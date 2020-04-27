В Украине начали делать ПЦР-тесты на COVID-19: 7 вопросов создателям

Скільки тестів виготовили для українських лабораторій
Останні цифри від МОЗ: 5800 ПРЛ-тестів в країні щодня. "Ми повністю цю потребу закриваємо", - розповідає біолог Біжан Шаропов, член команди Українських генетичних технологій - наразі єдиного українського виробника, який продає ПРЛ-тести державі. Уже поставили 200 000 реакцій, і ще 400 000 поставимо цього тижня.
Як і коли почали співпрацю з державою
За словами Шаропова, співпраця з державою в компанії почалася кілька тижнів тому: "Ми оголосили про себе і свій прайс через свої канали. Нас обрали як виробника, бо ми єдині, здатні робити ПРЛ-тести в таких масштабах і з такою якістю". І додає, що Інститут молекулярної біології та генетики - не виробнича компанія.
Держава поставила перед виробником задачу забезпечити тест-системи у великих масштабів для держклінік і лабораторій.
Скільки виробляють тестів
Шапоров розповідає: за даними незалежного тестування, яке робили їхні партнери в Інституті післядипломної освіти Шупика із залученням держлабораторій, тест-системи "Українських генетичних систем" працюють на такому ж рівні, як аналоги німецьких виробників.
Він додає, що тест-системи інших українських виробників та російські такими параметрами не відрізняються: "Вони гірші. Мають меншу чутливість і специфічність. Тобто в них проявляється більше хибно позитивних або хибно негативних результатів. У нас кілька мішеней, відповідно, всі потрібні контролі по стандартах є".
Компанія виробляє тест-системи уже великими партіями, кожну віддає на зовнішнє тестування, щоб підтвердити, що на виробництві не допустили ніяких невідповідностей.
Скільки вони коштують і скільки людей на виробництві
Шапоров каже, що це комерційна таємниця, тому сказати не може. Але запевняє, що вони у 4-5 разів дешевші за вітчизняні аналоги і в 10-20 разів дешевші за закордонні.
Як і коли тести створили
Компанія почала працювати в січні, а в лютому валідували тести - це бюрократична процедура.
"Найважливіше, що ми їх валідували не тільки в себе в лабораторїі, а із залученням колег з держустанов", - розповідає Шапоров.
Пригадує, що спочатку вони не думали, що виникне така потреба: "Я недооцінив масштаби того, що починається. Здавалось, цей хайп завершиться невеликими масштабами, як колись з SARS, а тепер вже мільйони по всьому світу".
Коли стало зрозуміло, що все більш серйозно, команда провела розробницькі роботи. Полегшило завдання те, що ВООЗ і клініка Шаріте вивісили дуже важливу інформацію - консервативні регіони (нового коронавірусу 0 Ред.). Вони унікальні, за їхньою допомогою вдалося створити тест-системи для виявлення конкретного вірусу.
До того ж, ще раніше китайські колеги опублікували послідовність вірусу.
Далі справа стояла за підібрати кількадесят інших “ключиків”, щоб надійно протікала полімеразна реакція, каже вчений: "Частину ти можеш сказати одразу, а частину доводиться пробувати, методом проб і помилок дійти до суті".
Чому затягували з оголошенням виробника
За словами виробника, це розтягнулось, бо для виробництва партій треба було багато приготувань: доставити сировину, зробити її вхідний контроль тощо.
Скільки тест-систем поставлять державі
Компанія тримає зв'язок з держструктурами, і запевняє, що робитиме стільки тест-систем, скільки потрібно країні: "Сподіваюсь, карантин знімуть, але коронавірус, але думаю, що це епідемія не на один рік. Роботи дійсно багато", - додає Шапоров.