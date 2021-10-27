64 936 жизней украинцев – это цена, которую мы заплатили за ошибки в борьбе с COVID-19

64 936… Жизней. Украинцев.
Это почти 361 Аэробус А320 с полной загрузкой всех 180-ти мест. Чьих-то детей, родителей, друзей, знакомых…
Это цена, которую мы заплатили за ошибки в борьбе с COVID-19, и это еще далеко не конец.
К сожалению, пока я пишу этот текст, по всей Украине сотни людей медленно задыхаются в надежде встретить завтрашний рассвет, который им уже не суждено встретить.
Кто их убил?
Кого-то из них убил бот-террорист, который за 30 сребреников придумал и опубликовал историю о том, как у его несуществующих знакомых "три дня зеленого поноса и смерть" после прививки.
Кого-то убили идиоты, которые лайкнули и поделились постом убийцы-сторителлера.
Кто-то получил смертный приговор в виде украденных чиновниками денег.
Кто-то – в виде верхнего слоя асфальта для дорог "лучше, чем в Европе".
Кого-то приговорил, забывший дома маску.
Кого-то те, кто собирает стадионы в погоне за рейтингом.
Тысячи, если не десятки тысяч смертей – это бизнес-интересы или политическая целесообразность, помноженная на отсутствие необходимости видеть мозги на стенке, спуская курок.
Глупость.
Алчность.
Лицемерие.
Цинизм.
Псевдо-борьба симулякров, где цена – человеческая жизнь.
Не забывайте: те, кто "борется" с пандемией, делают это из уюта и безопасности властных кабинетов, где фоточка и рейтинг важнее смертей "электората".
Настоящие же герои: врачи, водители скорых, волонтеры.
Именно им мы обязаны всем.
И я искренне прошу вас их отблагодарить.
ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ!
СОБЛЮДАЙТЕ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ СОГРАЖДАН!
Уважайте подвиг наших медиков. Как и наши герои на фронте, они каждый день рискуют жизнью ради одного: ради Украины…
А значит – ради всех нас.
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