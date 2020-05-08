"Система может не выдержать". Как много тестов на коронавирус может сделать Украина

7 травня Верховна рада ухвалила закон про масове тестування на коронавірус. В цей самий день сталася ще одна подія - Житомирський лабцентр звернувся до МОЗ з прохання не надсилиати зразки на тестування СOVID-19 (крім екстренних) через перевантаженість.

При цьому міністр МОЗ Максим Степанов 4 травня заявив, що в Україні відновлюють планові операції (їх раніше заборонили через пандемію), але за умови ПЛР-тестування пацієнтів на коронавірус.

Чи зможемо ми фізично потягнути масове тестування з тією кількістю фахівців і обладнання, які зараз працюють над ПЛР-тестами в країні?

Що кажуть цифри

За офіційними даними Центру медичної статистики МОЗ, у 2019 році в країні провели 2 млн операцій, в середньому - 170 000 операцій на місяць.

В.о. керівника Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін каже, що за їхніми розрахунками максимальна спроможність лабораторій - близько 130 000-150 000 тестів за тиждень, тобто до 600 000 на місяць.

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Лабораторні центри можуть робити 30 000 за шестиденний робочий тиждень, зараз роблять близько 50 000(працюють вночі, використовуючи усе обладнання), пояснює Кузін + 30 000 - якщо залучати центри СНІДу та крові, + ще 70 000 - використовуючи прибори Джин Експерт (їх зараз використовують при туберкульозі). Додатково 20 000 можуть робити приватні лабораторії.

Нібито математика збігається і тести на COVID-19 можна зробити всім, хто їх тепер потребує. Утім, спілкування з регіональними лабораторними центрами показує, що вони вже зараз працюють на межі і не готові приймати ще більше тестів, особливо коли почнуться планові прийоми.

Нам вдалося зідзвонитися з 12 обллабораторіями, інші або не брали слухавку, або відмовлялися говорити. Співрозмовники одноголосно говорять про великі навантаження на людей і обладнання. В деяких областях працює всього один апарат для тестування.

Бунт у Житомирі

Житомирська обласна лабораторія 6 травня написала листа до МОЗ, що три дні не прийматиме зразки на ПЛР-тести, виняток - діти і важкохворі. Мовляв, лабораторія перевантажена на 7-8 днів наперед і не має вже де зберігати зразки. Лист потрапив до журналістів.

Уже наступного дня, 7 травня, головний санітарний лікар Віктор Ляшко рапортував: Житомирська лабораторія не закриється на прийом зразків і звільнив керівника лабцентру.

Заявив, що головним державним санітарним лікарем в області має бути людина, яка вміє “вирішувати проблемні питання”. Мовляв, проблема виникла через відсутність комунікації керівника лабцентру з медзакладами та владою, а медпроцес не організували нормально, тому медпрацівники лабораторії працюють понаднормово.

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Результат - відкритий лист лабораторного центру до прем’єр-міністра через дії Ляшка, де понад 40 підписів. У листі сказано, що трудовий колектив проголосував за те, щоб залишити на посаді свого керівника. А коли вони сказали, що відсторонення керівника призведе до масових звільнень, нібито почули від Ляшка, що він знайде інших працівників для роботи. Конфлікт триває.

Київ

1675 зареєстрованих випадків у місті та 916 - в області

Розмовляти у лабораторії відмовились, тільки письмовий запит. Відповіді на час публікації ми не отримали.

Утім, 29 квітня голова комісії Київської міськради з питань охорони здоров'я Олег Гелевей заявив: у столиці слід відкривати нові лабораторії для опрацювання тестів на коронавірус. Наявні не можуть впоратися з навантаженням. Київська область не брала слухавки, як і обласний департамент охорони здоров’я.

Кіровоградська область

403 зареєстрованих випадки

Наразі зразки відпрацьовують за добу-дві, каже очільниця обласного лабцентру Надія Оперчук. У них - один апмпліфікатор 2009 року, на якому проводять тестування. Більше немає.

“Зверталася до всіх, всі обіцяють (нове обладнання - Ред.). Виходимо в кілька змін, працюємо майже цілодобово, облаштували два робочих місця, стараємося як можемо. Ситуація під контролем, але якщо піде шквал - бачите по колегам (з Житомира - ред.)”, - пояснює Оперчук.

Працюють по три, часом по чотири зміни, щоб виходило 200-225 оброблених зразків за добу. “На вихідні працюємо і вночі, авто розвозить і в четвертій ранку додому”, - говорить Оперчук.

Черкаси

324 зареєстрованих випадки

Черкаська обллабораторія щодня отримує понад 500 зразків на ПЛР-тестування, каже очільниця Людмила Кравченко. Працює у вихідні і свята. Керівниця пояснює, що зразки намагаються віддавати вчасно, але завантажені. До 500 тестувань роблять за добу, працюють по змінах. Зараз черги немає.

“Намагаємося справлятися, але якщо піде 1000 зразків на добу, не впевнена, що зможемо”, - пояснює Кравченко. У лабораторії - два ампліфікатора, але працює на повну силу один. Інший - старий, йому понад 10 років - як підстраховка, на випадок, якщо новий зламається.

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Тернопільcька область

951 зареєстрований випадок

Очільниця лабцентру Оксана Чайчук каже, що фахівці завантажені, але житомирського сценарію поки немає. Працює 4 бригади на 4 апаратах, видають по 500 досліджень на добу.

“Обстежуємо не тільки тих, в яких коронавірус під питанням і контактних, але й усіх, які йдуть на планові операції, онкохворих, це великий об’єм роботи. Поки справляємось, але коли піде цей потік, буде важко”, - пояснює Чайчук.

Закарпатська область

600 зареєстрованих випадків

Про перевантаженість каже й Галина Сітник, яка очолює лабцентр на Закарпатті.

“У нас не 8-10 днів, швидше, але коли бачу по телебаченні, що ще більше тестувань, що поголовно… Європа має автоматику, а в нас… не так. Треба визначити спроможності лабораторій, - пояснює Сітник. - Ще можемо трошечки наростити, але є можливості людського ресурсу”.

І додає, що фахівців, які проводять тестування, мало. Сітник бачить вирішення проблеми у підготовці інших бригад та новому автоматичному обладнанні. Бо зараз - майже все вручну. Уже звернулися до МОЗ з листом.

Сумська область

131 зареєстрований випадок

Заступник директора обласного лабцентру Михайло Мацюк пояснює, що проблеми виникли, коли змінили постанову 211 і вказали, що всім, хто йде на планові втручання, мають робити ПЛР-тестування.

“Ми не готові до цього. Ще йде потік (з підозрою на коронавірус - Ред.), ще епідемія”, - пояснює Мацюк. В області роблять мінімум 120 зразків на добу.

Він вважає, що планових втручань наразі ще не має бути, поки епідемія і немає стількох фахівців, які можуть робити так багато тестувань.

“У мене три лікарі, на кожного - по два лаборанти. Поки можуть відпрацьовувати. Як дадуть ще апарат - почнемо робити до 300 зразків на добу, - додає Мацюк. - Усі думають, що ПЛР - це плюнув, зробив і показує. Ні. Мої люди не можуть працювати вночі, і так в дві зміни. Не можу забезпечити ще третю”.

Запорізька область

300 зареєстрованих випадків

“У нас ситуація веселіша”, - порівнює запорізьку лабораторію з житомирською її керівник Роман Терехов. У них був один апарат, робили на ньому 150-200 зразків.

Кілька тижнів тому бізнес купив їм новий апарат, тому в області проблем немає.

Терехов запевняє, що результат віддають впродовж 24 годин. Можуть проводити і 400, і 500 досліджень за добу: переформатували роботу, підтягнули фахівців з інших підрозділів. Лабораторія працює цілодобово. Навіть привезли ліжка МНС-ники, щоб працівники мали де перепочити.

Одеська область

568 зареєстрованих випадків

Одеська лабораторія теж працює в штатному режимі, запевняє заступник директора Сергій Дементєв. Роблять від 150 до 250 зразків на добу. Каже, перевантаження немає, хоча останнім часом дійсно побільшало тестів.

“Ми встановили додаткові робочі місця, зразки видають на другий-третій день”, - каже Дементєв. Тестують хворих з підозрою на коронавірус, їхніх контактних осіб, медпрацівників, які беруть участь в догляді та лікуванні пацієнта, як сказано в наказі МОЗ. Але якщо коло розширять, лабораторію можуть перевантажити, пояснює заступник директора. Тому працюють над рішенням разом з місцевим департаментом охорони здоров’я.

Вінницька область

485 зареєстрованих випадків

Наразі в області працює дві лабораторії, оснащені сучасним обладнанням, є 3 ампліфікатори. Останній нещодавно придбало місто, каже Степан Томин, заввідділу обласного лабцентру.

Працюють три бригади, щодня досліджують 300-350 зразків. Готують ще фахівців, щоб пришвидшими процес обробки матеріалів.

“Стараємося по можливості тестувати зразок впродовж 1-2 діб, щоб не створювати черг. Поки справляємося, але зразків багато, лабораторії працюють у дві зміни, до 12-14 годин на добу”, - каже Томин.

Дніпропетровська область

624 зареєстрованих випадки

Наразі черг в лабцентрі немає, каже його керівник Олександр Штепа. За добу роблять 250, а то й 300-400 тестувань. Мають три нових ампліфікатори і працюють у дві зміни, до 22-23 вечора.

“Поки все в темпі, але розуміємо, що на майбутнє треба готуватись, щоб виконувати значно більше досліджень. Тому потрібне обладнання, яке дозволятиме на першому етапі дослідження виділяти нуклеїнові кислоти не за 6 год, як зараз вручну, а використовувати станції автоматичні”, - каже Штепа. Тому працюють спільно з ОДА, щоб їх купити.

Львівська область

595 зареєстрованих випадків

Заступник директора Львівського обласного лабцентру Олег Когут каже, що тестування проводять і “по 10 днів ніхто не чекає, максимум - три”. Додає, що навантаження велике, люди втомлені, а обладнання застаріле. Якби було б більш сучасне, могли б більше тестувань проводити.

На питання, чи ситуація у Львові нагадує житомирську, Когут відповів, що “така ситуація трошки має місце, дуже багато проб, але ми не відмовляємо. Залучили інші лабораторії, які допомагають”. Якщо наплив збільшуватиметься, фахівець не виключає, що область може не впоратися.

Івано-Франківська область

1055 зареєстрованих випадків

Заступниця директора обласного лабцентру Тетяна Джус каже, що наразі в області ситуація під контролем, працюють три лабораторії. “Буває, сьогодні привозять і зразу беремо в роботу”, - запевняє Джус. І додає, що до трьох діб встигають і обробляти тести медиків, яких тепер теж регулярно тестують на COVID.

Луганська область

42 зареєстровані випадки

Через війну обласна лабораторія залишилася в окупованому Луганську, тому лабораторія працює в Сєвєродонецьку, пояснює заступник директора Володимир Жданов. Мають двох фахівців і один ампліфікатор. Змогли запустити тестування лише на початку квітня завдяки ВООЗ.

Наразі лабораторія справляється: “На наступний день не лишаємо, може, 1-2 проби, якщо їх привезли після обіду, коли лабораторія вже загрузила зразки”.

Ампліфікатор за раз 90 зразків бере, але їх треба підготувати вручну.

Коли почнуть тестувати всіх пацієнтів для планових операцій, була “громадна проблема”, пояснює Жданов, і з обладнанням, і з спеціалістами.

“Лабцентри на нині по регіонах досить загружені, працюють на повну. В мене починають в 7 ранку, часом і вночі закінчують. Не виходить по-іншому. Поки так, а далі - хтозна. Більше ПЛР-лабораторій в області немає”.

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