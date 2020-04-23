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23.04.2020, 11:34

Гидроксихлорохин + азитромицин: не панацея от COVID-19, а смертельная комбинация

Гидроксихлорохин + азитромицин: не панацея от COVID-19, а смертельная комбинация
доктор физ-мат наук, ведущий научный сотрудник Института физики НАНУ

Гидроксихлорохин только усугубляет состояние больного коронавирусом. Препарат способствует повреждению других органов у больных вирусной пневмонией

Эпопея с противомалярийным препаратом гидроксихлорохином, который пробуют использовать против коронавируса, похоже, подходит к своему логическому завершению.

Напомню, что все началось с работы китайских медиков, которые в первые месяцы эпидемии для лечения больных пробовали буквально что попало и, якобы, увидели неплохие результаты от использования гидроксихлорохина у тяжелых пациентов. 

Эстафету подхватил скандальный французский эпидемиолог Дилье Рауль, который ранее уже был неоднократно уличен в фальсификации данных. Он опубликовал исследование на очень маленькой группе из примерно 20 больных. В нем он, якобы, продемонстрировал высокую эффективность комбинации гидроксихлорохина с антибиотиком азитромицином. 

В работе другие исследователи тут же нашли странные манипуляции со статистикой и вопиющий конфликт интересов при рецензировании статьи (редактор журнала был подчиненным Рауля). 

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Сейчас статья направлена на повторное рецензирование, то есть никакого доверия к ней уже нет.

Тем не менее, это не помешало президенту США Дональду Трампу в порыве популизма заявить, что гидроксихлорохин всех нас спасет. После этого препарат был поспешно и совершенно необоснованно введен в клинические протоколы в ряде стран мира, в том числе и в Украине.

И вот сейчас обнародованы предварительные данные самого большого на сегодняшний день ретроспективного исследования гидроксихлорохина при коронавирусной инфекции, проведенного в США (пока официально не прорецензированные и выложенные в виде препринта).

  • Контроль (без лекарств): 11%; 

  • Гидроксихлорохин: 28% (разница с контролем статистически значима);

  • Гидроксихлорохин + азитромицин: 22% (разница статистически незначима из-за специфики выборки).

Общее число больных во всех группах - 368 человек (в изначальной халтуре Дидье Рауля было около 20 человек).

Никакой разницы в частоте применения ИВЛ между группами не найдено.

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На уровне клинических наблюдений (без строгой статистики) подозревается, что гидроксихлорохин способствует повреждению других органов у больных вирусной пневмонией.

Сейчас в нескольких странах проходят строгие рандомизированные клинические исследования гидроксихлорохина, которые уже скоро, с большой вероятностью, подтвердят эти данные на более высоком уровне доказательности.

Буквально позавчера американская NIH обновила гайдлайны по коронавирусу. 

Теперь они звучат так:

- Нет достаточных доказательств ни за, ни против использования гидроксихлорохина (данных недостаточно). 

- Использование гидроксихлорохина в комбинации с азитромицином НЕ рекомендовано из-за риска тяжелых побочных эффектов (привет, Дидье Раулю).

Как говорится, "все хорошо, прекрасная маркиза". Можно и дальше так говорить, строгие и длительные клинические исследования в условиях массовой истерии никому не нужны. Но можно же назначать любые офф-лейбл лекарства без всяких веских доказательств в надежде, что поможет. 

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Ну подумаешь, увеличение летальности среди тяжелых больных в два раза, зато мы честно пытались!

Если эти данные в дальнейшем подтвердятся (в чем лично я почти не сомневаюсь, но был бы очень рад ошибаться), то получится что месье Рауль и мистер Трамп фактически способствовали смерти сотен, если не тысяч, людей по всему миру, которым назначали губительную комбинацию гидроксихлорохин+азитромицин, и которые имели куда большие шансы выжить без нее.

Все почему-то забыли, что процедуры клинических исследований, как и правила дорожного движения, написаны кровью.

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Теги: коронавирус, COVID-19, азитромицин, гидроксихлорохин, как вылечить коронавирус
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