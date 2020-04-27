В Украине начали делать ПЦР-тесты на COVID-19: 7 вопросов создателям

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Як і коли тести створили

Компанія почала працювати в січні, а в лютому валідували тести - це бюрократична процедура.

"Найважливіше, що ми їх валідували не тільки в себе в лабораторїі, а із залученням колег з держустанов", - розповідає Шапоров.

Пригадує, що спочатку вони не думали, що виникне така потреба: "Я недооцінив масштаби того, що починається. Здавалось, цей хайп завершиться невеликими масштабами, як колись з SARS, а тепер вже мільйони по всьому світу".

Коли стало зрозуміло, що все більш серйозно, команда провела розробницькі роботи. Полегшило завдання те, що ВООЗ і клініка Шаріте вивісили дуже важливу інформацію - консервативні регіони (нового коронавірусу 0 Ред.). Вони унікальні, за їхньою допомогою вдалося створити тест-системи для виявлення конкретного вірусу.

До того ж, ще раніше китайські колеги опублікували послідовність вірусу.

Далі справа стояла за підібрати кількадесят інших “ключиків”, щоб надійно протікала полімеразна реакція, каже вчений: "Частину ти можеш сказати одразу, а частину доводиться пробувати, методом проб і помилок дійти до суті".