64 936 жизней украинцев – это цена, которую мы заплатили за ошибки в борьбе с COVID-19

64 936… Жизней. Украинцев.

Это почти 361 Аэробус А320 с полной загрузкой всех 180-ти мест. Чьих-то детей, родителей, друзей, знакомых…

Это цена, которую мы заплатили за ошибки в борьбе с COVID-19, и это еще далеко не конец.

К сожалению, пока я пишу этот текст, по всей Украине сотни людей медленно задыхаются в надежде встретить завтрашний рассвет, который им уже не суждено встретить.

Кто их убил?

Кого-то из них убил бот-террорист, который за 30 сребреников придумал и опубликовал историю о том, как у его несуществующих знакомых "три дня зеленого поноса и смерть" после прививки.

Кого-то убили идиоты, которые лайкнули и поделились постом убийцы-сторителлера.

Кто-то получил смертный приговор в виде украденных чиновниками денег.

Кто-то – в виде верхнего слоя асфальта для дорог "лучше, чем в Европе".

Кого-то приговорил, забывший дома маску.

Кого-то те, кто собирает стадионы в погоне за рейтингом.

Тысячи, если не десятки тысяч смертей – это бизнес-интересы или политическая целесообразность, помноженная на отсутствие необходимости видеть мозги на стенке, спуская курок.

Глупость.

Алчность.

Лицемерие.

Цинизм.

Псевдо-борьба симулякров, где цена – человеческая жизнь.

Не забывайте: те, кто "борется" с пандемией, делают это из уюта и безопасности властных кабинетов, где фоточка и рейтинг важнее смертей "электората".

Настоящие же герои: врачи, водители скорых, волонтеры.

Именно им мы обязаны всем.

И я искренне прошу вас их отблагодарить.

ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ!

СОБЛЮДАЙТЕ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ СОГРАЖДАН!

Уважайте подвиг наших медиков. Как и наши герои на фронте, они каждый день рискуют жизнью ради одного: ради Украины…

А значит – ради всех нас.

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