Врачи-миллионеры. Как децентрализация и медреформа меняют Украину

За полтора года медреформа кардинально изменила ландшафт здравоохранения в Украине. Прошел только первый этап, затронувший первичную медицину (семейные врачи, терапевты и педиатры). Следующий этап включает в себя программу бесплатная диагностика (по направлению врача можно будет получить более 50 лечебных и диагностических процедур). В этом тексте LIGA.net взялась узнать, как первый уровень реформы изменил жизнь медиков-ФОПов в областях Украины, сделав многих из них миллионерами.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. Германия? Нет, лучше работать в Украине

Два года назад 48-летняя Наталья Феденко из Сколе (Львовская область) планировала последовать примеру коллеги и переехать в Германию, открыть там частную практику. "Думала, если она рискнула уехать с мужем и четырьмя детьми, то и я смогу, куплю ультразвук и как семейный врач не пропаду", - вспоминает женщина.

Наталья училась на врача ультразвуковой диагностики и 18 лет безуспешно пыталась совмещать в местной поликлинике работу узиста и семейного врача. "Ставок на УЗИ не было, а я не понимала, почему не могу выполнять эту работу, если есть оборудование. Большой поток людей, в девять вечера еще занята, руки опускались. Это была работа на истощение", - вспоминает врач.

Летом 2017-го женщина открыла кабинет семейного врача, - хотела сама решать, работать ли на ультразвуке, какой пользоваться таблицей зрения и как организовывать свой день. Для этого одолжила у друзей $6000 и арендовала новое помещение. "Попробую. В случае чего – уеду заграницу", - думала Наталья.

В медзаведении к увольнению и организации маленького бизнеса коллеги отнеслись скептически, вспоминает женщина, насторожен был и супруг Натальи – частный кабинет врача в Сколе казался неприбыльным предприятием. "Параллельно запускалась медицинская реформа. Я понимала – она создана для меня. Спустя пару месяцев, в октябре 2018-го, подписала соглашение с Национальной службой здоровья", - вспоминает врач.

Сейчас у Натальи как у ФОПа - 4600 пациентов. Для сравнения население Сколе - 6000 человек. По ее словам, она обслуживает пациентов не только из города, но и близлежащих районов. На вопрос, как удалось собрать столько людей, Наталья отвечает: в городе мало врачей и много пенсионеров, поэтому находят и обращаются сами.

С декабря 2018-го Наталья получила от Национальной службы здоровья (НСЗУ) 2,5 млн грн.

В штат она набрала восемь медработников - два педиатра, три семейных врача и три медсестры: "Они поверили в меня. Раньше никто не знал, что будет с реформой, заглохнет она или нет".

"В поликлинике я была истощена. Уже два года работаю на себя. Дети меня практически не видят. Но испытываю потрясающее чувство наполненности"

В итоге все только выиграли. Ставки медсестер стартуют от 8000 грн, врачей - от 20 000 грн и доходят до 27 000 грн - в зависимости от количества пациентов и их ротации. Для сравнения в поликлинике, по словам Натальи, врачи получали около 6000 грн.

Как руководитель заведения, Феденко получает 30% от выделенных средств. Остальная часть идет на зарплаты сотрудникам, закупку оборудования, расходные материалы, оплату гарантированных пакетов для пациентов, аренду, коммунальных услуг и налоги.

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После получения первого транша от НСЗУ Наталья погасила долг в $6000 и закупила оборудование для лаборатории. Сейчас пациенты могут бесплатно сдать общий экспресс-анализ крови, мочи, сахара, холестерина, тесты на инфаркт миокарда, СПИД и беременность. В планах Натальи закупить еще три новых анализатора, на которые потребуется около 600 000 грн. Намечается и расширение - в арендованном помещении в 53 метра пациентам уже тесно, говорит врач. Новый частный кабинет будет в два раза больше, – там разместят лабораторию, кабинеты педиатра и семейного врача.

"Пациенты спрашивают, сколько стоит обследование, анализы. Говорю: ничего. Они счастливы, и я счастлива. Это настоящий обмен позитивом", - говорит врач.

Не обходится без сложностей. Среди них - координация работы, ведение бухгалтерского учета, набор персонала.

"В поликлинике я была истощена, не было никакого позитивного наполнения. Уже два года, как работаю на себя. Правда, дети меня практически не видят, но, надеюсь, что служу для них примером. Сейчас испытываю потрясающее чувство наполненности", - улыбается Наталья.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. Как два врача рискнули все изменить - и получилось

"Раньше в Светловодске не понимали, что такое врач-ФОП. А сегодня из разных ФОПов мы создаем новую медицинская сеть", - рассказывает 35-летний Сергей Сергеев из Светловодска (Кировоградская область).

Вместе со своим коллегой, частным врачом Евгением Яковенко, он арендует помещение под медзаведение. Мужчины подписали договор об общей деятельности и теперь делят не только квадратные метры, но и оборудование. Пациенты Яковенко ходят в лабораторию Сергеева, где используют экспресс анализатор крови. А пациенты Сергеева - в соседний кабинет Яковенко, делать кардиограмму сердца. На двоих у них – 13 000 пациентов. По новой модели финансирования "деньги идут за пациентом" врач зарабатывает почти 2 млн грн в год.

Сергеев – один из первых врачей ФОПов, подписавших договор с Национальной службой здоровья. Но, когда он рискнул выйти из поликлиники и открыть частную практику, реформа была еще в планах. Врач говорит, что семья не поддерживала его идею, поскольку "частная практика - нестабильный заработок". Но Сергеев рискнул: оставил оклад заведующего лаборатории в 10 000 грн и открыл кабинет семейного врача, которая обошлась ему в 150 000 грн.

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"Врачом-частником я зарабатывал в полтора раза больше, чем в поликлинике. Через полтора месяца я присоединился к реформе, не было уверенности в завтрашнем дне. И это казалось хорошим решением", - рассказывает врач.

Сергеев набрал персонал в шесть человек – врачей, медсестер, регистраторов и программистов. Задача медперсонала в 80% случаев - выявить погрешности образа жизни и изменить их, научить пациентов жить с хроническим заболеванием, вовремя выявить сахарный диабет, случаи рака, поставить диагноз и направить к правильному специалисту.

Всего у Сергеева как у ФОПа 8000 пациентов, из которых 1800 как у семейного врача. За них он получает 2 млн грн в год. 50% из этих денег идут на зарплату персонала - средняя зарплата врачей достигает 26 000 грн. 30% денег из НСЗУ покрывают расходы на компьютеризацию помещения, покупку оборудования и расходные материалы на анализы.

Пациенты по-разному реагируют на реформу, и часто – негативно. Сергеев говорит: медицина поменялась, а пациенты меняться не хотят. Но поначалу и он не понимал многого. Например, стандарт измерения веса и роста пациента: "Но потом понимаешь, насколько эти стандарты демонстрируют образ жизни пациента"

"Мы создали семь рабочих мест, каждое из которых обошлось в 18 000 грн. Недешево стоят и анализаторы - от $1000 до $15 000, в зависимости от назначения", - говорит Сергеев.

Остальные деньги, по его словам, откладывают на образовательные проекты – курсы врача и "школу здоровья" - образовательный проект для пациентов, объединяющий 20 врачей-ФОПов по Украине. Идея создания проекта возникла у врача после анализа явок, составленным НСЗУ. Оказалось, что 80% пациентов, которые приходят на прием к Сергееву, не нуждаются в ежедневном медицинском осмотре, - в большинстве случаев это люди с хроническими заболеваниями.

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"Это люди, убивающие себя своим образом жизни. Чтобы исправить это, мы с коллегой Евгением Яковенко решили организовывать "школу здоровья", в рамках которой будем читать пациентам лекции о медицине и обучать модифицировать образ жизни", - рассказывает врач.

Пациенты по-разному реагируют на реформу, говорит Сергеев, часто – негативно. Медицина поменялась, а пациенты меняться не хотят, говорит он. Признается, что вначале реформы некоторые нововведения казались непонятными даже ему. Например, измерение веса и роста пациента, которое входит в список обязательных услуг семейного врача. "Поначалу смешило: мировой стандарт, так мировой стандарт. Но потом понимаешь, насколько эти стандарты демонстрируют образ жизни пациента", - заключает врач.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ. Никогда не поздно реализовать мечту - пример Антонины Кучеренко

Частную практику 51-летняя Антонина Кучеренко из села Иза (Закарпатская область) открыла за два года до запуска реформы. Тогда вместе с супругом они ушли из сельской амбулатории, в которой проработали около 25 лет, арендовали двухкомнатное помещение и купили анализатор для экспресс диагностики пациентов. "В частном деле многое опирается на аренду. Мы были заинтересованы войти в реформу еще и потому, что НСЗУ помогает оплачивать аренду, коммунальные услуги", - говорит врач.

Как частник Антонина оформила на работу одного врача – супруга, и шесть медсестер, которые ушли из поликлиники следом за ней. Врач рассказывает, что в местной амбулатории часто случаются перебои с анализами и пациенты ищут альтернативу, поэтому с набором пациентов у нее проблем нет. На двух врачей, супругов Кучеренко, приходится 3600 пациентов, они оба набрали максимальное их количество – по 1800 человек, потому обслуживают еще 200 человек совершенно бесплатно.

С октября 2018-го Кучеренко, как частный врач, получила от государства почти 2 млн грн. Это не чистая прибыль. Из этих денег врач оплачивает анализы своих пациентов по гарантированным пакетам, покупает расходные материалы, платит налоги.

Свою прошлую зарплату Кучеренко называет неадекватной – в сельской амбулатории она зарабатывала 5000 грн в месяц. "Сейчас финансово намного проще, - рассказывает врач. Я не представляла, что можно иметь 25 лет стажа и до этого дожить".

Женщина признается, что из-за возраста бывает сложно соответствовать требования реформы – например, работать с электронными сервисами. "Если хочешь работать, должен учиться. До недавнего времени у меня был простой кнопочный телефон, сейчас покупаю новый гаджет, чтобы иметь доступ к интернету и к сервисам", - улыбается Антонина.

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