Коронавирус наступает: мойте руки и оставьте животных в покое. Советы Скалецкой

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Распространение коронавируса по миру, в том числе - в европейских странах – Италии, Англии, Франции и других, дало новую почву для беспокойства украинцев. Поэтому прежде всего хочу заверить сограждан: Украина готова к возможному появлению вируса на территории нашей страны. Прежде всего, в Украине нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом. Прибывающие в аэропорты и пропускные пункты на границе будут проверены на наличие повышенной температуры, что позволит минимизировать возможные пути проникновения болезни в страну. На границах будет усилен кадровый состав для того, чтобы проверить всех пассажиров. Кроме того, у нас есть более 12 000 мест в инфекционных больницах и отделениях. Более 1000 квалифицированных врачей инфекционных стационаров готовы помочь каждому украинцу побороть заболевание. В нашем распоряжении более 2 000 инфекционных боксов.

У нас есть в распоряжении тест-системы, позволяющие выявить заболевание. Часть из них закупило государство, часть нам передали в качестве гуманитарной помощи. Их, в случае необходимости, хватит для тестирования более тысячи человек уже в первое время.

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Вместе с тем, важно понимать, что успех в борьбе с коронавирусом, в случае его появления в нашей стране, зависит не только от врачей, но и буквально от каждого гражданина. Четкое выполнение рекомендаций и указаний медиков, ответственное отношение к собственному здоровью и здоровью родных и близких, своевременная реакция на возникшие симптомы очень важны. Санитарная гигиена важна для всех без исключения.

Поговорим о профилактике

Наблюдайте за состоянием своего здоровья и в случае появления симптомов немедленно обращайтесь к врачу или вызывайте скорую. Ни в коем случае не надо заниматься самолечением.

Что делать при выявлении симптомов?

Симптомы уханьского коронавируса 2019-nCoV могут включать в себя насморк, боль в горле, кашель и повышение температуры, то есть такие же, как у гриппа или ОРВИ. Именно поэтому необходимы лабораторные исследования, чтобы точно установить диагноз.

Если вы в течение последних 14 дней находились в Китае, или в других странах, где зафиксированы случаи коронавируса, или же у вас был контакт с подтвержденным или предполагаемым носителем заболевания, будьте бдительны. Важно: при обращении к медикам сообщите о своей поездке в Китай или страну, где зафиксированы случаи коронавируса, или если контактировали с больными. Внимательными к своему здоровью стоит быть также медикам, которые оказывали помощь пациентам до выявления у них коронавирусной инфекции.

Как протекает болезнь?

В 80% случаев заражение коронавирусом проявляется слабыми симптомами, которые не представляют опасности для жизни человека. В группе риска тяжелой формы этого заболевания, в основном, пожилые люди старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями - диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и т.д. Как показывает статистика в Китае и вне этой страны, у молодых людей заболевание обычно протекает без осложнений.

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Тяжелые формы заболевания могут привести к пневмонии или затрудненному дыханию. В редких случаях возможен летальный исход. По данным ВООЗ, смертность составляет около 2% от общего количества заболевших.

Как обезопасить себя от вируса?

Прежде всего, необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их с мылом. Это действенный способ уничтожить вирус, если он находится на коже.

Если вы кашляете или чихаете – прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Салфетку нужно сразу же выбросить в мусорный контейнер с крышкой, а руки обработать спиртосодержащим антисептиком или вымыть с мылом. Если у кого-то из окружающих кашель, насморк и повышенная температура – старайтесь держаться от них на «почтительном» расстоянии – минимум метр-полтора. Также старайтесь не прикасаться руками к глазам, рту и носу, так как инфекцию можно занести с кожи рук в организм.

Поскольку в стране уже начался невероятный ажиотаж по поводу медицинских масок, хочу отметить следующее: хотя ношение медицинской маски помогает ограничить распространение респираторных заболеваний, но само по себе не гарантирует полную защиту от инфекции. Все так же важно соблюдать гигиену рук и органов дыхания, избегать тесных контактов с заболевшими людьми.

Кроме того, Всемирная организация охраны здоровья рекомендует дезинфицировать поверхности, с которыми контактировали люди, имеющие признаки заболевания, с помощью хлорсодержащих или спиртосодержащих средств.

Мифы о коронавирусе

К сожалению, распространение коронавируса вызвало зарождение целого ряда мифов, не имеющих ничего общего с действительностью. Поэтому хочу заверить: коронавирусной инфекций нельзя заразиться от домашних животных (если они не были в Китае), равно как и через почтовые посылки и письма, пришедшие из стран, где выявлен коронавирус.

Резюмируя вышесказанное: эпидемия коронавирусной инфекции – серьезный вызов для мировой медицины. Но не стоит поддаваться паническим настроениям и плодить истерики. Гораздо полезнее сохранять спокойствие, прислушиваться к здравому смыслу и выполнять рекомендации профессиональных медиков. Знания и рассудительность – наше основное оружие в борьбе против коронавируса. И мы должны быть во всеоружии.

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