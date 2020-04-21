Борьба с коронавирусом: деньги выделили, а защиту для медиков так и не закупают

Минув вже місяць карантину в Україні. Четвертий місяць триває світова пандемія нового коронавірусу. Уряди країн по всьому світу працюють на межі можливостей, намагаючись зупинити поширення небезпечної та дуже заразної хвороби. Озброєні до зубів засобами індивідуального захисту та необхідним обладнанням, зарубіжні медики щодня змагаються у швидкості з захворюваністю та смертями. Та, на жаль, часто, попри всю свою озброєність, самі стають жертвами цього "змагання".

В цей час український уряд та очільник держави, здається, в основному зайняті тим, що записують відеозвернення та виголошують обіцянку за обіцянкою. Вже котрий тиждень поспіль українські медики по всій країні криком кричать про те, що не мають жодних елементарних засобів захисту від хвороби.

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У деяких регіонах, наприклад, у місті Монастириськ на Тернопільщині, ситуація катастрофічна – десятки лікарів самі опинилися на лікарняних ліжках. В інших областях – не набагато краще.

Після численних закликів, влада з великим запізненням нарешті спромоглася оприлюднити дані щодо рівня забезпеченості медичних закладів. Виявилося, що навіть офіційна статистика, яка, очевидно, не надо співпадає з реальною (а вона набагато гірша, за свідченням громадських організацій, волонтерів та самих медиків), – жахлива. В деяких регіонах лікарні та лікарі "забезпечені" лише на 5% від потреб.

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У чому ж справа? Чому уряд та зокрема профільне Міністерство охорони здоров’я не в змозі забезпечити всім необхідним тих, хто сьогодні знаходиться на першій лінії вогню у боротьбі з епідемією? Можливо, Кабмін не виділив гроші з держбюджету? Чи, може, не має дієвих та ефективних механізмів держзакупівель?

Як не дивно, влада наразі має абсолютно всі необхідні інструменти для забезпечення потреб української медичної системи. Після довгих сперечань та баталій парламент ухвалив зміни до державного бюджету України, спрямувавши у Фонд боротьби з коронавірусом понад 66 млрд грн (майже 16 млрд грн з них отримало МОЗ).

Значні кошти виділили й органи місцевої влади. Та чомусь всі ці гроші десь "зависли" – і уряд, і деякі регіони досі не поспішають витрачати на необхідні закупівлі. Все, що ми поки бачимо, – це військові літаки із гуманітарною та оплаченою олігархами допомогою з Китаю.

То, може, проблема в самих механізмах закупівель? Ні. Все якраз навпаки. Сьогодні Україна - справжній приклад для багатьох країн світу. Результати авторитетних міжнародних моніторингів показали, що українські процедури закупівель Prozorro є одними з найкращих у світі.

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"Чудовим прикладом є інструмент BI (бізнес-аналітики) українського уряду, який має спеціальний модуль для відображення всіх екстрених закупівель COVID-19, і включає інформацію про найменування товарів, ціну за товар, умови, постачальника тощо", – говориться у результатах моніторингу екстрених закупівель засобів для боротьби з COVID-19 міжнародної організації Open Contracting.

Антикорупційні реформи в Україні зобов'язують публікувати всі екстрені закупівельні контракти, включаючи умови оплати, доставки та вартість.

Вся інформація подається як відкриті дані і є доступною абсолютно для всіх. Громадянське суспільство розробило інструмент бізнес-аналітики для моніторингу закупівель медичних препаратів та невідкладних витрат. Тепер всі можуть відслідковувати різницю в цінах на тести на COVID-19 в регіонах та у столиці країни.

І тепер можна легко перевірити ціни на критично необхідні медичні препарати – це гарантує, що влада забезпечує саме лікувальні центри, а не приватні кишені.

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Тобто українська влада наразі має не просто ефективні механізми централізованих закупівель, а одні з найкращих у світі, визнані на міжнародному рівні.

Тож, шановний український уряде, панове прем’єр-міністре Шмигалю та міністре охорони здоров’я Степанов, – ДЕ ЗАКУПІВЛІ? Чому документи на закупівлю засобів індивідуального захисту, медобладнання та ліки вже другий місяць просто лежать десь на столі у МОЗ?

Я розумію, що попередньому експрес-міністру Іллі Ємцю було не до закупівель – він був надто захоплений спробами посадити своїх людей на фінансові потоки та залякуванням керівника ДП "Медичні закупівлі України". Та чим нині зайнятий пан Степанов, окрім проведення брифінгів та запису зворушливих відеозвернень про щастя, здоров’я і недоторканність церкви?

Захистіть нарешті українських медиків, поки ще є кого захищати! Ось вам коротка інструкція для початківців у галузі сучасних держзакупівель: "Просто почніть!".

