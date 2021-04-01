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Коронавирус и новые штаммы. Так какая вакцина эффективнее: Pfizer, AstraZeneca или Novavax

Коронавирус и новые штаммы. Так какая вакцина эффективнее: Pfizer, AstraZeneca или Novavax

доктор физ-мат наук, ведущий научный сотрудник Института физики НАНУ
01.04.2021, 09:33

Бурные дебаты об эффективности вакцин больше похожи на надувание щек чиновниками, которым надо говорить что-то умное ввиду отсутствия надежных данных

Я вот чего не могу понять. Почему так муссируется тема какой-то мифической "фундаментальной разницы" в иммунитете от ковидных вакцин разных производителей? 

Например, постоянно обсуждают, будет ли вакцина Pfizer-BioNTech защищать от бразильского штамма коронавируса, если AstraZeneca от него не защищает (на самом деле, это не совсем так, т.к. есть клеточный иммунитет, но пока не будем углубляться).

Насколько я понимаю, со своей колокольни профильного биологического образования и чтения литературы, то все без исключения рекомбинантные, векторные и мРНК вакцины (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax, и даже, прости Господи, Спутник-V) в качестве антигена несут один и тот же спайк-белок первоначального "уханьского" штамма коронавируса.

Естественно, может быть разница в том, какой именно фрагмент спайка экспонируется, какую именно конформацию он имеет или приобретает после синтеза с РНК, и какие хитрости применяются для усиления иммунного ответа, но по-сути это всегда один и тот же антиген. Как его не крути, все равно это спайк исходного "уханьского штамма" коронавируса и иммунитет он будет давать во всех случаях сопоставимый и именно к этому штамму.

Векторные и РНК вакцины вообще, по-сути, отличаются только способом доставки мРНК, кодирующей спайк. Во первых – это аденовирусный вектор (в виде ДНК, которая в клетке транскрибируется в мРНК), а во вторых – хитрые синтетические наночастицы с готовой мРНК. И там, и там клетки сами синтезируют один и тот-же антиген и экспонируют его для иммунной системы. Те же яйца, только в профиль.

Рекомбинантные вакцины вводят тот-же самый антиген уже в готовом виде, без необходимости его синтеза в клетках.

Поэтому мне непонятна сама постановка вопроса: с какого, простите, буя вакцина Pfizer вообще должна хоть как-то отличаться в плане эффективности от AstraZeneca или Johnson по отношению к новым мутантным штаммам? Какие-то нюансы, конечно, быть могут, но не кардинальные.

А вот инактивированные вакцины (Sinovac Biotech) как раз могут отличаться кардинально, поскольку кроме спайка содержат всю вирусную тушку, включая нуклеокапсид и все потроха. Правда, судя, по имеющимся фрагментарным данным, не особо они отличаются, но принципиально могут.

Поправьте меня, если я не прав, но все эти бурные дебаты об эффективности вакцин больше похожи на надувание щек чиновниками, которым надо говорить что-то умное ввиду отсутствия надежных данных. 

Все одобренные вакцины должны иметь плюс-минус одинаковую эффективность как в плане процента защиты, так и в плане специфичности к разным штаммам коронавируса.

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вакцина иммунитет коронавирус Pfizer мРНК AstraZeneca Семен Есилевский вакцина против коронавируса Sinovac Biotech
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