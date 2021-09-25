Осторожно, темпы замедляются. Почему вакцин много, а прививок стали делать меньше

5,3 млн, или 13% украинцев были полностью привиты на 24 сентября. С начала осени в среднем вакцинировалось 130 000 человек в день. Это хорошо или плохо?

Если сравнивать с началом кампании, когда в марте вакцинировали 6000 человек в день, то хорошо. Если с другими странами, да и с планами украинского правительства, то не очень. По меркам европейских стран наши темпы очень низкие, например в Германии и Франции вакцинированы по 64% населения, во Испании — 77%. Украина по-прежнему в конце списка.

В середине августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца года в Украине будет привита половина населения. Почему это обещание, скорее всего, не будет выполнено?

Математически, чтобы достичь этой цели и привить хотя бы одной дозой около 20 млн человек, необходимо ежедневно вакцинировать 142 200 человек, или 950 000 в неделю.

За прошлую — вторую неделю сентября — укол получили только 740 000. Но главная проблема, что темпы вакцинации в Украине, похоже, начали снижаться. В первую неделю сентября было на 20% больше, а лучшим пока является начало августа — тогда за семь дней вакцинировали 922 000 человек.

Основная причина замедления темпов — мало желающих. "В Украине заканчиваются люди, которые сами хотят вакцинироваться", — говорит сооснователь Украинского центра здравоохранения и экс-министр МОЗ Павел Ковтонюк. Он оценивает, что только 15-20% украинцев хотят и будут прививаться. И мы уже в этом диапазоне. По состоянию на 24 сентября первую дозу получили 16% украинцев, а 13% — полностью вакцинированы. Сентябрьский опрос фонда Деминициатив показал, что 56% украинцев не собираются прививаться от коронавируса.

Глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий прогнозирует, что спрос на вакцинацию возрастет, когда будет очередная волна пандемии.

Путь вакцины: как устроена система логистики вакцин на места

Кроме нежелания украинцев вакцинироваться, есть еще одна проблема.

Пунктов вакцинации много, но эффективно работают далеко не все. Мы изучили статистику по каждому из 3000 работавших за последние шесть месяцев пунктов вакцинации. Там есть интересные данные: почти 50 пунктов вакцинации работали без вакцин более 40% времени, а каждый пятый пункт вакцинации делает менее 30 уколов в день.

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По данным Минздрава, в Украине работают 3235 пунктов вакцинации при больницах и амбулаториях, 378 центров массовой вакцинации и 1291 мобильная бригада (каждый день количество варьируется). Формально центры массовой вакцинации, например в Международном выставочном центре в Киеве, — это несколько мобильных бригад от больниц. Поэтому их статистика попадает в больницы и амбулатории Киева. Также и с другими мобильными бригадами, которые выезжают не в центры массовой вакцинации, а, например, к маломобильным группам населения.

Пункты вакцинации при больницах и амбулаториях открывают областные департаменты здравоохранения в кооперации с медучреждениями. Больницам за вакцинацию платит Национальная служба здоровья — они получают сразу 8000 грн для оснащения мобильной бригады всем необходимым. А потом по 25 грн за первую дозу и 60 грн — за вторую.

Для создания центра массовой вакцинации необходима инициатива местной власти — областной администрации (ОГА) и областного центра общественного здоровья. В центрах массовой вакцинации работают мобильные бригады — медработники из местных больниц.

Вакцины для пунктов вакцинации (тут и далее мы будем иметь в виду как пункты вакцинации, так и центры массовой вакцинации) Минздрав закупает или получает по программе COVAX. Закупки для министерства за госсредства проводит Crown Agents и ДП "Медзакупки Украины".

Распределяет вакцины оперативный штаб по реагированию на распространение COVID-19 при Минздраве. До 20 июля, когда внедрили пятый этап вакцинации и теперь можно прививать всех, решения штаба сколько и куда вакцин направлять, основывалось на запросах региональных областных администраций. А цифра в запросе зависела от количества людей в приоритетных группах (врачей, военных в зоне ООС, людей 80+ и т.д.). С 21 июля, когда официально прививают всех, — пропорционально населению области.

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Заказанное количество вакцин попадает на областные (иногда субобластные) склады — там есть необходимое оборудование для их хранения. Затем представители медучреждений едут на склад и там им выдают вакцины.

Подсчет вакцинированных ведется параллельно двумя способами: врачи должны вносить информацию в единую систему здравоохранения, которую администрирует НСЗУ, и отдельно больницы подают данные в Минздрав. НСЗУ показывает количество привитых украинцев на своем портале, а Минздрав — на сайте СНБО, там же публикуются данные по остаткам в пунктах. Далее мы будем использовать информацию с сайта СНБО.

Где в Украине плохо с вакцинами

Когда вакцины добрались до регионов? Это непростой вопрос. Вот несколько реальных кейсов.

В 100 км от Черновцов находится село Мариничи, там проживает около 500 человек. 8 июля, спустя четыре месяца после начала вакцинации, в Мариничах появились прививки и первые вакцинированные (если верить данным с сайта СНБО).

Главврач местной амбулатории Сергей Гельоза говорит, что вакцины были и весной 2021 года, но тогда люди боялись: желающих вакцинироваться не было. Гельоза рассказывает, что полноценно они открылись как раз в июле. И за 2,5 месяца в местной амбулатории сделали 485 уколов: необязательно жителям этого населенного пункта, могут быть и приезжие из близлежащих сел.

Второй пример — больница в пгт Магеров, Львовской области. По данным СНБО тут не было вакцин до середины мая. А в самой больнице говорят, что весной у них шла вакцинация чуть ли не всех желающих, так как к ним приезжали мобильные бригады из районного центра — Жовквы, и, соответственно, в их статистику попадали использованные вакцины. А в самом Магерове пункт заработал летом, когда местные врачи прошли обучение.

Чтобы узнать, когда точно открывался каждый пункт вакцинации в областях, мы разослали в обладминистрации журналистские запросы. Но не во всех областях знают или готовы раскрывать информацию. В Харьковской ОГА на запрос LIGA.net не ответили. А в Полтавской ОГА предоставили только даты открытия центров массовой вакцинации.

В течении последней недели, только в 27 больницах или амбулаториях было меньше 100 доз вакцин — столько Минздрав считает, может делать в среднем один пункт вакцинации. Большинство из этих пунктов находятся в небольших городах или селах. Больше всего "проблемных" пунктов во Львовской области (семь).

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Кроме того, за последние семь дней, 20 пунктах вакцинации вообще не сделали ни единого укола, а почти 60 пунктов вакцинации простаивали без клиентов больше половины месяца.

Почему в регионах могут быть проблемы с вакцинами

1. Логистика вакцин к пунктам вакцинации

Член оперативного штаба при Минздраве Федор Лапий говорит, что проблем с поставками на национальном уровне сейчас нет (на 22 сентября в Украине на складах остались 11,2 млн вакцин). Есть проблема с логистикой. Согласно нормам, представители амбулаторий и больниц должны самостоятельно забрать вакцины на областном складе. Иногда амбулатории и больницы находятся в нескольких сотнях километров от склада и расходы на логистику могут быть высоки (хоть и покрываются НСЗУ).

2. Нескоординированность областных координаторов и больниц

Лапий также рассказал, что врачи на областных складах, которыми управляют ОГА, иногда выдают мало флаконов вакцин, хотя в конкретных больницах оценивают свой потенциал вакцинировать в разы больше. По состоянию на 22 сентября есть семь пунктов вакцинации, где осталось меньше 100 вакцин.

3. Нежелание врачей вакцинировать и людей прививаться

LIGA.net уже освещала значимую проблему — антивакцинаторство среди врачей. Часть главврачей и семейных докторов сомневаются в целесообразности вакцинации.

В 998 больницах и амбулаториях (это 24% от всех), работающих в Украине, нет возможности сделать прививку: там нет пункта вакцинации. Можно предположить, что часть из них не работает по "идеологическим" причинам.

Глава директората МОЗ Мария Карчевич также подтверждает, что наличие вакцин зависит от инициативы конкретного медучреждения и от желания людей вакцинироваться: "Региональные координаторы осуществляют планирование и распределение в соответствии с запросами, которые подают медучреждения. Должна быть проактивность: если учреждение не подает заявку на новые вакцины, значит или тут нет желающих, или есть недоработки со стороны учреждения".

Вместо выводов

Когда был недостаток вакцин, то проблема низких темпов вакцинации была очевидна. Теперь вакцины в избытке и МОЗ предстоит решить намного более сложную задачу: убедить украинцев вакцинироваться и наладить процессы бесперебойной доставки (и получения) прививок в тысячи пунктов вакцинации. Какая из них сложнее? Не важно, решать надо обе.

Олександр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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