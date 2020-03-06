Атака Зеленского или нового Кабмина на НСЗУ - угроза медреформе

Не дивуйтесь!

Зліться, матюкайтесь, обєднуйтеся, дійте, але не дивуйтесь! Обєднуйтесь за цінностями. Бо лиш вони важать.

Цінностями для об'єднання є гідність, свобода та самовираження, які дають шанс на інше, краще майбутнє.

Натомість вам пропонуватимуть замість гідності - компроміс, замість свободи - "безпеку" (мир через капітуляцію, видовища, хліб), замість самовираження - стабільність. За таких умов майбутнє не настане. Уявіть - те що є, або навіть гірше, і буде нашим майбутнім.

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Хочете такого майбутнього?

Є невелика шпаринка часу, щоби заявити свою позицію. Особливо тим, хто її не заявив раніше, відмовчується або вважає, що це його не стосується. СТОСУЄТЬСЯ, повірте, кожного!

Деконструкція інституцій вже почалася у надшвидкому темпі. І це на тлі повної відсутності верховенства права.

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Зміна людей в уряді та ключових правових інституціях - це зміна цінностей та мети їх діяльності в інтересах конкретних патронів замість спільного суспільного блага.

Те що мені близьке - реформа системи охорони здоров'я (медична реформа) і повноцінний старт другого, найважливішого етапу з 01 квітня 2020 року, дійсно тепер під загрозою.

Два роки тому я розпочав, і ми з командою створили нову, справжню НОВУ інституцію для реалізації цієї надскладної структурної реформи охорони здоров'я - Національну службу здоров'я України.

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Щойно ви побачите атаку на неї з боку гаранта, комітету Ради, "нових" очільників Міністерства охорони здоров'я чи уряду - це і буде підтвердженням реальної загрози. Не пусті слова чергових керманичів про "свій шлях та еволюційні зміни", а саме атака чи підважування ІНСТИТУЦІЇ, яка єдина станом на зараз здатна впровадити заплановане.

Атака на НСЗУ повинна стати сигналом для дій усіх, кому не байдуже. Для тих, хто не згоден чекати ще 2-3-5-10 років до того, коли нелюдська система зміниться на користь не купки медичних феодалів, а на користь кожного громадянина, пацієнта та медичного працівника, які зараз грають в рулетку виживання кожен на своєму місці. Із запланованими змінами можливо не все вдасться, але так принаймні буде ШАНС, а не стагнація і занепад.

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Будьте уважні до людей поруч, яким не байдуже, допомагайте їм.

Бережіть себе - сили ще знадобляться в будь-якому випадку.

Не бійтесь!

P.S. і не ведіться на чергові заклики адептів "страхової" медицини, які мало що в тому розуміють. Реформа, яка зараз імплементується, і є одним із видів державного солідарного медичного страхування на основі універсального доступу до медчиних послуг.

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