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07.04.2020, 19:00

Информационные вирусы в период пандемии. Как не стать переносчиком фейков

Информационные вирусы в период пандемии. Как не стать переносчиком фейков
экс-министр здравоохранения Украины

Чего только не прочтешь о коронавирусе в Интернете и различных группах в мессенджерах. Большинство из этого - фейки, но люди продолжают верить (укр.)

За эти недели мы научились лучше противостоять инфекции - мыть руки, соблюдать дистанцию, самоизолироваться. Но кроме болезни COVID-19, нам надо научиться противостоять другим вирусам - информационным.

Во внутреннем чате моей многоэтажки постоянно появляются сообщения, предупреждающие о странных вещах: включат какой-то аппарат, который убьет коронавирус, поэтому нужно отключить мобильные телефоны, ночью с вертолетов будут распылять дезинфекцию, поэтому необходимо закрыть окна. Последний фейк распространился настолько массово, что пришлось вмешаться Службе безопасности Украины.

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Откуда же берутся такие информационные вбросы? В прошлую пятницу работники львовского СБУ разоблачили гражданку, которая размещала в интернете ложные сообщения о распространении COVID-19. Специалисты по кибербезопасности установили, что женщина является участницей более тысячи сообществ в запрещенных социальных сетях, где она и распространяла фейки.

Женщина пыталась нагнетать панические настроения среди населения и дестабилизировать ситуацию в регионе. 

Во время обыска по месту жительства злоумышленницы, правоохранители обнаружили компьютер, с которого распространялись фейки. На нем также содержались сообщения с призывами к свержению конституционного строя в нашем государстве и пропаганда идеи создания так называемой "Новороссии".

Проблема распространения фейков актуальна не только для Украины, но и для всего мира. В Евросоюзе с началом пандемии также отметили рост количества информационных провокаций и пришли к выводу: мощные волны дезинформации идут от российских провайдеров и прокремлевских источников.

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В европейском полицейском управлении Европол, координирующем органы правопорядка всех стран ЕС, заявили о серьезном росте преступности в связи с коронавирусом, а также назвали четыре основные угрозы.

Первая - киберпреступность. 

Во времена пандемии активизировались хакеры, правительственные системы все чаще пытаются взломать. Стремительно возросло количество атак на ресурсы Всемирной организации здравоохранения, национальных систем здравоохранения. 

Министерство здравоохранения Украины уже тоже атаковали. А на прошлой неделе, в результате хакерской атаки на Университетскую больницу в Брно, пришлось приостановить операции и направлять пациентов в другие больницы.

Вторая угроза - мошенничество, связанное преимущественно с нехваткой медицинских масок и других средств защиты. 

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Так, одна европейская компания уплатила более 6 млн евро за импорт масок и дезинфектантов из Сингапура, но ничего не получила.

Третья угроза - продажа поддельных лекарств, тестов и средств защиты. 

Она стала настолько глобальной, что в марте Интерпол начал Операцию "Пангея", к которой присоединились правоохранители 90 стран с целью прекратить трафик запрещенных препаратов. В настоящее время разоблачены около 40 уголовных группировок и удалено из интернета 2500 сообщений мошенников.

Четвертая угроза - кража имущества. 

Воры выдают себя за родственников или представителей государственных учреждений и присваивают имущество граждан, коммерческих и государственных учреждений. Поэтому сейчас, как никогда, стоит быть бдительными. 

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Специалисты по кибербезопасности советуют:

- Никому не передавайте свои персональные данные. 

Если вы получили сообщение якобы от банка или органов власти с просьбой предоставить паспортные данные, информацию по карте, фото документов - обязательно перезвоните по телефонам, указанным на официальных сайтах.

- Не устанавливайте непроверенные программы. 

Злоумышленники по всему миру собирают персональную информацию через якобы актуальные карты распространения коронавируса или советы по лечению.

- Выработайте привычку регулярно менять пароли. 

Никогда не используйте один и тот же пароль для разных ресурсов. Не открывайте ссылки в сообщениях и письмах от непроверенного отправителя.

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- Сейчас самое время провести ревизию смартфона и посмотреть, какие приложения уже установлены и нужны ли они вам. Если не пользуетесь приложением - удалите его, а остальные обновите. Так вы будете иметь более безопасные сервисы.

Доверяйте только проверенным источникам информации. Достоверную информацию по коронавирусу вы можете найти на сайтах Всемирной организации здравоохранения, МОЗ и Центра общественного здоровья Украины.

Информационная гигиена очень похожа на санитарную: занимает немного времени, но сохраняет психологическое и физическое здоровье.

Поэтому будьте умными, мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы! 

Видео-материал вышел на телеканале СТБ в программе Вікна

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Теги: дезинформация, фейки, Зоряна Скалецкая, коронавирус, как вылечить коронавирус
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