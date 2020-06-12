Максим Степанов расшатывает ситуацию до выборов. Интервью топ-менеджера МОЗ - за минуту

Руководитель директората медуслуг Минздрава Оксана Сухорукова - о проблемах с надбавками медикам в 300%, медреформе и закупках (укр)

Топ-менеджерка Міністерства охорони здоров’я дала інтерв’ю "Дзеркалу тижня" і розповіла про внутрішні історії міністерства, досі не відомі широкому загалу.LIGA.net коротко публікує основні тези.

Історію з 300% доплатами медикам розхитали штучно. "За даними, поданими областями до МОЗ, у березні на це потрібно було близько 180 млн грн. Інформації, як ці кошти мають виплатити, ніхто не надав. У квітні я брала участь в аналізі виплат за березень. На внутрішніх нарадах була чітка позиція заступника міністра Шаталової: виплати мають бути за фактично відпрацьований час. Я обдзвонила всі обласні департаменти охорони здоров'я, наголосила на позиції МОЗ. А за кілька днів міністр каже: ніяких "пропорційно відпрацьованих", отримати мають усі 300% зарплати, гроші пішли в регіони, МОЗ усе зробив. Тоді керівники клінік обривали мені телефон: "Навіщо ви зіштовхуєте нас із лікарями?". Ситуація була першим реальним дзвінком, що криза і конфлікт із лікарями створюють штучно".

Кошти на 300% надбавок взяли з суми, яка мала піти на підтримку "провислих" лікарень. "Бюджетом на 2020 рік передбачено спецсубвенцію на підтримку найслабших медзакладів - 3,2 млрд грн кількома частинами. Гроші розподілили за постановою уряду №250 в тому числі на підтримку 600 закладів, які "провисли" при контрактуванні з НСЗУ. Серед них - 54 психоневрологічні і психіатричні лікарні (напр. на Київську міську психіатричну лікарню №1 було розраховано 25 млн грн). Кабміном були заплановані кошти на наркодиспансери, туберкульозні заклади, інфекційні лікарні і таке інше. Однак 15 квітня в цю постанову додали один абзац про те, що ці кошти можна витрачати і на 300% доплати за COVID-19 за березень. Коли цю постанову готували, міністр запевняв мене, що звернеться до Мінфіну, той доллє гроші в постанову, і заклади не постраждають. Але цього не відбулося. Кошти на доплату премій по COVID-19 забрали у психіатрії, туберкульозу, закладів примусового лікування, судмедекспертизи. Так ситуацію навколо психіатричних і туберкульозних лікарень розхитали штучно".

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МОЗ хоче контролювати всі грошові потоки. "Тенденції, які бачу у МОЗ, лякають. Наприклад, була субвенція - 922 млн грн - на придбання автомобілів меддопомоги: гроші перераховують у регіони, і вони купують собі самі автомобілі. У квітні проголосували зміни до бюджету, якими з субвенції ту ж суму перенесли в держпрограму: гроші витрачають уже через МОЗ, яке буде вирішувати, які автомобілі та як купувати. Міністерство хоче контролювати всі кошти, які стосуються системи охорони здоров'я, підгрібаючи під себе всі закупівлі. А як вони проводяться, ми бачимо на прикладі костюмів, які волонтери купують за 215 гривень, а МОЗ - за 488, провівши торги в один день".

Степанов поставив президента на розтяжку. "Перерахувати всі тарифи за два тижні, як заявляв міністр, неможливо. У мене враження, що завдання - підставити президента або прем'єра. Візьмемо тезу міністра щодо повернення до історичного фінансування медзакладів (як це було до реформи, коли платили гроші за ліжко-місця, а не за надані послуги - Ред). Близько 1000 лікарень отримали фінансування від держави більше, ніж торік, а близько 600 - менше. Якщо ми повернемося до історичного фінансування, задоволених не буде. У сильних лікарень заберуть кошти, які вже дали, а слабкі все одно не отримають їх стільки, що б дозволило надавати безоплатні послуги пацієнтам. Так Степанов поставив президента на розтяжку, з якої в передвиборний рік немає виходу, бо будь-яке рішення буде конфліктним".

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Міністр збільшує токсичність ситуації до виборів. "Якщо перед виборами слабкі лікарні підтримають, забравши назад гроші, які отримали найпотужніші в країні 1000 лікарень (замість того, щоб знайти в ковідному фонді додаткові кошти), почнеться бунт мерів. Крім того, восени сильним лікарням теж не вистачить грошей, і ми будемо змушені знайти додатковий бюджет уже на них. Додаткові кошти доведеться витрачати так чи інакше, але обирається модель, яка перед виборами призведе до бунту місцевого самоврядування. Я не розумію цілей, але вже впевнена, що ця штучна криза створюється навмисно: міністр збільшує токсичність ситуації до виборів і точно в чиїхось інтересах".

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