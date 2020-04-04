Коронавирус дома: что делать больному и его родным. Инструкции СDC

Якщо захворіли ви: Залишайтеся вдома і виходьте лише за меддопомогою
Більшість людей мають легку форму хвороби і можуть відновитися вдома без втручання медиків. Не виходьте зайвий раз і не відвідуйте громадські місця.
Так радять Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC), які переклала для вас LIGA.net
Тримайте контакт зі своїм лікарем. На випадок ускладненого дихання чи інших симптомів невідкладного стану переконайтеся, що допомога буде.
Уникайте громадського транспорту, прокату велосипедів чи таксі.
Відділіть себе від інших в домі, наскільки це можливо
Це називають домашньою ізоляцією. Якщо можливо, залишайтесь в окремій “кімнаті для хворого”. І подалі від інших у домі. Якщо у вас є дві ванни, одна має бути виключно для хворого.
Перед тим, як їхати до лікаря, зателефонуйте йому
Багато візитів до лікаря можна вирішити телефоном або іншими засобами телемедицини.
Якщо медичний візит не можна сказувати, зателефонуйте в медзаклад, скажіть, що можете мати COVID-19. Це допоможе медикам захистити себе та інших пацієнтів.
Якщо ви захворіли, одягайте маску, коли навколо інші
Включно з тим, щоб одягнути маску перед тим, як зайти в медзаклад.
Якщо доглядаєте за хворим на новий коронавірус, і хворий не може одягнути маску - дихати важко, наприклад - тоді вам слід одягати маску, перебуваючи з людиною поруч. Відвідувачів, крім інших доглядачів, впускати до хворого не рекомендують.
Чхаєте чи кашляєте - прикривайтесь
Прикривайте рот і ніс хустинкою, коли кашляєте або чхаєте. Викидайте використані серветки у сміттєве відро з мішком всередині.
Одразу вимийте після цього руки з милом та водою впродовж хоча б 20 секунд. Якщо мило та вода вам недоступні, очистіть руки антисептиком для рук на основі спирту (хоча б 60%).
Часто мийте руки
З милом і водою хоча б 20 секунд. Це особливо важливо після того, як ви видули носа, покашляли чи витерли нежить. Також важливо вимивати добре руки до і після їжі та її приготування.
Якщо мило і вода недоступні, використовуйте антисептик зі вмістом спирту не менше 60%. Покривайте усю поверхню рук і потріть їх одна об одну, щоб висохли.
Але пам’ятайте, що найкращий варіант - мило і вода. Особливо якщо руки візуально брудні.
Також уникайте торкатися очей, носа і рота немитими руками.
Уникайте спільного користування домашніми речами
Не діліться з іншими тарілками, склянками, чашками, виделками і ложками, рушниками та постіллю з іншими людьми у домі.
Добре мийте ці предмети після того, як ними скористались, мийним засобом і водою, або покладіть в посудомийну машину.
Щодня очищуйте поверхні, яких часто торкаєтесь
Особливо в “зоні ізоляції” та ванній.
Рутинно чистіть поверхні у ванній та своїй “зоні ізоляції” самотужки.
А людині, яка за вами доглядає, дозвольте почистити та продезінфікувати інші поверхні у домі, до яких часто торкаються: телефони, пульти, стільниці, дверні ручки, вимикачі, світильники у ванній, туалети, клавіатури, столики біля ліжок.
Якщо комусь потрібно почистити ваші зони, то це слід робити за необхідності. Тоді слід одягнути маску і почекати настільки довго, наскільки це можливо, після того, як хворий вийшов з ванної.
Чистіть та дезінфікуйте поверхні, на яких може бути кров, кал, виділення на кшталт слини тощо.
Спочатку очистіть предмет милом з водою або іншим мийним засобом, якщо він брудний. Далі нанесіть дезінфектант.
Добре читайте інструкції до мийних засобів. Часом потрібно їх потримати певний час на поверхні для потрібного ефекту, та одягати рукавички.
Моніторте свої симптоми
Поширені симптоми COVID-19 включають лихоманку та кашель. Утруднене дихання є більш серйозним симптомом, який означає, що вам потрібна увага лікарів. В такому заразі зателефонуйте своєму лікарю або в швидку, вони підкажуть, що робити далі.
Якщо потрібно в лікарню, одягніть маску до того, як зайдете в приміщення. Якщо нема маски, прикривайтеся, коли кашляєте або чхаєте. Спробуйте бути на відстані хоча б 2 м від інших. Це допоможе захистити їх.
Симптомами, коли потрібна невідкладна допомога, є: важкість дихання; постійний біль чи тиск у грудях; ваша поведінка змінюється, ви ще більше дезорієнтовані; посинілі губи або лице.
Як вийти з домашньої ізоляції правильно
Якщо вам не робили тест, щоб визначити, чи ви досі заразні, ви можете виходити з дому за цих трьох умов:
У вас понад 72 години не було лихоманки, три повних дні без використання жарознижувальних препаратів
Інші симптоми теж минають: наприклад, кашель зменшився і дихання покращилось
Минуло мінімум 7 днів з моменту, коли з’явилися симптоми.
ВАЖЛИВО: мають бути виконані усі три умови.
Якщо захворіла людина, з якою ви живете
Більшість людей, хворих на COVID-19, переносять недугу в легкій формі, їм слід відновлюватися вдома.
Якщо піклуєтеся про хворого на коронавірус вдома, відстежуйте, чи не з’являються ознаки невідкладного стану, попереджуйте поширення мікробів, лікуйте симптоми, та добре обговорюйте, коли завершити домашню ізоляцію.
Зауважте: люди старшого віку і ті, в кого є певні серйозні медичні стани на кшталт легеневої хвороби, хвороби серця або діабету - більше ризикують отримати серйозні ускладнення від COVID-19. Їм слід звернутися за меддопомогою якнайшвидше після появи симптомів.
Також пам’ятайте: COVID-19 поширюється між людьми, які близько контактують (на відстані до 2 м) через краплинки, які вилітають в повітря, коли інфікована людина кашляє, чхає або говорить.
Нещодавні дослідження показують: інфіковані люди без симптомів також грають роль у поширенні коронавірусу.
Стежте за симптомами хворого та їх можливим погіршенням.
Знайте ознаки невідкладного стану, описані вище.
Майте номер телефону лікаря під рукою.
Якщо хворому гіршає, телефонуйте в швидку, повідомте оператора, що в людини є або може бути COVID-19.
Попереджуйте поширення мікроорганізмів
Дотримуйтеся усіх рекомендацій по догляду за домом і хворим, описаних вище. Пам’ятайте, що у вас та інфікованого мають бути різні рушники, посуд, постіль тощо.
Добре мийте руки з милом, особливо після взаємодії з хворим. 20 секунд з милом та водою. Якщо такої неможливості немає, тоді дезінфектантом з вмістом спирту не менше 60%.
Якщо білизна забруднена, надягайте одноразові рукавички і тримайте забруднені предмети подалі від тіла під час прання. Після цього викиньте рукавички і одразу помийте руки.
Коли прибираєте, використовуйте непроникні рукавички.
Допоможіть хворому з симптоматичним лікуванням
Переконайтеся, що інфікований п’є багато рідини, він не зневоднений та відпочиває вдома.
Із симптомами можуть допомогти безрецептурні ліки. Щодо конкретних проконсультуйтеся з сімейним лікарем.
У більшості людей симптоми тривають кілька днів, кращає після тижня.