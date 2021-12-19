Бустеры от COVID-19 сейчас рекомендуют делать только вакцинами Moderna и Pfizer. Почему

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально зарегистрировала девятую по счету вакцину от коронавируса – CovavaxTM, производимую американской компанией Novavax и Институтом сыворотки Индии.

Это дает повод поговорить о том, почему бустеры сейчас рекомендуют делать только вакцинами на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), хотя таких только две – Moderna и Pfizer, а всего одобренных вакцин – девять.

Если мы будем считать, что первичные две дозы всегда делаются одной вакциной, а потом можно делать бустер одной из одобренных, то получается 9²=81 комбинация. Если же первые две дозы можно делать вразнобой, то уже 9³=729 комбинаций.

Каждую из этих комбинаций, по-хорошему, надо отдельно тестировать на эффективность и безопасность. Для этого надо либо ставить специальные эксперименты, либо проводить апостериорные обсервационные исследования в тех странах и регионах, где встречаются нужные комбинации вакцин.

Специальных экспериментов сейчас никто не проводит просто потому, что банально долго – ситуация меняется быстрее, чем будут получены их результаты.

Обсервационные исследования даже близко не покрывают весь спектр комбинаций, просто потому, что подавляющее большинство развитых стран закупили себе всего четыре вакцины: AstraZeneca, Moderna, Pfizer и совсем немного Johnson & Johnson. Причем вакцину AstraZeneca развитые страны перестали использовать еще весной 2021-го и заменили ее мРНК вакцинами.

Вменяемые исследования эффективности и безопасности возможны только в богатых странах (думаю, не надо объяснять почему), поэтому данных по комбинациям Pfizer+Coronavac или, прости Господи, Moderna+Cпутник, физически нет – просто никто и нигде вакцинацию такими комбинациями так массово не делал.

Вот и получается, что лучше всего исследованы комбинации AstraZeneca+Pfizer/Moderna (в таком порядке), AstraZeneca+AstraZeneca и комбинации Pfizer с Moderna в любом порядке. Для остальных вариантов просто нет надежных данных.

Вывод из имеющихся исследований однозначный: бустер мРНК вакцинами работает лучше всего и не вызывает никаких особых нежелательных эффектов независимо от того, поверх чего он делается. При этом гетерологический бустер (комбинация разных вакцин) работает лучше, чем третья доза той же вакцины.

Можно ли колоть мРНК вакцины после Coronavac, Спутника и т.д.? Надежных и хорошо опубликованных данных нет, но то, что есть, говорит о том, что можно.

Чисто теоретически возможно, что наилучшая комбинация из всех, – это Coronavac+Johnson&Johnson+Спутник, но такую дичь никто и никогда не применял и не будет, а вероятность такого неожиданного чуда максимально близка к нулю. Поэтому оперировать надо тем, что есть.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.