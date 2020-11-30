Борьба с COVID-19: какая вакцина против коронавируса "светит" украинцам

На данный момент есть уже три вакцины-кандидата против коронавируса:

Первые две гарантируют 95% защиты. Третья только 70%.

Первую нужно хранить при температуре -70 градусов, вторую в обычной морозилке при температуре -20 градусов. Третью – в обычном холодильнике при температуре +8.

Соответственно, в бедные страны попасть сможет только третья вакцина.

Вакцины предполагают двойную вакцинацию, то есть уколоть нужно будет два раза.

Первую вакцину могут произвести в размере 1,3 млрд в 2021-м, вторую от полумиллиарда до миллиарда единиц. И третью – в размере 3-х миллиардов.

Получается, что третья не только имеет самые либеральные условия хранения, но и будет самой доступной по цене и количеству.

Канада уже заказала девятикратный размер вакцин на одного жителя. Израиль тоже планирует закупиться на годы вперед.

Причем, так как вакцин в мире будет не хватать, то в ход пойдет и российский Sputnik V. О его результативности мало что известно, но зато вакцина будет дешевой, что при отсутствии других вакцин или бюджета не оставит странам третьего мира большого выбора.

Америка и Англия планирует покончить с карантинами до конца весны. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, так и заявил, что после весны локдауны уже будут больше не нужны.

При этом, выделяя на это миллиарды долларов и фунтов соответственно.

В Украине этот вопрос не стоит даже в повестке дня. Кроме того, COVID-фонд потрачен на дороги, а может еще на что-то.

Соответственно, оптимистичным выглядит расклад, при котором 2021-й будет не хуже 2020-го.

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