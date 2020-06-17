Дексаметазон не лечит коронавирус. Не скупайте его для профилактики

Сейчас из каждого утюга кричат, что дексаметазон является лекарством от коронавируса доказанной эффективностью. Ну нет же!

Дексаметазон - это кортикостероид, который имеет мощнейшее противовоспалительное действие при самых разных состояниях от ревматизма и бронхоспазма, до анафилактичнского шока и офтальмологических операций. Его даже дают онкологическим больным для купирования побочных реакций при химиотерапии.

Короче говоря, это, пожалуй, самый мощный из известных блокаторов воспалительных и аутоимунных процессов.

У него много тяжелых побочных эффектов от гипертонии, бессонницы и ожирения, до катаракты, психозов и потери памяти. Если применять его бесконтрольно, можно легко и непринужденно двинуть кони, причем очень малоприятным образом.

Причем тут COVID-19? При том, что по данным британского рендомизированного клинического исследования Recovery, дексаметазон до 30% снижает летальность среди тяжелых и критических больных, находящихся в реанимации на ИВЛ или на кислородной поддержке. Причем, чем тяжелее течение, тем он эффективнее. На более легких больных он не действует вообще никак.

Препарат не спасает всех! Летальность падает максимум на 30%, но оставшиеся 70% все равно едут из реанимации в морг.

Дексаметазон не лечит коронавирус и вообще никаким местом на этот вирус не влияет. Он спасает организм от саморазрушения в случае чрезмерно сильной воспалительной и аутоимунной реакции на вирус - не позволяет имунной системе уничтожить собственные легкие.

Честно говоря, мне очень странно, что реаниматологи до сих пор его активно не использовали. Вполне очевидный выбор, всяко более обоснованный, чем хлорохин.

Еще раз повторю, что при легком течении он, по данным исследования, совершенно бесполезен. Не надо его скупать в аптеках и принимать "для профилактики". Это очень "тяжелый" препарат. Вы с хорошими шансами просто дуба дадите или останетесь инвалидами.