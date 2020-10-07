COVID-19: с гриппом нет ничего общего. Тебя как будто варят заживо несколько дней

Немного опыта.

Первое. Течение

Тот, кто говорит, что COVID-19, как грипп, – врут. В легкой ли форме, в сложной ли, 19-й – исключительно мерзкое по течению заболевание.

Сбои в работе многих систем организма, физическая боль при дыхании. И это в легком течении болезни, с которым нам повезло. Постоянная слабость. Слабость практически весь день.

Не буду добавлять такие уже довольно обыденные вещи, как потеря нюха. Это неприятно. Но на фоне того, что без высокой температуры, тебя как будто варят заживо несколько дней – фигня.

Второе. Готовность страны

К коронавирусу наше государство готово примерно так, как будто эта болезнь появилась вчера. Ты или сдаешь тест на вирус в частной клинике, или ждешь неделю, чтобы сдать по направлению лечащего врача.

Например, по статистике, худшие дни болезни – с седьмого по 10. Мой опыт доказывает: не врут.

Кстати, при гриппе обычно день на третий становится лучше. Поэтому, если от первых симптомов (а меня унесло конкретно за один вечер от состояния "устал на работе" до состояния "чего-то я как-то совсем плох, может помереть") до теста у вас больше суток, то, наверное, очень может быть худший период болезни и все осложнения вы уже схватите к моменту, когда вам дадут результаты.

Мы сдали тест на коронавирус в частной лаборатории, у обоих подтвердился ковид, сели лечиться. Для начала – сбили температуру.

Третье. Лечение

Будьте на связи с вашим лечащим врачом. Компьютерную томографию легких сделайте, если врач сказал. Убедитесь, что с органом все окей.

Витамины. Контроль за температурой и дыханием. Ешьте. Пейте много воды. Очень много воды.

Наблюдение за ходом болезни. Температуру – сбивать. Если долго не сбивается – вызывайте скорую помощь.

Опять таки, про антибиотики. Если врач не назначил, не надо начинать их принимать. Просто будьте на связи с врачом.

Обычно, это сработает, уже есть накопленный опыт лечения. Врачи знают, как надо вас лечить. Вы – не знаете. Если будете все делать по своему усмотрению, шанс оказаться на больничной койке явно выше.

Понятное дело, что с моим “шилом" работать все равно можно, но с COVID-19 практически не получается. У тебя просто физически нет сил, даже на работу из дома, не вставая с посте. Хватает на три-пять часов.

Резюме

После очень изматывающей первой недели и совсем жестких седьмого-десятого дней болезни, начинаются улучшения. Чувствуешь себя лучше. Дыхание нормальное. Единственное “но" – сонный постоянно. Но это тоже пройдет.

Теперь осталось сдать повторный тест, получить отрицательный результат и идти работать. Рассчитывая на иммунитет и соблюдение правил безопасности.

Я, правда, очень рекомендую соблюдать правила безопасности, потому что вам не понравится болеть этой херней.

А если заболеете, проявлять исключительную бдительность, не заниматься самолечением и, по возможности, избегать прелестей государственной помощи.

Отдельный привет всем ковид-диссидентам. Ребята, реально, всем кто говорит, что коронавирус – это фигня, я рекомендую сходить нафиг. Или поболеть, ковид отрезвляет.

Все меры безопасности вполне соответствуют степени угрозы и мерзости этой болячки. Особенно для тех, кто в реальной зоне риска.

Здоровья вам!

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