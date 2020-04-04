Коронавирус дома: что делать больному и его родным. Инструкции СDC

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Якщо захворіли ви: Залишайтеся вдома і виходьте лише за меддопомогою

Більшість людей мають легку форму хвороби і можуть відновитися вдома без втручання медиків. Не виходьте зайвий раз і не відвідуйте громадські місця.

Так радять Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC), які переклала для вас LIGA.net

Тримайте контакт зі своїм лікарем. На випадок ускладненого дихання чи інших симптомів невідкладного стану переконайтеся, що допомога буде.

Уникайте громадського транспорту, прокату велосипедів чи таксі.