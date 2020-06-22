COVID-19 в Беларуси и Украине: статистика июня и возможный политический интерес

В Украине СМИ пугают население ростом заболеваемости COVID-19. В Беларуси, где еще месяц назад говорили о чуть ли не конце света, количество выздоровевших намного превышает количество новых выявленных случаев. При этом есть удивительные особенности тестирования. В Украине количество тестов остается на том же среднем уровне - максимум 10-11 000 тестов в сутки. В Беларуси, с началом снижения % позитивных результатов, резко увеличили охват тестированием.

При этом, если анализировать динамику процессов, и там, и там ситуация логичная и прогнозируемая.

В Украине карантин нужен был в качестве инструмента выиграть время для наращивания потенциала системы здравоохранения. Можно спорить, удалось это или нет, но сегодня система, в массе своей, справляется в ростом заболеваемости. Но выиграть время - не означает убрать фактор вируса - все равно через болезнь пройдет значительная часть населения. Поэтому запустили пригородное сообщение, ослабили рамки - получили рост.

В Беларуси, где ресурсная база системы была более мощной, необходимости закрывать всю страну не было. Хотя это не отменяло части локальных ограничений. Сегодня наблюдается естественный процесс - страна прошла через первый пик. Второй пик будет, но, учитывая политику реагирования весны 2020-го, его масштабы могут быть не такими пугающими.

Но все сказанное выше, - лишь одна сторона медали. Вторая - налет политических интересов.

В Беларуси с уменьшением количества новых случаев, резко увеличили объемы тестирования, выходя в середине июня на "привычные" 800-900 новых диагнозов в сутки. Сегодня даже 20 000 тестов уже не дают гарантии такого прироста. Зато есть рост выздоровевших. И динамика такова, что уже к середине июля границы соседних государств могут быть открыты для беларусов (без ограничений для стран с опасной эпидситуацией).

Это важный эффект, который Александр Лукашенко попытается использовать в предвыборной агитации. Кроме того, резко открывшиеся границы станут причиной массового выезда - кто на закупы, кто на отдых. Изменится эмоциональное состояние части населения. Тоже можно использовать. С другой стороны, остается вариант резкого увеличения охвата тестами для демонстрации "роста" и, как следствия, введения ограничений на массовые мероприятия. НО этот вариант, судя по всему, пока рассматривается как менее выгодный власти.

В Украине так же есть политические резоны.

Карантин ослабляется по областям. Карантин - это существенный недобор налогов на местном уровне. Центральные власти имеют ресурс в виде рынка заимствований. На местах такого ресурса нет. То есть местные элиты становятся зависимыми от помощи из центра.

Очень важно, особенно на фоне обострения отношений между центром и регионами в преддверии местных выборов. Тоже есть возможность "игры". Где с одной стороны можно уменьшить популярность местных властей на фоне негативной динамики заболеваемости и сохранения карантинных ограничений. С другой стороны есть возможность, если не купить лояльность, то как минимум, обеспечить нейтральную позицию местных элит за счет финансовой помощи из центра. И, учитывая ничтожное количество тестов (на душу населения), играя масштабами тестирования, можно выходить на любой необходимый результат ежедневного прироста.

При этом законы математики никто не отменял. Украина сегодня фактически (по % прироста, другим показателям) находится в состоянии Беларуси начала мая. А это значит, что уже к середине-концу июля можно ожидать твердой положительной динамики, исказить которую будет сложно.

В Беларуси середина-конец июля так же будет знаковым периодом, когда возможно открытие границ и возврат к системе мобильности населения.

И там, и там все идет нормально. Оснований для паники нет. А вот за попытками политической игры на теме пандемии стоит последить.

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