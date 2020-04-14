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14.04.2020, 17:10

Борьба с COVID-19: действия "по приказу" могут сыграть с нами злую шутку

Борьба с COVID-19: действия "по приказу" могут сыграть с нами злую шутку
советник министра здравоохранения в 2016-2019 гг.

Верхнеуровневые документы должны задавать правила игры. Но в моменты кризиса нельзя подменять работу менеджера простым выполнением инструкций

Кризис вскрывает слабые стороны любой системы. Так события последних дней показали проблему зарегулированности системы охраны здоровья Украины. Да и не только ее.

Но сейчас поговорим о медицине.

Многие медицинские управленцы разных уровней продолжают отказываться действовать без приказа, постановления или распоряжения... или используют в своей работе старые нормативные документы, которые совершенно не соответствуют реалиям новых проблем.

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Традиция работать по приказу в системе появилась давно. Еще в СССР выскочек и умников никто не любил, и проще, да порой и просто безопасней, было действовать по инструкции. Так и шансов "получить по шапке" намного меньше. К сожалению, эта традиция доползла и до нашего времени.

Но мир стал очень быстр и разнообразен. Количество нештатных ситуаций увеличивается в геометрической прогрессии, и учесть все вариации происходящего невозможно.

Да и для достижений маломальского успеха, необходимо принимать творческие решения, иначе никак. Что уже и говорить про кризис вызванный пандемией коронавирусной инфекции.

Конечно, сами по себе нормативные документы - не зло. Они должны быть. Верхнеуровневые документы должны задавать правила игры, инструкции и протоколы – пошаговые руководства к действиям.

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Но подменять работу менеджера простым выполнением инструкций в моменты кризиса - просто преступно.

Ни одно министерство, да и любая другая институция, не успеет вовремя выдавать всю необходимую нормативку, которая бы учла все возможные вариации.

Почему руководители всех уровней должны включать голову и принимать адекватные решения? Риторический вопрос, как по мне, но давайте разберем пример.

Не нужно ждать указаний сверху, чтобы начать сортировку поступающих пациентов на входе в больницу. Не нужны инструкции, чтобы все больные, поступающие с ГРВИ или пневмонией, первично расценивались как COVID, и только после ПЦР (а не экспресс-теста) считать их не таковыми.

Или в срочном порядке обучать врачей основам реанимации, а реаниматологам повышать квалификацию по интенсивной терапии при вирусных инфекциях.

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Либо на уровнях областей разрабатывать региональные подходы к тестированию.

При чем удачные случаи есть, иногда их достаточно повторить. Тем более, что копирование удачный решений, - часто тоже неплохое решение.

Таких вариантов могут быть сотни. Важно, что от скорости принятия решений зависят жизни людей на вверенной территории и безопасность медицинского персонала.

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На сегодня смело можно утверждать, что от эффективности работы на местах будет напрямую зависеть глубина последствий и продолжительность карантина в стране.

Во времена кризиса нужно принимать быстрые и адекватные решения на местах, не ожидая указаний сверху.

Их как минимум можно не дождаться, а последствия бездеятельности могут быть огромными.

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Теги: кризис, коронавирус
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