Как защититься от коронавируса. Советы вирусолога

Американский вирусолог, доктор Джеймс Робб, написал письмо своей семье и близким друзьям с темой: "Что я делаю в связи с приближающейся пандемией коронавируса COVID-19", в котором дает советы, как не подхватить коронавирус. Но так случилось, что оно попало в Интернет и стало вирусным. LIGA.net перевела текст письма.

Джеймс Робб - эксперт в области биологических образцов с более чем 50-летним опытом работы в области молекулярной патологии, вирусологии и генетики. Он является консультантом-патологом в Национальном институте онкологии (США) и в отделе биологических репозиториев и исследований биологических образцов.

"Уважаемые родственники и коллеги, когда я работал профессором патологии в Калифорнийском университете в Сан-Диего, то был одним из первых молекулярных вирусологов в мире, который изучал коронавирусы (1970-е годы). Я первый продемонстрировал количество генов, содержащихся в вирусе. С тех пор я следил за исследованиями коронавируса и его многочисленными клиническими переносами в человеческую популяцию (например, SARS, MERS) из разных источников.

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Прогнозы распространение коронавируса в США сейчас неточные из-за недостатка данных по миру. Но высока вероятность, что вирус распространится повсеместно в США еще до середины-конца мая или апреля.

Вот меры предосторожности, которых я придерживаюсь и буду придерживаться. Они такие же, за исключением ношения маски и перчаток, которых я придерживаюсь во время сезонов гриппа.

1. Никаких рукопожатий! Здоровайтесь другими способами: кивайте, соударяйтесь кулаками или локтями.

2. Используйте только свой кулак, чтобы коснуться переключателя света или кнопки лифта. На АЗС берите дозатор бензина бумажным полотенцем или используйте одноразовые перчатки.

3. Открывайте двери закрытым кулаком или бедром - не беритесь за ручку рукой, если нет другого способа открыть дверь. Особенно важно для туалетов и дверей в публичных местах.

4. Используйте дезинфицирующие салфетки в магазинах, включая протирание ручки и детского сиденья в продуктовых тележках.

5. Мойте руки с мылом в течение 10–20 секунд или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, содержащее более 60% спирта, всякий раз, когда вы возвращаетесь домой из любого мест, где было скопление людей.

6. Держите бутылку с дезинфицирующим средством у каждого входа в дом. Также он должен быть в вашем автомобиле для использования, когда вы не можете сразу же вымыть руки.

7. Кашляйте и чихайте в одноразовую салфетку и немедленно ее выбрасывайте. Локоть используйте только в крайних случаях. Попав на одежду, вирус продолжает жизнедеятельность до недели и более, и вы может заразить других людей.

Важно помнить

Этот коронавирус распространяется, когда человек кашляет и чихает, но с большими каплями слюны. Это означает, что он по воздуху не летает и не заражает человека таким образом. Но все поверхности, на которые попадают эти капельки, заразны - вирус живет там в среднем неделю. Поэтому все, что окружает инфицированного человека, потенциально заразно.

Но вы не заразитесь, если на ваше лицо не будут прямо кашлять или чихать.

Этот вирус имеет клеточные рецепторы только для клеток легких (он заражает только ваши легкие). Единственный путь заражения вирусом — попадание через нос или рот с вашей руки, кашель или чихание зараженного непосредственно в ваш нос или рот.

Как подготовиться к началу пандемии:

1. Купите одноразовые латексные перчатки для похода по магазинам или других видов деятельности, которые предполагают контакт с загрязненными местами.

2. Запаситесь одноразовыми хирургическими масками и используйте их, чтобы не дотронуться до носа и/или рта (мы дотрагиваемся до носа/рта 90 раз на день, не зная об этом!). Маска не предотвратит попадание вируса при прямом чихании в нос или рот - она ​​защитит вас от прикосновения к носу или рту.

3. Запаситесь дезинфицирующими средствами для рук и латексными перчатками. Дезинфицирующие средства для рук должны быть на спиртовой основе и содержать более 60% спирта, чтобы быть эффективными.

4. Запаситесь таблетками цинка. Доказано, что эти пастилки эффективны для блокирования размножения коронавируса (и большинства других вирусов) в горле и носоглотке. Используйте их по назначению несколько раз в день, когда вы чувствуете первые симптомы простуды. Лучше всего лечь и дать леденцу раствориться в задней части горла и носоглотки.

Я, как и многие, надеюсь, что эта пандемия не спровоцирует панику. Но очень в этом сомневаюсь. Люди никогда раньше не сталкивались с этим вирусом и у нас иммунитета, который бы с ним боролся. В мире прилагаются огромные усилия для понимания молекулярной и клинической вирусологии этого типа вируса.

Невероятные молекулярные знания о геноме, структуре и вирулентности этого вируса уже достигнуты. Но в этом году не будет никаких лекарств или вакцин, которые могли бы защитить нас от него. Доступна только симптоматическая поддержка.

Я надеюсь, что мои советы станут полезны во время этой потенциально катастрофической пандемии. Удачи всем нам!"

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