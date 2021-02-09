Бросить курить – сложная задача. Но когда государство не помогает – еще сложнее

Практично весь 2020-й рік ключовою задачею системи охорони здоров'я України була боротьба з COVID-19. При цьому, інші хвороби нікуди не ділися. Прозвучить гостро, але у 2020 році найчастіше українці помирали від неінфекційних хвороб. За даними Державної служби статистики України, лише з січня по жовтень 2020 року від захворювань системи кровообігу померло 325 156 українців (майже в 16 разів більше, ніж від COVID-19 станом на 11 січня 2021 року), а саме – від захворювань серцево-судинної системи та різних видів онкології.

Причинами цих хвороб є, зокрема, неправильний спосіб життя. Саме до нього можна віднести "карантинний" стиль – відсутність фізичних навантажень, неправильне харчування, зловживання алкоголем, а також куріння, яке є дуже небезпечним фактором ризику як загальної смертності, так і смертності від серцево-судинних захворювань. Тому допоки уряди усіх країн боряться з епідемією коронавірусу, лікарі самотужки "тримають оборону" від неінфекційних хвороб.

Поділюся конкретним прикладом, щоб розкрити реальну картину стану здоров’я хворих українській владі, з гаслом – якщо не допомагаєте, то хоч не заважайте.

У мене є пацієнт – творча людина, музикант – який, не зважаючи на молодий вік (45 років), вже переніс інфаркт міокарду. Зловживання алкоголем, дві пачки цигарок на день і надзвичайно напружений ритм життя зробили свою справу.

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Нам довелося докласти значних зусиль, щоб повернути його до повноцінного життя – чоловік постійно приймає ряд медичних препаратів, досяг контролю артеріального тиску та холестерину, практично не вживає алкоголь. З курінням було найважче. Не допомагали ані замінники нікотину, ані спеціальні препарати.

Так часто буває, адже у 80% людей схильність до куріння визначена генетично. Саме тому не працює ні психологічна підтримка професіоналів, ні вмовляння близьких, ні поради лікуючого лікаря.

У пошуках рішення ми з колегами часто обговорюємо питання тютюнової залежності і намагаємось звертатись до світових практик в боротьбі з нею.

Дуже цікавий досвід Національної служби здоров’я Великобританії щодо цієї проблеми. Згідно з висновками американського лікаря Дональда Ташкіна, який досліджував методи боротьби з курінням, ефективність рекомендації лікаря складає всього 2,5%, а ефективність спеціалізованих сервісів з підтримкою цілодобової гарячої лінії та психолога, різноманітними освітніми матеріалами – 8%.

Розуміючи низьку ефективність таких дій для курців, британська лікарська спільнота разом з урядом країни започаткували та використовують стратегію зниження шкоди від куріння. Лікарі радять курцям, яких не вдається переконати кинути курити, переходити на системи доставки нікотину зі зменшеною кількістю шкідливих речовин – електронні цигарки, системи нагрівання тютюну.

Завдяки такому підходу, за шість років Великобританія знизила рівень куріння до історичного мінімуму – 14,4%. Така стратегія отримала державну підтримку в Німеччині, Греції, Австралії та інших розвинених країнах.

Ще у 2016 році в своїй доповіді фахівці ВООЗ зазначили: "Якщо значна більшість курців тютюну, які не можуть або не хочуть відмовитися від куріння, перейде на будь-яке з альтернативних джерел доставки нікотину, що представляє меншу небезпеку для здоров’я, і, в кінцевому підсумку, відмовляться від його вживання, це буде істотним досягненням у сфері охорони здоров’я".

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Мій пацієнт намагався кинути палити за допомогою нікотинзамісної терапії. Але виявилася побічна реакція і погіршення стану здоров’я. Тоді він перейшов на один з альтернативних способів і обрав систему, яку найбільш авторитетний та вимогливий у світі орган з контролю якості продуктів – FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США) – дозволив для використання у США, як продукт з модифікованим ризиком. Але потрібно розуміти, що цей засіб не є повністю безпечним.

Якщо взяти за основу розрахунки FDA, 10 стіків системи нагріву тютюну містять стільки ж шкідливих речовин, як і одна цигарка. Але це суттєво знижує навантаження токсичних речовин на серцево-судинну систему та знижує шкоду для курця, що стало розумним компромісом.

На жаль, новітні системи доставки нікотину досить дорогі, а отже не всі курці можуть дозволити собі перейти на них. Україна ж, на відміну від Великобританії, не лише не підтримує на державному рівні зниження шкоди від куріння, але й навпаки, створює перепони на цьому шляху. Так, частина моїх пацієнтів-курців, які вже перейшли на замінники, зараз розмірковує про повернення до цигарок. Причина – державницькі рішення, через які найпопулярніші електронні цигарки з нового року не продаються в Україні, а тютюн для нагрівання став дорожчим за цигарки.

Так, лікарі України радять своїм пацієнтам кинути палити: є психологічна підтримка, нікотинозамісні засоби, але, на жаль, дуже часто ці методи неефективні. Тоді виникає питання в доступності для населення України альтернативних способів з модифікованим ризиком. Але чому вибір альтернативних способів зменшення ризику від куріння не подавали до обговорення у пресі, чому не порадилися з лікарями? Чи можна шкоду, заподіяну здоров’ю від куріння звичайної цигарки, порівняти із засобом, що допомагає зменшити ризик загальної та серцево-судинної смертності людям, які не можуть кинути палити?

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У час, коли світ рухається вперед і розробляє нові ефективні способи боротьби з курінням, український уряд приймає рішення про здоров’я українців без публічного обговорення, не зважаючи на думку лікарів.

Звісно, оскільки нові продукти не є безпечними та призначені виключно для курців, ціна на них не може бути занадто доступною.

Та я схиляюсь підтримати думку експертів-лікарів та науковців ВООЗ, що різна продукція має коштувати відповідно до рівню ризику, який вона викликає. Так держава може допомогти лікарям і, що важливіше, мільйонам курців в Україні, які, усвідомлюючи небезпеку куріння, не можуть позбутися руйнівної звички.

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