Ибупрофен, теплая вода, чеснок на голодный желудок: слухи и мифы о коронавирусе

На сегодня можно констатировать, что количество заболевших за пределами Китая превысило количество заболевших в самом Китае. То есть, в Китае около 81 000 заболевших, за его пределами - около 87 000. Количество смертей примерно одинаково.

Мир и коронавирус

Весь мир был обеспокоен судьбой президента США Дональда Трампа, не обнаружен ли у него вирус. Потому что якобы обнаружили вирус у президента Бразилии Жаира Болсонару. У Трампа и Болсонару отрицательный результат теста. Но у супруг премьер-министров Канады и Испании - коронавирус. Сами премьеры уцелели. Наверное, это судьба политика - ему некогда подходить к собственной супруге.

Три страны, где более 10 000 заболевших - Китай, Италия, Иран. 11 стран, где количество заболевших превышает 1000: Южная Корея, Испания, Германия, Франция, США, Швейцария, Дания, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Швеция. На сегодня эпицентр коронавирусной вспышки находится в Европе.

Китай столкнулся с жуткой проблемой - они не могут распознавать лица людей из-за масок. Поэтому, сейчас активно развивают систему распознавания лиц в масках.

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли. Уникальная новость от нефтяной компании из Саудовской Аравии Saudi Aramco: они наняли людей, которые выполняют роль мыльниц. Весь мир следит за судьбой американского актера Тома Хенкса и его жены, которые оказались заражены, но, вроде, неплохо себя чувствуют.

Глава CDC (Центра по контроля и профилактики заболеваний в США) Роберт Ретфилд на слушаниях в Палате Представителей открыто заявил, что значительное количество смертельных случаев, которые они считали смертью от гриппа, на самом деле, от коронавируса. Также он заявил, что в США острая нехватка систем для диагностики.

Судьям Верховного Суда Республики Кипр настоятельно рекомендовали вызывать свидетелей для дачи показаний лишь в крайнем случае. Из-за кризиса, судебное разбирательство по делу об обвинении в коррупции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отложили до 24 мая.

Первый случай заболевания на Багамских островах - женщине 61 год, но она никуда не ездила.

Итальянцы начали снимать образовательные фильмы: дети рассказывают детям.

В Таиланде с индустрией туризма проблемы. Стаи голодных обезьян носятся по стране.

В Шанхае обратили серьезное внимание на проблему дезинфекции городского транспорта. Огромное время тратится на то, что бы каждый день мыть автобусы и троллейбусы. Они портятся от огромного количества дезинфицирующих средств. Поэтому, они организовали дезинфекцию с помощью мощных ультрафиолетовых облучателей. Интенсивное ультрафиолетовое облучение в течение 40 минут дезинфицирует все. Это очень эффективный и неплохой метод дезинфекции. Особенно, с учетом дефицита моющих средств.

СМИ Великобритании сообщили, что 15 марта королева Елизавета покинула Букингемский дворец и переехала в Виндзорский замок.

В Австрии распространяют буклеты с текстами, подобными такому: "Дорогой сосед! Если тебе больше 65 лет, мы Фредди и Энни с 12 квартиры хотим помочь тебе остаться здоровым. Мы не в группе риска и с удовольствием поможем с покупками".

Много разговоров о том, что главной проблемой, помимо гибели большого количества людей, станут экономические вопросы. В этом плане, Федеральная резервная система США снизила ставки почти до нуля.

На фоне карантина, Кипр реализует программу экономической помощи. Она предусматривает оплачиваемый отпуск для родителей, работающих в частном секторе. Также выплачены пособия по безработице сотрудникам частных компаний, которые будут вынуждены закрыться. Заболевшим выплатили временные пособия по временной нетрудоспособности. Снижен налог на добавленную стоимость, реализована поддержка малого бизнеса, на два месяца приостановлено повышение взносов на систему здравоохранения. Студентам предусмотрена выплата за вынужденное отсутствие в высших учебных заведениях. Также правительство пообещало, что льготы и пособия будут выплачивать в короткие строки и по упрощенной процедуре.

Также власти Республики Кипр объявили, что они готовы выплатить по 750 евро родителям каждого студента, который в настоящее время проходит учебу за границей, если этот студент откажется от идеи посещать Кипр во время пасхальных каникул.

Новые научные данные

Выделение вируса от больного максимально в первые три дня от начала болезни, но может начинаться за двое суток до начала заболевания.

Устойчивость коронавируса в окружающей среде: в воздухе до трех часов, на картоне - 24 часа, вирус наиболее стабилен на пластике и нержавеющей стали - от двух до трех дней. Тем не менее, на первом месте - заражение через прямой контакт с заболевшим.

Подтверждается, что жизнеспособный вирус может быть извлечен из фекалий, но нет доказательств, что фекально-оральный механизм передачи может быть реализован.

Выделение вируса от больного обычно продолжается до 12 дней в легких случаях, и в течение более двух недель - в тяжелых. На сегодня зафиксировали случай, когда человек выделяет жизнеспособный вирус в течение 37 дней.

Подавляющее большинство случаев заражения возникает при контакте с клинически абсолютно достоверными случаями заболевания. Более 90% ситуаций, когда человек заболел - он контактировал с тем, у кого есть явные симптомы.

В большинстве случаев (примерно 85%) передача происходит в семьях. На сегодня нет доказательств передачи инфекции от детей взрослым. Беременные болеют коронавирусом значительно легче, чем гриппом. Среди 147 беременных в Китае более 90% перенесли заболевание в легкой форме.

У восьми пациентов в Сингапуре зафиксировано значительное изменение последовальности РНК вируса. Очень серьезный фрагмент в цепочке РНК исчезает, и это приводит к значительному ослаблению патогена. Это очень важно, потому что до настоящего времени считалось, что коронавирус значительно более стабилен. Но сегодня многие вздыхают с облегчением, ведь вирус не так стабилен, как предполагали ранее. И тенденция к тому, что он становится менее опасным, прослеживается.

Также активно обсуждают и реализуют плазменную терапию. То есть, когда у переболевших берут сыроватку крови, в которой есть антитела. Она очень эффективна для тех, кто находится в тяжелом состоянии. Ведь, фактически, в организм вводят готовые антитела для нейтрализации вируса.

Появилось много идей применять плазменную терапию для профилактики. Но существует много научных работ, которые говорят о том, что плазменная терапия чревата серьезными побочными эффектами и может использоваться только для тяжелых и критических случаев.

Нереальное количество разговоров по поводу курения. Договорились уже до того, что курение чуть ли не спасает от коронавируса. Непонятно откуда растут ноги у этих утверждений. Исследование летальности в Китае показывает, что среди факторов риска, курение является доминирующим. Именно с курением связана более высокая смертность от коронавируса у мужчин. Ведь в Китае большинство мужчин курят, большинство женщин - нет.

Слухи и мифы о коронавирусе

Пример слухов - письмо Юрия Климова, врача, который работает в Китае. Он якобы пишет о том, что крупный вирус не может пролезть через дырки в маске. И главный аргумент - вирус погибает при температуре 20-26 градусов, поэтому надо полоскать рот горячей водой. Непонятно, зачем вирус, который погибает при температуре 26-27 градусов, стремиться залезть в организм человека с температурой 37 градусов. Письмо - фейк. От начала до конца.

Также репостят рассказ доктора Рашаля о том, как он якобы рекомендует утром мелко порезать чеснок и заглотить его на пустой желудок. Это бред от начала до конца.

Самый большой бред - сказка про Сунь Яна. Сунь Ян - это великий китайский спортсмен, 11 раз он был чемпионом мира по плаванию. В феврале его дисквалифицировали на восемь лет за допинг. Распространяется душераздирающая история о том, как Яну сказали, что его сделают героем КНР, если он разрешит ввести себе вирус прямо в кровь. Ему вводят вирус, а он говорит, что неплохо себя чувствует и продолжает плавать. Поэтому делается вывод, что вода, хлор и физические нагрузки, - очень круто помогают в борьбе с коронавирусом.

Также распространяется информация от медцентра в Роттердаме о том, что найдено антитело, способное блокировать коронавирус. Это интересная информация. Но обращаю внимание, если речь идет о том, что будет лекарство, то оно придет к вам не раньше, чем через два-три года и будет стоить очень дорого.

Информация об учете больных коронавирусом в Швеции. Там действительно объявили о том, что не видят смысла обследовать всех подряд, а проверяют только тех, кто находится в группе риска.

Так же все говорят о том, что нельзя принимать ибупрофен. Министр здравоохранения Франции в Twitter написал о том, что ибупрофен и кортизон ухудшают состояние. И лечиться нужно только парацетамолом. Как только об этом пишет министр, сразу хочется понять, откуда растут ноги у этой информации. Найти хотя бы один адекватный материал о том, почему нельзя ибупрофен, не удалось.

Якобы из какой-то клиники в Австрии какой-то врач всех обзванивал по этому поводу. Но в этой клинике сказали, что у них такого врача нет.

Сейчас, когда есть общедоступная важная медицинская информация, она должна быть подкреплена реальными доказательствами. Поэтому, когда какую-то информацию вы вносите людям массово, давайте источник.

На сегодня никаких убедительных доказательств, что ибупрофен плох - нет.

Многие просят прокомментировать изменение подходов к тому, кому в первую очередь оказывать помощь. В частности, было много заголовков типа "Итальянские эксперты предложили позволить старикам умирать".

Всегда, когда возможности системы здравоохранения не соответствуют реальному количеству больных, начинает действовать стандартный принцип медицинской сортировки, которая реализуется на войне. Оставляют в покое тех, кто в удовлетворительном состоянии, не трогают умирающих, а все усилия сосредотачивают на тех, у кого максимально высокие шансы на выздоровление.

То есть, если сегодня есть два пациента: одному 60, второму 80 и оба нуждаются в искусственной вентиляции легких, то очевидно, что у того, кому 60 шансов намного больше. Помощь окажут именно ему. Это очень аморально, но это позволяет направить ресурсы туда, где они будут максимально эффективны.

Самое частое обращение о комментарии звучит примерно так: "Доктор, расскажите, почему в Италии все так плохо и у нас все так хорошо".

Весь мир еще будет анализировать, что на самом деле произошло в Италии. Прежде всего, в Италии огромный процент пожилого населения. Второе - уникальные традиции общения, когда люди при встрече целуются.

Кроме этого, мы имеем дело не просто с пожилым населением, а с очень активным пожилым населением.

Наблюдая за работой итальянских и китайских коллег, когда они жалуются на дефицит спецодежды, я удивляюсь безумному количеству наших внутренних криков о том, что у нас все есть. Например, вы оделись в правильную одежду и вам захотелось по малой нужде. Как вы пойдете справлять малую нужду? Вы это снимете, утилизируете, оденете новое. Куча врачей в Китае используют одноразовые подгузники.

А теперь вопрос: вы, которые ко всему готовы, много подгузников для взрослых закупили?

Есть информация о том, как богатые люди покупают себе аппараты искусственной вентиляции легких. Вы когда их покупаете, не забудьте купить к ним анестезиолога, аппарат для наркоза и так далее. Сейчас мы имеем уникальную ситуацию. Раньше богатые люди думали, что если с ними что-то приключится, они поедут куда-то лечиться. А сейчас деньги вам не помогут.

Оригинал - видеоблог Евгения Комаровского