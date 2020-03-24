По состоянию на утро 24 марта в Украине зафиксировали уже 84 случая инфицирования новым коронавирусом.

LIGA.net расспросила голову ОО "Инфекционный контроль" и руководителя Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андрея Александрина, какие риски сейчас заразиться коронавирусом в украинском медучреждении, насколько защищены медики и соблюден инфекционный контроль, сколько украинцев переболеет и возможно ли остановить COVID-19 (спойлер - нет)



- В недавнем комментарии вы говорили: "на примере Италии видим, что многие люди подхватывают вирус именно в больнице". Какой риск инфицироваться так же в Украине?

- Сегодня наши медучреждения по всей стране опасные прежде как внутрибольничное распространение коронавируса.

Коронавирус имеет воздушно-капельный путь передачи. Он будет легко распространяться. А мы видим, что сейчас ажиотаж среди населения. Особенно из-за пожилых людей. Они любят ходить в медучреждения, сидеть в очередях в поликлиниках. Поэтому прежде всего у нас будет распространение (вируса) среди лечебных учреждений.

Наши граждане почему-то считают, что надо бежать в больницу и требовать протестировать их на коронавирус. Я утверждаю: придя в лечебное учреждение, где будет хотя бы один больной коронавирусом, вы можете там и заразиться им

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Италия - страна, которая с самого начала неправильно отреагировала. Когда начались гиперобращения в медучреждения и начали помогать стационарно даже не тяжелым пациентам, как раз первые больные коронавирусом распространили его как среди медперсонала, так и других пациентов, которые лежали не из инфекционной патологией. Пошли вспышки внутрибольничного распространения коронавируса.

Как показывает опыт Италии, 9% заболевших COVID-19 - медработники. Это самый высокий показатель в мире на сегодня.

- В наших медиков тоже есть такие риски, учитывая нехватку средств индивидуальной защиты?

- Конечно. Я удивляюсь, почему в Черновцах до сих пор не видим вспышки среди медработников. Потому что когда нам рассказывают, что медики всем обеспечены, а мы видим их посты в Фейсбуке, где нет элементарной защиты - о чем можем говорить?

Зная четко, что в нашей стране не введены программы по инфекционному контролю в медучреждениях, утверждаем, что внутрибольничное распространение будет наиболее критическим.

- Медики сейчас под сильным ударом?

- Да. Поэтому хочу достучаться до каждого жителя нашей страны. Даже если у вас появилась какая-то симптоматика, но она не критична - избегайте пока медучреждений, не занимайте систему здравоохранения. Заболеть там гораздо проще, чем дома. Самоизоляция, проветривание помещения, гигиена рук - лучшие практики, которые можно использовать.

- Когда пациентов госпитализируют с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом в инфекционные отделения, насколько там безопасно пациентам и медикам?

- Я согласен здесь с Минздравом: определены лечебные учреждения, которые должны предоставлять помощь больным коронавирусом. Других пациентов там быть не должно. Надеюсь, чиновники понимают опасности и риски, и максимально избегают таких вспышек коронавирусной инфекции.

Система здравоохранения полностью не может здесь справиться сама. Надо обращаться к пациентам, чтобы просто так в медучреждения не бегали

- Как и кого надо тестировать?

- ВОЗ призывает массово тестировать всех. Давайте признаем: у нас нет ресурса для этого. Тестировать следует тех, у кого есть подозрение на коронавирус. Нужно максимально быстро, если у человека будут клинические симптомы - тестировать. Других - нет. Речь идет о экспресс-тестах и о ПРЛ. Говорят, нам завезли тесты. Обещают-обещают медикам, но не видим, чтобы на местах были.

Если появятся, начнется резко проявляться коронавирус среди населения. Сейчас ажиотаж, а также здоровые обращаются: "Сделайте тест". А зачем? Паника. Людей надо успокаивать.

А у нас такой шквал информации! Один говорит одно, другой другое... ВОЗ пишет одну информацию, а наш Минздрав дает совсем другие рекомендации. У нас уже медики запутались и не понимают, кто прав. Такое впечатление, что паника лишает людей возможности мыслить.

Медики - такие же заложники этой ситуации. Во всех нет (достаточно) тест-систем на сегодня и средств индивидуальной защиты. Поэтому давайте подумаем об их безопасности.

- Чем инфекционное отделение отличается от других?

- Есть золотое правило инфекционного контроля: в одной палате должен быть один пациент с инфекционной патологией. Если в палате будет два-три, может начать вырабатываться устойчивость к тем или иным препаратам.

Если говорим о коронавирусе, придется таких пациентов помещать в одну палату. Это воздушно-капельная инфекция, здесь формирования резистентности особо нет, так как лечение от него еще не существует.

В инфекционных отделениях должны быть палаты с отрицательным давлением. В коридорах положительное давление, а в палатах - отрицательнное. Так мы создаем условия, в коридорах безопасно быть в том числе медперсоналу, а в палатах, где находятся пациенты, воздух идет в вытяжку. Так система минимизирует распространение внутрибольничных инфекций.

Есть много требований к помещениям инфекционных стационаров, которые необязательны в хирургических или терапевтических отделениях. Во всем мире содержать инфекционную больницу - дорогое удовольствие. Минимизировать все инфекционные риски, в том числе внутрибольничные - очень дорого. В нашей стране таких практик, к сожалению, нет.

- Почему сложилась такая ситуация?

- В наших государственных медучреждениях система создана так, что даже если есть деньги... В тубдиспансерах потратили большие средства на создание вентиляционных систем, но главные врачи не могут себе позволить их включить. Они должны работать 24/7 и 365 дней в году, а во всех медучреждениях есть понятие лимитов электроэнергии, например. Главный врач не может выйти за эти пределы, потому что денег ему не дадут.

Если вентиляционная система будет работать, то максимально быстро - за 2-3 недели - получится лимит на электроэнергию в год. Украина занимает второе место в мире по широкой лекарственной устойчивости - это сложный туберкулез, который не поддается лечению.

Система государственная создала такие условия из-за нехватки денег и непонимание ситуации. На самом деле во всем развитом мире не понимают врачи, кто дает разрешение на медучреждение, где нет вентиляции. А у нас это "сплошь и рядом".

- Насколько велика проблема?

- В Украине на сегодня - агрессивная необъявленная эпидемия внутрибольничных инфекций. Ежегодно в стране около миллиона человек заражается ими. Минимум 50 000 из них умирает. Минимум 8 млрд грн из своего кармана пациенты платят за последствия такого инфицирования.

Внутрибольничная инфекция - это любое инфекционное заболевание, которое получает пациент, когда ему оказывают медпомощь. Например, дети с родителями приходят в медучреждение. Если там кто-то болеет корью, а ребенок не имеет иммунитета, а не привит - с вероятностью в 95% он этим заболеет. Но об этом в стране говорить не принято. Такая же ситуация с туберкулезом.

Если в медучреждении нет эффективной программы и обеспечения медиков, медики, сами этого не понимая, заражают теми или иными инфекциями, ухудшая состояние пациента.

Поэтому нынешняя ситуация в Украине ожидаемая и прогнозируемая. Государственной политики или национальных программ по инфекционной безопасности нет. Системы надзора в том числе за внутрибольничными инфекциями, нормативной базы тоже.

Наши медики не имеют нужных знаний, никто систематически этим вопросом не занимался. И сейчас, когда они, вероятно, впервые в жизни так массово встретились со средствами индивидуальной защиты - респираторами, костюмами биобезопасности - не знают, как их правильно одеть и использовать. Просто наличие респиратора не сохранит и не даст нужной защиты, им еще надо правильно уметь пользоваться.

- В каком состоянии у нас боксы и изоляционные палаты?

- МОЗ говорит, что для приема больных готовы 12000 коек в инфекционных стационарах.

По своему опыту могу сказать, что у нас даже 1000 коек нет, соответствующим инфекционному контролю. Ситуация, связанная с медпомощью тяжелобольным на COVID-19 - критическая и катастрофическая

Жизнь на этом не закончится. Мы переживем эту эпидемию. Главное - чтобы мы сделали выводы и подготовились к осени, когда ожидается новая волна коронавируса. Насколько система здравоохранения будет готова - увидим.

Как бы мы не выкручивались, остановить коронавирус, передающийся воздушно-капельным путем - невозможно. Это как остановить ветер. Должны принять, что он к нам уже пришел и, скорее всего, минимум 25% нашего населения ним переболеет. Но в около 80% заболевших он пройдет в очень легкой форме и люди даже не заметят и не будут знать об этом.

Работать надо с группами риска сейчас: пожилыми людьми и теми, кто имеет хронические болезни сердечно-сосудистые, дыхательной системы, различные иммунодефициты, сахарный диабет. Вот кого надо самоизолировать и сделать максимум, чтобы этим людям не было необходимости идти в места массового скопления людей.

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