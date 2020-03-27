Сократите круг партнеров до минимума, мойте руки с мылом, избегайте поцелуев с малознакомыми, следите за самочувствием и пропустите секс

В субботу, 21 марта, Департамент здравоохранения Нью-Йорка,выпустил рекомендации, можно ли и как заниматься сексом во время эпидемии COVID-19 и карантинных мер.

LIGA.net перевела основные рекомендации.

Будьте здоровы.

1. Помните, как коронавирус распространяется

Вы можете заразиться от человека, который уже инфицирован. Вирус может распространяться к людям, которые стоят на расстоянии до 2 метров, когда человек кашляет или чихает.

Вирус может распространяться через прямой контакт через слюну или слизь.

Нам до сих пор стоит еще много изучить о связи COVID-19 и секса.

COVID-19 нашли в кале инфицированных вирусом. Сейчас его еще не нашли в сперме или влагалищных выделениях.

Мы знаем, что другие коронавирусы неэффективно передаются через секс.

2. Занимайтесь сексом с очень близкими людьми.

Вы - ваш самый безопасный сексуальный партнер. Мастурбация не распространяет COVID-19, особенно если вы

моете руки (и секс-игрушки) с мылом и водой в течение не менее 20 секунд, до и после секса.

Следующий по безопасности секс-партнер - тот, с которым вы живете.

Близкий контакт - включая секс - с малым кругом людей помогает предотвратить распространение COVID-19.

Вам следует избегать близкого контакта - включая секс - с кем-то вне вашего дома.

Если занимаетесь сексом с другими, имейте меньше партнеров.

Если вы обычно находите секс-партнеров онлайн или зарабатываете сексом на жизнь, рассмотрите вариант остановиться и не ходить пока на такие личные свидания. Подумайте о видеосвидании, интимных переписках и тому подобное.

В таком случае дезинфицируйте экраны, клавиатуры, мышки и тому подобное.

3. Мыть руки до и после секса сейчас важнее, чем когда-либо до этого.

Мойте руки часто с мылом и водой хотя бы в течение 20 секунд.

4. Избегайте поцелуев с кем-либо, кто не является частью близкого круга.

Поцелуи могут легко передавать COVID-19.

Римминг может распространять COVID-19. Вирус в кале может попасть в рот.

Презервативы и латексные салфетки могут уменьшить контакт, особенно во время орального или анального секса.

5. Пропустите секс, если вы или партнер плохо себя чувствуете.

Если вы или партнер можете иметь COVID-19, избегайте секса и особенно поцелуев.

Если у вас или партнера медицинское состояние, из-за которого вы в зоне риска подхватить COVID-19, стоит тоже рассмотреть воздержание от секса.

Речь о медицинских состояниях вроде сердечно-сосудистых болезней, диабета, онкозаболеваний, болезни легких или ослабленной иммунной системы.

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