через два-чотири тижні, коли весь світ буде замкнений та ізольований, коли кілька дорогоцінних днів соціального дистанціювання, які ви увімкнули, врятують життя, люди вже не будуть вас критикувати: вони будуть дякувати вам за прийняття правильного рішення.

Гаразд, зробімо це.

1. Скільки випадків коронавірусу буде у вашому регіоні?

Зростання за країнами

Загальна кількість випадків зростала експоненціально, поки Китай не зупинив це. Але тоді він [коронавірус] прорвався назовні, і тепер це пандемія, яку ніхто не може зупинити.

На сьогодні така ситуація в основному пов'язана з Італією, Іраном та Південною Кореєю:

У Південній Кореї, Італії та Китаї так багато випадків, що інші країни важко побачити, але давайте збільшимо масштаб в нижньому правому куті.

Є десятки країн з експоненціальними темпами зростання. На сьогоднішній день більшість із них є західними.

Якщо втримається такий тип темпів зростання всього тиждень, ось що ви отримаєте:

Якщо ви хочете зрозуміти, що станеться, або як запобігти цьому, вам слід подивитися на випадки [країн], які вже пройшли через це: Китай, Східні країни з досвідом SARS та Італія.

Китай

Джерело: Аналіз Tomas Pueyo за даними Journal of the American Medical Association на основі необроблених даних про випадки від Китайського центру контролю та профілактики захворювань.

Це одна з найважливіших діаграм.

На помаранчевих смугах показано щоденну офіційну кількість випадків у провінції Хубей: скільки людей діагностували в той день.

Сірі смуги показують справжні щоденні випадки коронавірусу. Китайський CDC [типу центр контролю захворювань] виявив це, запитуючи пацієнтів під час діагностики, коли їх симптоми почалися.

Принципово важливо, що справжні випадки тоді не були відомі. Ми можемо їх виявити лише озираючись назад: Влада не знає, що у когось тільки почалися симптоми. Вони дізнаються, коли хтось іде до лікаря і ставить діагноз.

Це означає, що помаранчеві смужки показують, що влада знала, а сірі - що насправді відбувається.

21 січня кількість нових діагностованих випадків (помаранчевий колір) вибухає: є близько 100 нових випадків. Насправді в цей день було 1500 нових випадків, які зростали експоненціально. Але влада цього не знала. Вони знали, що раптом виникли 100 нових випадків цієї нової хвороби.

Через два дні влада закрила Ухань. На той момент кількість діагностованих щоденних нових випадків становила 400. Зауважте, що це число: вони прийняли рішення закрити місто лише з 400 нових випадків за день. Насправді, в цей день було 2500 нових випадків, але вони цього не знали.

На наступний день ще 15 міст Хубея закрили.

До 23 січня, коли Ухань закриється, ви можете подивитися сірий графік: він росте експоненціально. Справжні випадки наростали катастрофічно. Як тільки Ухань закрився, зростання сповільнилося. 24 січня, коли ще 15 міст закрили, зростання кількість справжніх випадків (знову ж таки сірих) припинилося. Через два дні було досягнуто максимальної кількості справжніх випадків, і з тих пір їхня кількість зменшується.

Зауважте, що помаранчеві (офіційні) випадки все ще зростали експоненціально: Ще 12 днів скидалось, що ця кількість випадків продовжує зростати. Але цього не було. Просто симптоми ставали сильнішими і більше людей зверталися до лікаря, а система їх виявлення стала кращою.

Ця концепція офіційних та справжніх випадків є важливою. Зауважте це на потім.

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Решта регіонів Китаю були добре координовані центральним урядом, тому вони вжили негайних та різких заходів.

А ось результат:

Кожна пласка лінія - це китайський регіон із випадками коронавірусу. Кожен з них мав потенціал стати експоненціальним, але заходи, що запровадили лише наприкінці січня, зупинили вірус, перш ніж він міг поширитися.

Тим часом, Південна Корея, Італія та Іран мали повний місяць для "навчання", але цього не зробили. Вони розпочали той же експоненціальний ріст Хубея і перевищили кожен китайський регіон до кінця лютого.

Східні країни

Кількість випадків зараження у Південній Кореї - шалено зросла, але чи ви замислювалися, чому Японію, Тайвань, Сінгапур, Таїланд чи Гонконг ця доля не спіткала?

Усі вони потрапили у епідемію SARS в 2003 році, і їх це навчило. Вони дізналися, наскільки хвороба може бути вірусною і смертельною, тому вони усвідомлювали, що це слід сприймати серйозно. Ось чому всі їхні графіки, незважаючи на те, що вони почали рости набагато раніше, все ще не схожі на експненти.

Таким чином у нас є історії про вибух коронавірусу, уряди, що усвідомлюють загрозу та стримують їх. Для решти країн, однак, це зовсім інша історія.

Перед тим, як перейти до них, примітка про Південну Корею: ця країна, мабуть, виняток. Коронавірус стримувався для перших 30 випадків. Пацієнт 31-й був супер-розповсюджувачем, який передав його тисячам інших людей. Оскільки вірус поширюється до того, як люди проявляють симптоми, до моменту, коли влада зрозуміла проблему, вірус вже вирвався. Зараз вони розплачуються за наслідки цього одного випадку. Однак їхні зусилля вказують на стримування: Італія вже випередила їх у кількості випадків, а Іран зробить це завтра (10 березня 2020-го).

Штат Вашингтон (США)

Ви вже бачили зростання в західних країнах і як виглядають погані прогнози всього за один тиждень. А тепер уявіть, що стримування не відбувається, як в Ухані чи в інших східних країнах, і ви отримуєте колосальну епідемію.

Давайте розглянемо кілька випадків, такі як штат Вашингтон, зона затоки Сан-Франциско, Париж та Мадрид.

Штат Вашингтон - американський Ухань. Кількість випадків там зростає експоненціально. Зараз це 140.

Але на початку відбулося щось цікаве. Смертність зашкалювала. У якийсь момент у штаті було три випадки зараження та одна смерть.

З інших місць нам відомо, що рівень смертності від коронавірусу становить від 0,5 до 5% (про це пізніше). Як рівень смертності міг бути 33%?

Виявилося, що вірус тижнями поширювався непомітно. Це не так, що було лише три випадки. Влада знала лише про три, і одна людина загинула, оскільки чим серйозніший стан, тим більше шансів когось перевірити.

Це трохи схоже на помаранчеві та сірі смуги в Китаї: Тут вони знали лише про помаранчеві смуги (офіційні випадки), і вони виглядали добре: всього три. Але насправді були сотні, а може й тисячі справжніх випадків.

Це і є складність: ви знаєте лише офіційні випадки, а не справжні випадки. Але потрібно знати справжні. Як можна оцінити справжні? Виявляється, є кілька способів. І в мене є модель для обох, тож ви також можете грати з цифрами (пряме посилання, щоб скопіювати модель).

По-перше, через смертельні випадки. Якщо у вашому регіоні є випадки смерті, ви можете скористатися цим, щоб відгадати кількість справжніх випадків. Ми приблизно знаємо, скільки часу потрібно людині від перехоплення вірусу до смерті в середньому (17,3 дні). Це означає, що людина, яка померла 29 лютого у штаті Вашингтон, ймовірно, заразилася 12 лютого.

Також ви знаєте рівень летальності. Для цього сценарію я використовую 1% (детальніше піде мова пізніше). Це означає, що близько 12 лютого в регіоні вже було близько 100 випадків (з яких лише один закінчився смертю через 17,3 дні).

Тепер використовуйте середній час подвоєння випадків коронавірусу (у середньому час, який потрібен на подвоєння кількості випадків). Це 6,2 [дні]. Це означає, що за 17 днів, коли ця людина загинула, випадки повинні були помножитися на ~ 8 (= 2 ^ (17/6)). Це означає, що якщо діагностувати не всі випадки, одна смерть означає 800 справжніх випадків на сьогодні.

У штаті Вашингтон сьогодні 22 випадки смерті. Завдяки цьому швидкому підрахунку, ви отримуєте 16 000 справжніх випадків коронавірусу сьогодні. Стільки ж офіційних випадків є в Італії та Ірані разом.

Якщо ми розберемося в деталях, то зрозуміємо, що 19 смертей були від одного скупчення, яке, можливо, не поширило вірус широко. Тож якщо ми розглянемо ці 19 смертей як одну, то загальна кількість смертей у державі - чотири. Оновивши модель з цим числом, ми все ще отримуємо 3000 випадків на сьогодні.

Підхід Тревора Бедфорда розглядає самі віруси та їх мутації, щоб оцінити кількість випадків.

Висновок полягає в тому, що зараз, можливо, в штаті Вашингтон 1100 випадків.

Жоден із цих підходів не є ідеальним, але всі вони вказують на одне і те ж: ми не знаємо кількості справжніх випадків, але це набагато більше, ніж офіційні дані. Це не в сотні разів. Це в тисячі, а може і більше.

Регіон затоки Сан-Франціско

До 8 березня в районі затоки смертей не було. Тому важко зрозуміти, скільки було справжніх випадків. Офіційно було 86. Але США сильно занижують оцінку, оскільки у них не вистачає наборів для тестування. Країна вирішила створити власний тестовий комплект, який, як виявилося, не працює.

Це була кількість тестів, проведених у різних країнах до 3 березня:

Джерело даних

У Туреччині, де не було випадків коронавірусу, тестування на одного жителя відбувалося в 10 разів частіше, ніж у США. Сьогодні ситуація не набагато краща, коли в США було проведено 8000 тестів, а це означає, що 4000 людей пройшли тестування.

В такому випадку ви можете просто використовувати співвідношення офіційних випадків до кількіості справжніх випадків. Як вирішити, яке з них? Для району Затоки вони тестували всіх, хто подорожував або контактував з мандрівником, а це означає, що вони знали більшість випадків, пов’язаних з подорожами, але жоден із випадків зараження через громаду. Уявляючи рівень зараження в громаді до рівня зараження через подорожі, ви можете дізнатися, скільки справжніх випадків існує.

Я подивився на це співвідношення для Південної Кореї, яка має чудові дані. На той час у них було 86 випадків, їх кількість через зараження в громаді становила 86% (86 і 86% - збіг обставин).

За допомогою цього числа ви можете обчислити кількість справжніх випадків. Якщо сьогодні в районі Затоки є 86 випадків, то ймовірно, що справжнє число становить 600.

Франція і Париж

Франція сьогодні заявляє 1400 випадків і 30 смертей. Використовуючи два вищевказані методи, ви можете мати діапазон випадків: від 24 000 до 140 000.

Число справжніх випадків коронавірусу у Франції сьогодні ймовірно - від 24 000 до 140 000.

Повторюсь: кількість справжніх справ у Франції, ймовірно, буде на один-два порядки або значно більше, ніж повідомляється офіційно.

Ви мені не вірите? Давайте ще раз подивимось на графік у Ухані.

Джерело: Аналіз Tomas Pueyo за даними Journal of the American Medical Association на основі необроблених даних про випадки від Китайського центру контролю та профілактики захворювань.

Якщо ви складете помаранчеві смужки до 22 січня, отримаєте 444 випадки. Тепер додайте всі сірі смуги. Вони складають до ~12 000 випадків. Тож коли Ухань вважав, що в ньому 444 випадки, їх було в 27 разів більше. Якщо Франція вважає, що має 1400 випадків, це можуть бути десятки тисяч

Ця ж математика стосується Парижа. З 30 випадків всередині міста справжня кількість випадків, ймовірно, буде сотнями, а може й тисячами. Що стосується 300 випадків в регіоні Іль-де-Франс, то загальна кількість випадків у цьому регіоні вже може перевищувати десятки тисяч.

Іспанія, Мадрид

В Іспанії дуже схожа кількість, як у Франції (1200 випадків проти 1400, і в обох є 30 смертей). Це означає, що діють ті самі правила: Іспанія, мабуть, вже перевищила 20 тисяч справжніх випадків.

У регіоні Комунідад-де-Мадрид із 600 офіційними випадками та 17 смертями справжня кількість випадків, ймовірно, становить від 10 000 до 60 000.

Якщо ви прочитаєте ці дані і скажете собі: "Неможливо, це не може бути правдою", подумайте так: З цією кількістю випадків Ухань вже знаходився в режимі блокування.

З такою кількістю хворих, як в США, Іспанія, Франція, Іран, Німеччина, Японія чи Швейцарія, Ухань вже був закритий.

З такою кількістю хворих, як в США, Іспанія, Франція, Іран, Німеччина, Японія чи Швейцарія, Ухань вже був закритий.

2. Що трапиться, коли коронавірус проявиться?

Тож коронавірус вже тут. Він прихований, і він зростає експоненціально.

Що буде в наших країнах, коли воно вдарить? Це легко зрозуміти, адже у нас вже є кілька місць, де це відбувається. Найкращі приклади - Хубей та Італія.

Летальність

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) наводить 3,4% як показник летальності (відсоток людей, які заразилися коронавірусом, а потім померли). Це число поза контекстом, тому дозвольте мені пояснити це.

Цей показник дійсно залежить від країни та моменту часу: між 0,6% у Південній Кореї та 4,4% в Ірані. То який він? Ми можемо використовувати певний прийом, щоб розібратися в цьому.

Два способи обчислити рівень смертності - це кількість смертей до загальної кількості випадків та кількість смертей до кількості закритих випадків [найвірогідніше, тут мається на увазі кількість перехворівших+померлих]. Перший, ймовірно, буде заниженим, оскільки багато виявлених випадків все ще можуть закінчитися смертю. Другий - завищений, оскільки ймовірно, що смерть наступає швидше, аніж повне одужання.

Що я зробив, це подивився на те, як обидва показники еволюціонують у часі. Обидва ці числа збігаються до одного результату, коли всі справи закриті, тож якщо ви проектуєте минулі тенденції у майбутнє, ви можете здогадатися, яким буде кінцевий рівень летальності.

От що видно з даних. Зараз рівень летальності в Китаї становить від 3,6 до 6,1%. Якщо ви проектуєте це в майбутньому, схоже, він збігається до 3,8%-4%. Це вдвічі більше, ніж зараз, і в 30 разів гірше грипу.

Це зроблено для двох абсолютно різних реалій: Хубей та решта Китаю.

Рівень летальності Хубея, ймовірно, складатиме до 4,8%. Тим часом, для решти Китаю вона, ймовірно, складе до 0,9%:

Я також наводжу цифри для Ірану, Італії та Південної Кореї - єдиних країн, у яких достатньо смертей, щоб зробити це дещо актуальним.

Випадки смерті до загальних випадків в Ірані та Італії наближаються до діапазону 3%-4%. Я передбачаю, що їхня кінцева кількість теж зійдеться навколо цієї цифри.

Південна Корея є найцікавішим прикладом, оскільки ці два числа повністю не зв'язані: кількість випадків смерті до загальних випадків становить лише 0,6%, а випадки смерті до закритих випадків - це величезні 48%.

Я вважаю, що це тому, що країна є надзвичайно обережною: вони перевіряють усіх (при такій кількості відкритих випадків, рівень смертності здається низьким), а випадки залишаються під спостереженням довше (тому швидше наростають випадки, коли пацієнт помер).

Важливим є те, що кількість випадків смерті до загальної кількості випадків становить близько 0,5% від початку, що дозволяє припустити, що вона не зміниться.

Останній відповідний приклад - круїзне судно Diamond Princess: при 706 випадках, шість смертей та 100 одужань, рівень летальності складає від 1% до 6,5%.

Ви можете підсумувати:

- Країни, що готуються, отримають рівень смертності від 0,5% (Південна Корея) до 0,9% (решта Китаю).

- Країни, що перевантажені [не готові], матимуть ступінь летальності від 3% -5%.

По-іншому: країни, які швидко реагують, можуть зменшити кількість смертей в десять разів. І це лише підрахунок рівня летальності. Активність також різко скорочує випадки зараження, ще спрощуючи ситуацію.

Країни, які швидко діють, зменшують кількість смертей щонайменше в 10 разів.

До чого країнам потрібно готуватися?

Яким буде навантаження на систему [охорони здоров'я]?

Близько 20% випадків потребують госпіталізації, 5% випадків потребують відділення інтенсивної терапії, а близько 1% потребують дуже інтенсивної допомоги з такими предметами, як штучна вентиляція легень або EКMO (екстракорпоральна мембранна оксигенація).

Проблема полягає в тому, що такі предмети, як вентилятори та EКMO, не можуть бути легко виготовлені або придбані. Кілька років тому, наприклад, у США було 250 апаратів EКMO.

Тож якщо раптом заразиться 100 000 людей, багато з них захочуть пройти тестування. Близько 20 000 потребуватимуть госпіталізації, 5000 потребуватимуть інтенсивної терапії, а 1000 потребуватимуть апаратів, яких у нас сьогодні недостатньо. І це лише зі 100 000 випадків.

Це без урахування таких проблем, як маски. Така країна, як США, має лише 1% масок, необхідних для покриття потреб медичних працівників (12 мільйонів N95, 30 мільйонів хірургічних проти потрібних 3,5 мільярдів). Якщо відразу з’явиться багато випадків, масок вистачить на два тижні.

Такі країни, як Японія, Південна Корея, Гонконг чи Сінгапур, а також китайські регіони за межами Хубея, були підготовлені та надали догляд необхідний пацієнтам.

Але решта західних країн швидше йдуть у напрямку Хубея та Італії. То що ж там відбувається?

Як виглядає перевантажена система охорони здоров’я

Історії, що сталися в Хубеї та в Італії, починають ставати моторошно подібними. Хубей збудував дві лікарні за десять днів, але навіть тоді вони були повністю переповнені.

В обох регіонах скаржилися, що пацієнти наповнили свої лікарні. Їх треба було опікувати де завгодно: у передпокої, у залах очікування…

Медичні працівники проводять години без зміни захисного спорядження, бо його недостатньо. Як результат, вони не можуть залишати заражені ділянки годинами. Коли вони це роблять, вони падають з ніг, зневоднюються і виснажуються. Зміни більше не існує. Людей відкликають з пенсій. Люди, які не мають уявлення про медсестринську справу, навчаються протягом ночі, щоб виконувати критичні ролі. Всі на ногах, завжди.

Тобто, поки вони не хворіють. Що трапляється часто, тому що вони постійно перебувають під впливом вірусу без достатнього захисного спорядження. Коли це станеться, їм потрібно перебувати в карантині протягом 14 днів, протягом яких вони не можуть допомогти. Найкращий сценарій - два тижні втрачено. Найгірший випадок - вони мертві.

Найгірше - у відділеннях реанімації, коли пацієнтам потрібно ділити вентилятори або EКMO. Їх насправді поділити неможливо, тому медичні працівники повинні визначити, який пацієнт буде ними користуватися. Це насправді означає, хто - виживе, а хто - помре.

"Через кілька днів нам доведеться вибирати. […] Не всі можуть бути інтубованими. Ми приймаємо рішення залежно від віку та стану здоров’я". —Хрістіан Саларолі, італійський доктор медицини.

Все це обумовлює те, що система має летальність 4% замість 0,5%. Якщо ви хочете, щоб ваше місто чи країна були частиною 4%, просто не робіть нічого сьогодні.

3. Що робити?

Вирівняйте криву

Зараз це пандемія. Її неможливо припинити. Але ми можемо зменшити її вплив.

Деякі країни є зразковими в цьому. Найкращий - Тайвань, який надзвичайно пов'язаний з Китаєм, але на сьогоднішній день там налічується менше 50 випадків. Цей документ пояснює всі заходи, які вони вживали на ранніх етапах, і були зосереджені на стримуванні.

Вони змогли стримати вірус, але більшості країн цього досвіду бракувало, і вони цього не зробили. Тепер вони грають в іншу гру: пом'якшення. Їм потрібно зробити цей вірус максимально нешкідливим.

Якщо ми максимально знизимо кількість інфікувань, наша система охорони здоров’я зможе набагато краще впоратися із випадками, знизивши рівень смертності. І, якщо ми продовжимо це робити достатньо довго, ми дійдемо до моменту, коли решту суспільства можна буде вакцинувати, повністю усуваючи ризик. Тому наша мета - не усунути зараження коронавірусом. Це потрібно відкласти.

(Оригінальна гіфка тут)

Чим довше ми відкладаємо випадки інфікування, тим краще може працювати система охорони здоров’я, тим нижчий рівень смертності та вища частка населення, яке буде щеплене до того, як воно заразиться.

Як ми вирівнюємо криву?

Соціальне дистанціювання

Є одна дуже проста річ, яку ми можемо зробити, і яка працює: соціальне дистанціювання.

Якщо ви повернетесь до графіка Уханю, ви згадаєте, що як тільки його було заблоковано, кількість випадків зараження знижувалась. Це тому, що люди не взаємодіяли один з одним, і вірус не поширився.

Сучасний науковий консенсус полягає в тому, що цей вірус може поширюватися на відстань до двох метрів, якщо хтось кашляє. Інакше краплі падають на землю і не заражають вас.

Найгірше - інфекція передається через поверхні: вірус виживає годинами або днями на різних поверхнях. Якщо він поводиться як грип, він може вижити тижнями на металі, кераміці та пластмасі. Це означає, що такі речі, як дверні ручки, столи або кнопки ліфтів, можуть бути жахливими носіями зараження.

Єдиний спосіб по-справжньому зменшити це - за допомогою соціального дистанціювання: тримати людей вдома, наскільки це можливо, так довго, поки це не відступить.

Це вже було доведено в минулому. А саме в пандемію грипу 1918 року.

Висновки з пандемії грипу 1918 року

Ви можете бачити, як Філадельфія діяла не швидко і мала величезний пік смертності. Порівняйте це зі Сент-Луїсом, який діяв рішуче.

Потім подивіться на Денвер, який запровадив потрібні заходи, а потім їх послабив. Вони мали подвійний пік, 2-й - вищий за перший. Якщо узагальнити, то вийде таке: Цей графік показує летальність в одному місті для грипу 1918 року в США залежно від того, наскільки швидко було вжито заходів. Наприклад, таке місто, як Сент-Луїс, вжило заходів за шість днів до Пітсбурга і мало вдвічі менше смертей на одного жителя. В середньому, вживши заходів на 20 днів раніше, вдвічі зменшився рівень смертності. Нарешті, це з'ясувала Італія. Вони спочатку зачинили Ломбардію в неділю, а через день, у понеділок, вони зрозуміли свою помилку і вирішили, що їм доведеться заблокувати всю країну. Сподіваємось, ми побачимо результати в найближчі дні. Однак для потребуватиме один-два тижні. Пам’ятайте графік Уханю: між моментом оголошення про блокування та моментом, коли офіційні випадки (помаранчевий) почали знижуватися, була затримка на 12 днів . Як політики можуть зробити свій внесок у соціальне дистанціювання? Питання, які сьогодні задають собі політики, полягає не в тому, чи потрібно щось робити, а в тому, яких заходів потрібно вжити. Існує кілька етапів боротьби з епідемією, починаючи з прогнозування і закінчуючи ліквідацією. Але сьогодні для більшості варіантів вже пізно. За такого рівня справ два єдині варіанти, які мають перед собою політики, - це стримування та пом'якшення наслідків. Стримування Стримування гарантує, що всі випадки виявляються, контролюються та є поодинокими. Це добре роблять Сінгапур, Гонконг, Японія чи Тайвань: вони дуже швидко обмежують людей, які приходять, ідентифікують хворих, негайно ізолюють їх, використовують серойзні захисні засоби, щоб захистити своїх медичних працівників, відстежують всі їхні контакти, карантинують їх ... Це працює дуже добре, коли ви готові, і ви це робите рано, і вам не потрібно зупиняти свою економіку, щоб це сталося. Я вже торкався підходу Тайваню. Але Китай також. Заходи, на які він пішов, щоб досягти цього, викликає враження. Наприклад, у них було до 1800 команд з п'яти чоловік, які відстежували кожного зараженого, всіх, з ким вони взаємодіяли, потім усіх, з ким спілкувались, та ізолювали купу людей. Ось так вони змогли стримувати вірус у мільярдній країні. Це не те, що робили західні країни. А зараз вже пізно. Нещодавнє повідомлення США про заборону більшості подорожей з Європи є запобіжним заходом для країни, яка станом на сьогодні має в три рази більше випадків, ніж Хубей, коли він закрився, і кількість випадків зростає в експоненціальному масштабі. Це стримування, коли вже потрібне пом'якшення. Після того, як серед населення виникають сотні чи тисячі випадків, запобігання більшої кількості, відстеження існуючих та ізоляції їх контактів вже недостатньо. Наступний рівень - пом’якшення наслідків. Пом'якшення наслідків Пом'якшення наслідків вимагає значного соціального дистанціювання. Людям потрібно припинити тусуватися, щоб знизити швидкість передачі (R), з R = 2–3, який вірус має без заходів, до рівня нижче одного, щоб він врешті згасав. Ці заходи вимагають закриття компаній, магазинів, масових перевезень, шкіл, примусового припинення роботи ... Чим гірша ситуація, тим гірше соціальне дистанціювання. Чим раніше ви застосовуєте жорсткі заходи, тим менше часу вам потрібно підтримувати цей стан, тим простіше виявити випадки, і тим менше людей заразиться. Це і мав зробити Ухань. Це змушена була прийняти Італія. Тому що коли вірус розповсюджується, єдиним заходом є припинити його поширення одразу в усіх областях. Читайте також - Коронавірус в Італії: як живе країна в умовах епідемії. Розповідь з Мілану З тисячами офіційних випадків - і десятками тисяч справжніх випадків - це те, що потрібно робити таким країнам, як Іран, Франція, Іспанія, Німеччина, Швейцарія чи США. Деякий бізнес працює з дому, що фантастично. Деякі масові заходи припиняються. Деякі постраждалі райони знаходяться в карантині. Всі ці заходи будуть гальмувати вірус. Але недостатньо, щоб отримати таку швидкість розповсюдження, R знизити від 2,5 до 2,2 або навіть 2,0. Нам потрібно знизити його нижче одного на стійкий проміжок часу, щоб знищити його. І якщо ми не можемо цього зробити, нам потрібно наближати його до одного якомога довше, щоб вирівняти криву. Тож виникає питання: Що ми могли б зробити для зниження рівня R? Це перелік, який Італія запропонувала нам: - Ніхто не може входити та виходити з району блокування, якщо немає підтверджених сімейних чи робочих причин. - Пересування всередині районів слід уникати, якщо вони не виправдані з невідкладних особистих чи робочих причин і не можуть бути відкладені. - Людям із симптомами (респіраторна інфекція та лихоманка) "наполегливо рекомендується" залишатися вдома. - Стандартні вихідні для медичних працівників призупиняються - Закриття всіх навчальних закладів (шкіл, університетів ...), спортзалів, музеїв, гірськолижних станцій, культурних та соціальних центрів, басейнів та театрів. - Бари та ресторани мають обмежений час роботи з 6:00 до 18:00 , відстань між людьми - принаймні один метр (три фути). - Усі паби та клуби повинні закриватися. - Вся комерційна діяльність повинна зберігати відстань у один метр між клієнтами. Ті, хто не може цього зробити, мають бути зачинені. Храми можуть залишатися відкритими, поки вони можуть гарантувати цю відстань. - Відвідування родини та друзів у лікарні обмежені - Робочі наради повинні бути відкладені. Робота з дому повинна заохочуватися. - Усі спортивні змагання та змагання, державні чи приватні, скасовуються. Важливі заходи можна проводити за зачиненими дверима. Потім через два дні вони додали: Ні, насправді вам потрібно припинити всі справи, які не є вирішальними. Тож зараз ми закриваємо всі комерційні заходи, офіси, кафе та магазини. Лише транспорт, аптеки та продукти залишатимуться відкритими. Читайте також - Коронавірус в Україні. Ви не захворієте, якщо будете дотримуватися цих правил Один із підходів - поступово нарощувати заходи. На жаль, це дає дорогоцінний час поширенню вірусу. Якщо ви хочете бути в безпеці, зробіть це в стилі Уханю. Люди можуть скаржитися зараз, але вони вам подякують пізніше. Як керівники бізнесу можуть внести свій внесок у соціальне дистанціювання? Якщо ви керівник бізнесу і хочете знати, що вам робити, найкращий ресурс для вас - Staying Home Club. Це перелік політик соціального дистанціювання, які були прийняті американськими технологічними компаніями - зараз їх 138. Вони варіюються від дозволених до необхідних робіт на дому та обмежених відвідувань, подорожей чи заходів. Є кілька речей, які повинна визначити кожна компанія, наприклад, що робити з погодинними працівниками, чи тримати офіс відкритим чи ні, як проводити співбесіди, що робити з кафетеріями ... Якщо ви хочете знати, як моя компанія працювала з деякими з них, разом із прикладом оголошення для ваших співробітників, ось те, яке використовувала моя компанія (тут). 4. Коли? Цілком можливо, що ви досі погоджувались з усім, що я сказав, і з самого початку просто цікавились питанням, коли приймати кожне рішення. По-іншому, які тригери повинні бути для кожного заходу. Модель, що базується на оцінці ризику Щоб вирішити це, я створив модель. Вона дає змогу оцінити імовірну кількість випадків у вашій місцевості, ймовірність того, що ваші працівники вже заражені, як це розвивається з часом, і як це повинно поінформувати вас, чи залишатись відкритими. Вона говорить нам про такі речі: - Якщо у вашій компанії 100 працівників штату Вашингтон, у якому 11 смертей від коронавірусу, є ймовірність 25% зараження хоча б одного з ваших співробітників, і вам слід негайно закритись. - Якщо у вашій компанії є 250 співробітників здебільшого в Саут-Бей (округи Сан-Матео та Санта-Клара, де разом є 22 офіційні випадки, а справжня кількість ймовірно 54), на 9 березня шанс мати одного зараженого працівника у вас буде ~ 2%. - Якщо ваша компанія знаходиться в Парижі (інтрамурос), і вона налічує 250 співробітників, сьогодні є ймовірність 0,85%, що хтось із ваших співробітників має коронавірус, а до завтра вона складе 1,2%, тож якщо вам тільки комфортно з ймовірністю 1%, ви повинні закрити свій офіс до завтра. Модель використовує ярлики, такі як "компанія" та "працівник", але та ж модель використовується для всього іншого: шкіл, громадського транспорту ... Тож якщо у вас в Парижі всього 50 працівників, але всі вони користуються RER [приміська електричка в Парижі], стикаючись з тисячами інших людей, вірогідність того, що хоча б один із них заразиться, є набагато вищою, і вам слід негайно закрити свій офіс. Якщо ви все ще вагаєтеся через те, що ніхто не проявляє симптомів, просто зрозумійте, що 26% заражень трапляються до появи симптомів. Ви входите до групи лідерів? Ця математика егоїстична. Вона розглядає ризик кожної компанії індивідуально, приймаючи стільки ризиків, скільки ми хочемо, поки неминучий удар коронавірусу не закриє наші офіси. Але якщо ви є членом ліги бізнес-лідерів чи політиків, ваші розрахунки є не для однієї компанії, а для цілого. Математика стає іншою: яка ймовірність зараження будь-якої нашої компанії? Якщо ви входите до групи з 50 компаній в середньому з 250 працівників, в районі Затоки Сан-Франциско існує 35% ймовірності, що принаймні в одній з компаній є інфікований працівник, і 97% шансів, що це буде павдою на наступному тижні. Я додав вкладку в моделі, щоб грати з цим показником. Висновок: вартість очікування Прийняти рішення сьогодні може бути страшно, але не варто думати про це таким чином. Ця теоретична модель показує різні спільноти: одна не вживає заходів соціального дистанціювання, одна приймає їх у день n спалаху, а друга - у день n + 1. Усі номери повністю вигадані (я вибрав їх так, щоб вони нагадували те, що сталося в Хубей, з найгіршими 6 000 щоденних нових випадків). Вони просто там, щоб проілюструвати, наскільки важливим може бути один день у чомусь, що росте експоненціально. Ви можете бачити, що затримка на один день досягає піку пізніше і вище, але потім щоденні випадки сходяться до нуля. А як щодо загальної кількості випадків? У цій теоретичній моделі, що дуже нагадує Хубей, очікування ще одного дня створює на 40% більше випадків! Тож, можливо, якби влада Хубея оголосила про закриття 22 січня замість 23-го, вони могли б зменшити кількість випадків на 20 000. І пам’ятайте, це лише випадки. Смертність була б значно вищою, тому що не було б просто на 40% смертей більше. Також був би набагато вищий колапс системи охорони здоров’я, що призведе до смертності до 10 разів вище, як ми бачили раніше. Тож одноденна різниця в заходах соціального дистанціювання може закінчитися вибухом кількості смертей у вашій громаді шляхом збільшення кількості випадків та підвищення рівня смертності. Читайте також - Нам потрібно навчитися жити з коронавірусом. Поради Комаровського Це експоненціальна загроза. Кожен день важить. Якщо ви відкладаєте рішення на один день, ви не можете зробити внесок у кілька випадків [очевидно, за змістом малось на увазі протилежне]. Напевно, у вашій громаді вже є сотні чи тисячі випадків. З кожним днем, коли немає соціального дистанціювання, ці випадки зростають експоненціально. Отже, ще раз. В Україні поки що все гаразд. І запровадження обмежувальних заходів на ранніх етапах, напевно, зменшить їх жорсткість у майбутньому. Це приклад світу. Думаю, з цим треба раухватися.

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