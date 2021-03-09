Будьте как Далай-лама! Безопасно ли вакцинироваться от COVID-19

Щоб відповісти на запитання, чи безпечно вакцинуватися від COVID-19, давайте подивимося на статистику західних країн, які встигли зробити щеплення вже десяткам мільйонів своїх громадян. Наприклад, поки українці запекло дискутують, чи варто вакцинуватися, в США зробили вже 88 млн щеплень – більше, ніж знадобиться для імунізації кожного громадянина України.

З 1990 року в Штатах працює VAERS – державна система збору інформації про побічні реакції після вакцинування. Організації, що надають населенню послуги зі щеплення, зобов'язані вносити до неї всі випадки тяжких побічних реакцій і смертей. Навіть тоді, коли вони явно не пов'язані з вакцинацією. Наприклад, отримав 100-річний пенсіонер з хворим серцем щеплення, а за кілька днів помер від серцевого нападу.

І тут починається найцікавіше.

Справу в свої руки беруть Центри з контролю та профілактики захворювань у США та Управління з продовольства і медикаментів США – державні регуляторні органи, що мають репутацію найжорсткіших і найприскіпливіших в світі. Вони не просто пасивно фіксують випадки смерті після вакцинації.

Їх медичні фахівці проводять справжнє розслідування: аналізують свідоцтво про смерть, результати розтину, а також медичну історію кожного пацієнта, щоб зрозуміти, чи існує причинно-наслідковий зв'язок між щепленням і смертю. Чи це просто співпадіння, які неуникненні, коли мова йде про десятки мільйонів людей.

Результат цих розслідувань можна легко знайти на сайті Центрів з контролю та профілактики захворювань у США.

З 14 грудня 2020-го до 1 березня 2021-го в США було зроблено 72 млн щеплень. За цей період у VAERS було внесено звіти про 1381 смерть (0.0018% від кількості щеплень), що настала через короткий проміжок часу після вакцинації.

Ретельне розслідування регуляторами не виявило ЖОДНИХ доказів того, що вакцинація якось пов'язана з цими смертями. Нуль. Zero. Тим часом, кількість смертей в США від COVID-19 вже перевалила за 524 000.

Той випадок, коли проста статистика красномовніша за будь-які слова. Дослухайтеся до цифр і фактів, а не до чуток і вигадок.

Вакцинуйтеся, щоб захистити себе і рідних. Далай-лама статистику вже почитав і провакцинувався. Будьте як Далай-лама!

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