Армагеддец отменяется: сохранять спокойствие в сложное время можно. Вот как

В какие бы времена мы ни жили, правда в том, что ваше настроение и психологическое состояние обязательно отражается на вашем бизнесе. Это же ваше "дитя", повод для волнения о котором есть всегда.

Говорим "всегда", потому что финансовые кризисы случаются с неприятной регулярностью. В масштабах страны это может быть десятилетие, в планетарных – столетие или больше. Всплески штормовых экономических волн вверх-вниз постоянно выбрасывают кого-то на берег под палящие лучи кризисного солнца для неминуемой погибели.

Но те, кто смог "поймать волну", как это ни странно, оказываются на гребне, видят свои новые возможности, игнорируют мнимые опасности и становятся победителями в экстремальных условиях.

Кто-то из экономистов предрекает для Украины неприятности: коронавирус, карантин, отмена авиарейсов и сбои в логистике, приостановка деятельности некоторых предприятий, распад Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), падение цен на нефть и основных экономических индексов… Продолжить список может обеспокоенность инвесторов и неясности в отношениях с Международным валютным фондом. Казалось бы — куда хуже? Украинские предприниматели переживают стресс и всерьез обеспокоены будущим.

Но давайте вспомним природу стресса и тревоги. Ведь, по сути, – это волнение не только из-за объективных факторов, но и из-за панических ожиданий.

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Когда разум занят "обработкой данных" о возможных апокалиптических сценариях будущего, настроиться на эффективную работу сложно, а мобилизовать коллектив подчиненных и вселить в их головы уверенность в положительном исходе, практически невозможно.

Хотите выжить? Сконцентрируйтесь на своих переживаниях, определитесь с их причинами, проанализируйте возможные последствия. А дальше жизнь сама вынесет вас на тот самый "гребень волны".

"А что мне до этого? Меня это касается?"

Да, эмоции захлестывают, страх и неуверенность так и прет с "голубых экранов" и дисплеев мобильных гаджетов. Но, стоп! Сядьте и подумайте, а еще лучше – пропишите все возможные наихудшие последствия именно для вашего бизнеса. По пунктам.

Мозг требует конкретики. Дайте ему это, и суета с паникой отступят на второй план, а вы опять станете хозяином положения.

Это - один из верных способов развеять неизвестность будущего и снизить уровень тревоги. И он работает.

"Здесь и сейчас", — поймайте момент

"А вот пять лет тому все было иначе…". "А через пять лет что будет — страшно представить!".

Уйдите от страшилок будущего и благостных воспоминаний о "чудесном" прошлом. Вы здесь и сейчас. Здесь и сейчас существует ваш бизнес и сотрудники, которые ожидают от шефа уверенных действий.

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Не поддавайтесь эмоциям, на которые не в силах повлиять. Примите ситуацию такой, какой она есть именно "здесь и сейчас", используйте все возможности, доступные "здесь и сейчас".

Состояние стресса уводит подсознание в сторону мнимой "удачливости и стабильности" прошлого, но упускает возможности настоящего. Не дайте ему это сделать.

"Что конкретно я могу сделать?"

Продумайте финансовую подушку, откажитесь от неоправданных трат и сомнительных инвестиций, проанализируйте сегменты своего бизнеса на предмет продуктивности. Финансисты называют это "рационализировать свой бизнес".

У психологов есть другой термин – "заземление". При снижении планки тревожности и стресса, в голову приходят свежие идеи и новые возможности для развития своего бизнеса.

В условиях кризиса придется сделать переоценку приоритетов. Иногда нужно отказаться от старых целей и поставить новые. Опыт других компаний, прошедших через подобные испытания (пусть даже в другие времена и в других условиях) поможет найти полезные решения выхода из кризисной ситуации.

"Если гора не идет к Магомету…", — измените отношение к ситуации

Поддаваться панике и становиться "жертвой обстоятельств" — последнее дело. Изменить реальность не в ваших силах. А вот изменить свое отношение к сложившейся ситуации – можно и нужно.

В японском языке иероглиф, обозначающий слово "кризис", состоит из двух частей, которые означают "проблема" и "возможности". Хороший подход, правда?

Постарайтесь увидеть новые возможности, которые открываются на фоне "кризиса". И, важный момент – изменяя фокус негативных ожиданий на предвкушение нового и позитивного, вы заряжаете энергией всех, кто вас окружает.

Кризис плох тем, что он, как инфекция, распространяется среди коллег. Смените напряжение на оптимистичный настрой, дайте веру в будущее своей команде — сотрудники будут работать с большей отдачей и с большей вовлеченностью в бизнес-процессы.

"Я стержень", или "В здоровом теле здоровый дух"

Конечно, заботиться о себе нужно всегда. Но во времена кризиса этот постулат становится еще более актуальным. Психологические моменты неизбежно отражаются на физическом теле. Но жизнь продолжается, и когда накрывает "волна кризиса", сделать перезагрузку очень полезно.

Создайте пространство (временное и физическое), в котором можно расслабиться и подзарядиться энергией. Что это будет, решать вам: йога, активный фитнес, медитации или психотерапия. Это может быть даже подзабытое, но любимое хобби, обязательно с прогулками на свежем воздухе и со здоровым питанием.

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Положительные эмоции и здоровый образ жизни — качественная подпитка для полноценной работы организма и для генерации здравых мыслей.

Как ни странно, но неординарные решения приходят как раз в критические времена "неспокойствия", поэтому, кто знает, а может сейчас наступает именно ваш звездный час.