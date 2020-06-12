Дискуссии о масках продолжаются. О чем предупреждает в своих рекомендациях ВОЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я оновила Поради стосовно використання масок. Є сенс коротко прояснити про що іде мова, якраз на тлі дискусій щодо погішення епідемічної ситуації в Україні.

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Ось що змінилося для медичних працівників та громадськості.

По-перше, у сферах з високою імовірністю передачі вірусу ВООЗ радить використовувати одноразові медичні маски для усіх співробітників будь яких медичних закладів, а не тільки працівників, які мають справу з пацієнтами на COVID-19.

Іншими словами, коли медичні працівники виконують роботу у відділеннях кардіології або планової хірургії, де немає підтверджених пацієнтів з COVID-19, вони все одно повинні постійно носити медичну маску. Це ніби всім відомом, але таку рекомендацію не виконують.

По-друге, у громадських місцях з високим ризиком передачі вірусу ВООЗ нині радить особам старше 60 років і тих, хто має фактори ризику, носити медичну маску в ситуаціях, коли неможливо дотриматися фізичної дистанції.

Третя рекомендація - для інших громадян. Їм можна використовувати немедичні (тканинні) маски, але в тих місцях, де є високий ризик передачі вірусу і неможливо дотриматися фізичної дистанції - наприклад, у громадському транспорті, в магазинах, або в інших обмежених або переповнених приміщеннях.

У ВООЗ підкреслили, що нова порада є оновленням попередніх вказівок, і що маски повинні використовуватися лише як частина комплексної стратегії

Крім того, ВООЗ випустила нові вказівки щодо тканинних масок. Згідно рекомендацій, вони мають складатися щонайменше з трьох шарів різних матеріалів. Для внутрішнього шару бажано використовувати абсорбуючі тканини, наприклад бавовну. Середній шар виготовляють з нетканих матеріалів, таких як поліпропілен (в якості фільтра ). А зовнішній шар має виготовлятися з відштовхуючих матеріалів, таких як поліестер.

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У ВООЗ підкреслили, що нова порада є оновленням попередніх вказівок, і що маски повинні використовуватися лише як частина комплексної стратегії.

Наріжним каменем реагування у кожній країні має бути виявлення, ізоляція, тестування та нагляд за кожним випадком, а також відстеження та карантин кожного контакту.

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