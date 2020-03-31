Вчора, 30 березня, Верховна Рада відправила Іллю Ємця у відставку з посади міністра охорони здоров’я і призначила Максима Степанова.

Це уже третій міністр охорони здоров’я у команді президента Зеленського за 8 місяців. Такі швидкі зміни не зробили МОЗ сильнішим і готовим до епідемії.

Наразі у МОЗі немає половини працівників: вакантні близько 150-180 посад із 330 штатних одиниць. Ключові структури для продовження медреформи - Національна служба здоров’я та Центр громадського здоров’я - досі без офіційних керівників.

"Країна до епідемії не готова", - прямо пише у своєму блозі бізнесмен Андрій Ставніцер, який відповідає за роботу антикризового штабу в Одеській області.

LIGA.net з’ясовувала, за що так швидко звільнили Ємця, і чому МОЗ трясе уже восьмий місяць.

Спочатку, хто такий Максим Степанов

На призначення Максима Степанова за першої спроби не зібралось голосів - 217. Ввечері Рада зібралась ще раз і Степанова таки призначили - 246 голосів.

Степанов народився в сім’ї медиків, в Росії. Його перша освіта - хірург. Медосвіту отримав у Донецькому державному медичному університеті ім. Максима Горького, але за спеціальністю не працював. Підробляв декілька років санітаром.

Останнє місце роботи - губернатор Одеської області, яку він очолював з 2017 по 2019, змінивши Міхеіла Саакашвілі. За часів його керівництва областю на Одещині запустили телемедицину, відкрили найбільший у країні центр нефрології (дружина Степанова - нефролог), створили “карти реперфузійних центрів” для сердечників по всій області та запустили дистанційне навчання для школярів з віддалених сіл.

До цього Степанов п’ять років очолював поліграфкомбінат "Україна", який у тому числі друкує паспорти та виборчі бюлетені. За часів його керівництва підприємство почало друкувати ID-карти.

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У його трудовій біографії є робота директором АТЗТ “Енергосервіс АТ”, заступником гендиректора ДК “Торговий дім "Газ України" і в НАК "Нафтогаз України". Більш детально з біографією нового міністра можна ознайомитись тут.

Степанов міг стати міністром охорони здоров'я ще у вересні, коли призначали уряд Олексія Гончарука. Екснардеп і журналіст Сергій Лещенко писав, що кандидатуру Степанова намагався проштовхнути голова МВС Арсен Аваков, також він мав підтримку від Ігоря Коломойського. Степанов - кум бізнесмена Ігоря Палиці, соратника Коломойського.

На посаду міністра тоді в останній момент призначили Зоряну Скалецьку. Коли звільнили Скалецьку, міністром став Ілля Ємець, якого звільнили 30 березня.

З третьої спроби Степанов очолив МОЗ. І одразу зустрівся з гострою критикою профільних громадських організацій. Наприклад, виконавча директорка БО “Пацієнти України” Інна Іваненко вважає, що влада знов наступає на граблі: “Це наступний ставленик, який не має досвіду в охороні здоров‘я”.

За що звільнили Іллю Ємця

Ілля Ємець протримався на посаді рекордно короткий термін - 26 днів. Так швидко з посади не йшов ще жоден міністр охорони здоров’я часів незалежної України. Володимир Мальцев у 1994 пропрацював міністром 48 днів.

Цікаво, що за відставку Ємця жодного голосу не дала Опозиційна платформа "За життя", і без них же не відбулося б призначення Степанова.

У відставку Ємець іти не поспішав: "Я заяву не писав, - сказав він у коментарі Громадському. - Думаю, підстави такі, що нашій команді, їй було представлено продовження реформування охорони здоров’я, вона не сподобалась нашим головним опонентам - це є Супрун, яка, по-моєму, роки продовжує, ну будемо так казати, знищує стаціонарний рівень допомоги".

Офіційна причина, яку озвучив прем’єр Денис Шмигаль: "...наразі країна вимагає швидких дій...".

Ємець - новий старий міністр, адже керував МОЗом 4 місяці за часів Януковича, працював в уряді Азарова. Його характеризують як хірурга-аса і людину "старої закалки": негнучкий, безкомпромісний, впертий. Голова профільного парламенського комітету Михайло Радуцький натякнув на причину його призначення соціологією. Мовляв, люди хотіли міністра-лікаря.

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За 26 днів на посаді Ємець встиг збурити пацієнтські організації, заявити про “модернізацію” замість реформи і повернення розформованої через корупційність Санепідемслужби, отримати звинувачення у зловживанні владою від керівника держпідприємства медичних закупівель, провалити закупівлі для боротьби з коронавірусом і комунікацію з суспільством.

Ось чотири скандали, в яких встиг побувати міністром.

1. Гендиректор держпідприємства “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов звинуватив Ємця, що міністр вимагав поставити свою "довірену особу" заступником гендиректора та блокував роботу ДП та запуск закупівель.

"Закупівлі вже третій тиждень блокуються МОЗом, бо має бути "політична воля керівництва". Ви її прив'язали до призначення свого протеже. Вам тепер нести за це відповідальність. "По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому", - сказали ви мені в подвір'ї МОЗу". - написав Жумаділов.

Зі слів Жумаділова, через його незгоду взяти собі в заступники "довірену особу" міністра, Ємець нібито не хоче "ухвалювати щодо централізованих поставок товарів, необхідних для боротьби з COVID-19". Про це ж написала і народна депутатка Олександра Устінова.

Жумаділов каже, що заявив у ДБР про вчинення кримінального правопорушення через зловживання владою.

LIGA.net намагалася отримати коментар міністра через його прессекретаря Артема Дехтяренка, втім, конкретної відповіді не отримала. Прессекретар заявив, що відповіддю є звернення, де міністр оголосив службову перевірку. На конкретні звинувачення Ємець не реагував і коментарів не давав.

А в своєму відеозверненні 25 березня заявив: “Якщо нам надалі заважатимуть працювати, кількість жертв може бути катастрофічною”.

2. Млява підготовка до епідемії

Щоб контролювати поширення COVID-19 в Україні, потрібно у тому числі перевіряти, наскільки дотримуються самоізоляції люди з потенційної групи ризику: ті, хто повертається з-за кордону, наприклад.

LIGA.net уже писала, що в Україну повернулися понад 83 000 громадян, але їх не контролюють взагалі, хоча МОЗ твердило, що "усі громадяни проходитимуть посилені санітарно-гігієнічні контрольні процедури, аби мінімізувати ризики поширення коронавірусної інфекції на території країни".

Алгоритми надання допомоги хворим на COVID-19 оновили аж 29 березня, коли в країні уже було 418 офіційно зареєстрованих випадків хвороби і 9 смертей. Інсайдер lb.ua пояснював, що через це лікарі економлять тести. Бояться порушити наказ і що їх потім звинуватять в нераціональному використанні тестів.

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Медики з усієї країни скаржаться, що не мають захисту, в Тернопільській області на COVID-19 офіційно захворіли уже четверо медиків. Українці самоорганізовуються і шиють їм одноразові костюми.

Не було чітких рішень і планів, або вони мінялися. Наприклад, 23 березня МОЗ заявило, що експрес-тести на коронавірус проводитимуть у разі підозри на COVID-19 тільки лікарі певних медзакладів, а "швидка" не проводитиме такі тести. А через 4 дні - що в Україні створять мобільні медбригади, які виїжджатимуть до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків на досліджень.

3. Хотів більше повноважень

Співрозмовники LIGA.net, дотичні до МОЗ, розповідали, що Ілля Ємець хотів змінити систему так, щоб самому мати право призначати керівників обласних департаментів охорони здоров’я. Зараз він не може цього робити через децентралізацію.

В інтерв’ю 112 каналу він також казав, що хоче більше повноважень у ситуації боротьби з коронавірусом: "У країнах Сполучених Штатів, Німеччини, інших - в умовах епідемії головна особа - міністр охорони здоров’я. Професійно - він самий перший! І ми повинні його слухати", "Не маючи влади, яку я хтів би зробити".

Ємець з першого дня на посаді наполягав на відновленні Санепідемслужби. Її свого часу розформували через корупційність, а функції поділили між іншими органами. "Треба відновити не СЕС, а функцію. Можна виділити лабцентри в окрему структуру на кшталт американської CDC (Центри з контролю та профилактики захворювань – Ред.)", - каже Петренко. Ємець в інтерв’ю 112 каналу казав, що вертикаль відновлено.

4. Незрозуміла позиція про медреформу.

Ємець не розповідав публічно про свої плани та погляди. За неповні 4 тижні на посаді один раз виступив в ефірі "Права на владу", де ігнорував конкретні запитання. І вдруге - дав інтерв’ю 112 каналу, пов’язаному з кумом Путіна Віктором Медведчуком, де не прозвучало жодного гострого запитання.

13 березня на закритому засіданні комітету з питань здоров’я нації депутати намагалися дізнатися його плани. Ємець не оперував цифрами. Твердив, що уже представив свою модель реформи "на суд президента, прем’єра, адміністрації президента та інших професіоналів", і отримав схвалення прем’єра Шмигаля, але відмовлявся пояснити це публічно.

Продовжував говорити про страхову медицину, але не пояснював, що має на увазі, звідки братиме додаткові гроші. Атакував ключову структуру в медреформі - Національну службу здоров’я. Казав, що працівників там багато, але не міг відповісти на питання нардепа, скільки ж потрібно: "Я не маю вам відповідати і ви не прокурор".

Натомість хотів створити Колегію лікарів з широкими повноваженнями. Це мала б бути урядова організація зі "знаковими лікарями України" у складі. Вона мала "вирішувати долю медсистеми в країні".

Про те, що у нинішнього міністра немає комплексного розуміння системи охорони здоров’я, казали з самого початку його каденції ряд співрозмовників LIGA.net, які спілкувалися з Ємцем або були присутні при його розмовах.

Що не так було з міністеркою Зоряною Скалецькою

До Ємця міністерством майже шість місяців керувала Зоряна Скалецька, яка викладала до цього в Києво-Могилянській академії і є юристкою з медичного права.

Коли Володимир Зеленський перемiг, доля Уляни Супрун, які тоді очолювала МОЗ, була вирішена. Cупрун була чи не головною мішенню для критики під час передвиборчої кампанії і залишати її міністром не збиралися.

Заміну Супрун доволі довго не могли знайти.

Співрозмовники LIGA.net, які раніше працювали у МОЗ, розповідають: про своє можливе призначення Скалецька дізналася за кілька годин до голосування. "Вона приходила без якогось плану чи команди", - сказала LIGA.net екс-керівниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ Ірина Литовченко.

Згодом стало відомо, що ідея призначити Скалецьку належить голові профільного комітету Ради, нардепу від Слуги народу Михайлу Радуцькому, який називав її "своєю людиною". Саме він допомагав Скалецькій формувати команду. Джерела Liga.net розповідають, що майже всі зами Скалецька отримала від Радуцького.

"Під час своєї каденції нею керував Радуцький. На першому етапі він пропонував потенційних працівників МОЗу: від замів до радників. Запропоновані люди були настільки випадковими, що з часом самі почали відпадати", - розповідає LIGA.net екскерівник Національної служби здоров’я (НСЗУ) Олег Петренко.

Скалецька виявилися не найбільш ефективним менеджером: не було розподілу повноважень між заступниками, не підписували важливі документи, через що пацієнтські організації виходили під Кабмін. Радниця міністерки Ольга Голубовська переконувала працівників МОЗ включити в держзакупівлі препарат від фірми, від якої вона сама ж задекларувала гонорар.

За кілька місяців з МОЗу і навколомозівських структур через незгоду з політикою міністерства і політиків почали масово звільнятись люди: перший керівник НСЗУ Олег Петренко, очільник Центру громздоров’я Володимир Курпіта, заступниця міністерки Младена Качурець. Майже з усім директоратом пішла Ірина Литовченко, а також керівниця експертної групи по eHealth з командою.

"Звільнилися не тільки "люди Супрун", але й ті, хто працював до цього дуже довго", - каже Литовченко.

Петренко каже: три місяці, впродовж яких з МОЗ "витравлювали" фахівців, міністерство працювало в режимі інституційної неспроможності: "Нам доводилося витискати необхідні для реформи рішення уряду. Робилось це не завдяки роботі Скалецької, а всупереч". Хоча Скалецька публічно заявляла про підтримку медреформи та необхідність її продовжити, для цього мало що робила, кажуть двоє співрозмовників LIGA.net.

Саме на Скалецьку припав початок розгортання епідемії коронавірусу в Україні. Намагаючись виправити комунікаційний провал, коли не розуміючи, що відбувається, мешканці Нових Санжар перекрили дорогу до санаторію, куди везли на карантин евакуйованих з Китаю, Скалецька добровільно приєдналась до них на два тижні.

Історія Скалецької на посту міністра завершилась в дусі "95-го Кварталу". Парламент відправив її у відставку 4 березня, коли вона ще була на обсервації в Нових Санжарах. Пізніше президент Володимир Зеленський зізнався, що відправити Скалецьку на обсервацію – його ідея.

Що далі

З чим Степанов приймає МОЗ? За часи Скалецької з міністерства пішло близько 40 працівників. Ємець звільнив майже усіх заступників Скалецької.

Залишилися тільки Віктор Ляшко як головний санітарний лікар, та Андрій Семиволос (співрозмовники LIGA.net, дотичні до МОЗ, твердять, що його відстоював Михайло Радуцький). Ємець також встиг призначити своїм заступником Ірину Микичак, що керувала медициною Львівщини.

До запуску другого етапу медреформи залишається один день. В Україні на офіційному лічильнику - уже 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 - летальні.

Перед хірургом Максимом Степановим, який не працював за освітою жодного дня, стоїть неймовірно складний виклик. Два попередні керманичі МОЗу використали і без того мінімальний запас міцності української медицини, не залишивши Степанову права не помилку. Він і саме це визнав у своєму Facebook. Додав, що дії МОЗу будуть швидкими та системними, і пообіцяв вирішити "купу проблем" в українській медицині.

PS Ми звернулися з проханням про коментар та інтерв’ю до Максима Степанов. Слухавки він не бере і на смс не відповів.

UPD У вечірньому випуску ТСН на 1+1 Степанов сказав, що має план, як приборкати коронавірус в Україні: "Ми повинні навести лад з карантином". Щоб групи ризику залишалися вдома, їх треба забезпечити всім необхідним. Заявив, що світ експериментує: "Якщо є алгоритми, схеми лікування, які дозволяють лікувати і швидко люди будуть одужувати, ми будемо їх приміняти. Я готовий на себе брати відповідальність, бо в нас немає часу чекати на науково доведене клінічне дослідження".

Степанов також додав, що мінімум місяць "ми втратили" в ситуації з коронавірусом, в тому числі по забезпеченню медиків обладнанням, ліками і захистом. І заявив, що потрібно готувати і розгортати мобільні шпиталі.

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