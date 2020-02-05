Коронавирус наступает: несколько слов о профилактике и лечении

Поводим итоги января: имеем 9776 подтвержденных случаев заболевания новым китайским коронавирусом. При этом, за пределами Китая - 118 случаев, все остальное - в самой стране. От заболевания умерло 213 человек (по состоянию на утро 5 февраля общее число заболевших увеличилось до 24 505 человек, число жертв, инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV, достигло уже 493 человек. - Ред.).

В средствах массовой информации Китая ведется оживленная дискуссия, которая вступает в противоречие с международной оценкой того, что делают китайские власти. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что китайцы прекрасно отреагировали на ситуацию, своевременно диагностировали и расшифровали геном вируса. В общем, молодцы.

Но некоторые органы Компартии сообщают о том, что они точно потеряли пару недель, что власти Уханя сомневались, обнародовать ли эту информацию, поскольку данные об инфекционных заболеваниях сильно засекречены. Их сейчас все осуждают, несмотря на положительную международную оценку.

К чему я это все?

К тому, что именно сейчас на территории бывшего Советского Союза многие мэри, многие местные начальники докладывают наверх, какие они хорошие. Поэтому, обращаю ваше и внимание журналистов, действительно ли созданы условия для изоляции больных, есть ли транспортировочные изоляционные боксы, есть ли спецодежда, маски, очки для медработников. Потому что, потом, если вдруг начнется, кто будет виноват? Именно вы и будете, друзья мои, виноваты.

23 января ВОЗ заседала и рассматривала вопрос о том, объявлять ли ситуацию с короновирусом чрезвычайной по всему миру или только в Китае. Тогда решили, что только в Китае, но 30 января в Женеве таки объявили чрезвычайную ситуацию по всему миру.

При этом, ВОЗ не рекомендует какие-то ограничения на перемещение людей и грузов. Организация акцентирует внимание на сути чрезвычайной ситуации, основанной на том, что правительство стран не должно терпеливо ждать, пока Китай эту проблему решит, а должно мобилизовать собственные ресурсы. И особенный акцент надо уделять на те страны, которые не имеют возможности самостоятельно произвести тест-системы, не имеют достаточно ресурсов и возможности изолировать пациентов.

Читайте также - Коронавирус наступает: 2019-nCoV убивает не только людей

Также обращаю внимание, что 28 января была встреча высшего руководства ВОЗ и Китая. То-есть первые лица решили, что все хорошо, они работают одновременно и Китай открыт. Еще один очень хороший момент - Facebook объявил, что будет активно бороться з фейками и распространением неадекватной информации о коронавирусе.

Что очень важно?

Зарегистрированные в Германии, Японии и Франции случаи заболевания новым китайским коронавирусом, не связаны с посещением Китая. То есть не человек летал в Китай или вернулся оттуда, а некто контактировал с тем, кто вернулся из Китая и заболел. Такие случаи начали диагностироваться. Тем не менее, за пределами Китая заболело 118 человек. За это же время несколько десятков, а то и сотен тысяч человек заболело гриппом, и несколько сотен, а то и тысяч - погибло от этого недуга.

Чартеры в Ухань

Куча народа выехала из Уханя, чтобы встретить с родственниками Новый год. Теперь их там держат, они не могут возвратиться домой, город изолирован. Поэтому правительство разрешило чартеры в Ухань, чтобы вернуть всех уханьцев. Вообще, с этими полетами, конечно, огромное количество компаний перестало летать в Китай. Но возникла очень интересная проблема - многие страны, например, Австралия, Германия, США, эвакуируют своих граждан из Китая.

И тут возникает интересный вопрос: куда девать этих эвакуированных? Они же могут находиться в инкубационном периоде, который длится до 14 дней. То есть всех, кого привезли, надо бы на 14 дней куда-то спрятать и не пускать общаться со всеми остальными. Оригинальнее всех поступили австралийцы: у них есть свой, принадлежащий Австралии, остров Рождества, он находится в двух тысячах километров от Австралии. Там шикарный госпиталь и аэропорт. Всех, кого эвакуировали, перевезли на этот остров. Но местные жители от этого не в восторге.

Еще не в восторге любители горнолыжного спорта - 16 февраля в Китае должен был состояться первый в истории Китая этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Отменили. А страна готовилась. Сегодня в Китае нет ни одной провинции, в которой бы не диагностировали новый случай коронавируса. Кстати, в Гонконге все университеты, детские сады и школы закрыты до 2 марта.

Читайте также - Коронавирус - "черный лебедь"? Кризис начался?

Много красивых картинок в интернете, где показано шикарное суперсовременное здание из стекли и бетона, под которым "эксперты по строительству" пишут, что китайцы за неделю построили такой госпиталь. Вообще, это чудо, ка мы их всех любим… Ребята, никто за неделю ничего подобного не строил. В Ухани действительно был госпиталь, он был построен, но не использовался. Они за два дня подвели коммуникации и начали его использовать по прямому назначению. А тот госпиталь, который они строят, - модульный госпиталь, временный, который после окончания всего этого, разберут.

Инкубационный период

Самая грустная новость, связанная с коронавирусом, состоит в том, что доказана заразность в инкубационном периоде. То есть человек, который заразился, но не имеет вообще никаких симптомов болезни, может распространять инфекцию. Это говорит о том, что на сегодня вся статистика очень условна.

Уточнены данные по инкубационному периоду: на сегодня это - семь дней. Чем дольше инкубационный период, тем сложнее организовывать противоэпидемические мероприятия. Тем не менее, максимальный инкубационный период по-прежнему оценивается в 14 дней.

Читайте также - "Мы не отчаиваемся". 5 рассказов жителей Ухани о ситуации в городе-эпицентре коронавируса

Одна из основ для паники состоит в том, что 100 лет назад в мире была страшная болезнь - вариант гриппа под названием "испанка". И новый коронавирус очень часто с ней сравнивают: дескать, нас ждет массовый мор. Весь ужас "испанки" состоял в том, что этим заболеванием болели здоровые молодые люди в расцвете сил и в расцвете иммунной системы. И это не имеет никакого отношения к новому китайскому коронавирусу, который наиболее тяжело протекает именно у пожилых людей. Большинство тех, кто погиб, - люди после 70 лет и с серьезными заболеваниями легких.

Несколько слов о профилактике и лечении

Никаких лекарств, которые можно проглотить и не заболеть, не существует. "Фуфломицин", "фуфлоферон" и "фуфлофолиновая мазь" не работает. "Фубломидон" и "фуфлобизол" тоже. Не работает ничего. И "лук-чеснок" тоже не работает. Можно использовать чеснок, который будет отгонять от вас людей, поскольку вы будете вонять. Но вирус отогнать он не в состоянии.

Когда возникает какая-то острая инфекционная болезнь, тут же появляется куча народа, которая хочет заработать на людской тупости. Естественно, появляются объявления о продаже вакцины от коронавируса: "Приходите, мы вас уколем". Непонятно куда смотрят в данной ситуации правоохранительные органы. Тем не менее, на фоне объявлений о существовании вакцини, СМИ пишут о том, что у передовых ученых из Гонконга уже готова вакцина.

Еще раз: на сегодня приготовить вакцину современными методами не так сложно. Например, те же ученые из Гонконга, которые объявили о создании лекарства, использовали вакцину против гриппа. В нее они встроили фрагмент нового коронавируса. Вакцина применяется интроназально - это спрей в нос. Предполагается, когда вакцина поступит в продажу, ее можно будет использовать одновременно и для профилактики гриппа, и для профилактики коронавирусной инфекции.

Читайте также - Выздоровевшая о коронавирусе: Не могла есть, болело сердце

Но эту вакцину, в лучшем случае, можно будет взять в руки только летом и начать испытывать на животных. Поэтому, если через год-полтора хоть что-то дойдет до людей, это будет огромное-преогромное счастье.

Конечно, во всем мире страшный дефицит масок и защитных костюмов. Это огромная проблема. Польза коронавируса в том, что он обратит внимание на недостаточную укомплектованость инфекционных больниц в стране.

Маска не защищает от заражения. Маски используются для того, чтобы нацепить их на того, кто кашляет, чтобы он во время кашля и чихания не разбрызгивал свою слюну. Когда маску одевает здоровый человек, она мгновенно пропитывается, вы все время поправляете нос, распространяете руками инфекцию. Кроме того, уже доказано, что коронавирус передается через конъюнктиву глаз. То есть, если нет специальных очков, маска до лампочки.

Цифры - важны

Всем очень важно понимать - цифры о количестве заболевших не имеют никакого отношения к действительности. Когда в Китае огромное количество тяжелых больных с температурой и кашлем обращаются в больницу, нет времени, возможности, сил и средств бегать по домам, смотреть на шмыгающих носом и с температурой 37,1, которые туда не пошли. То есть сегодня в Китае тест-системы используются для тех, кто реально болен. А за пределами страны, там, где уже есть тест-системы, естественно, обследуют всех подозрительных. Поэтому будет разная статистика.

Читайте также - Как уберечься от коронавируса в самолете: где сесть и что делать

По мере того, как сейчас будут производиться и направляться в старны и регионы тест-системы, количество заболевших будет расти. Возможно, даже в геометрической прогрессии. Но это все равно не догонит грипп. 100% не догонит. Реально, мы должны понимать, что данные потенциального количества людей, которых может заразить один больной, на сегодня составляют 2,2- 2,9.

Вся суть, того, что делают люди, - вводят противоэпидемические мероприятия. Их цель понизит этот показатель до единицы. Тогда все будет нормально. Но на сегодня оценить его невозможно.

Новый китайский коронавирус показал, что он представляет собой страшную угрозу прежде всего пожилым людям. Нашим бабушкам и дедушкам, обитающим на территории бывшего Советского Союза, по большому счету, очень повезло. Их пенсии не позволяют им активно путешествовать по миру, разьежать на круизных лайнерах, контактировать со всеми подряд. Они тупо отсиживаются, поэтому шансов встретится с вирусами у них немного.

Обратите внимание на бабушек и дедушек, это принципиальнейший вопрос на сегодня. Проявите к ним уважение, они сейчас реально рискуют. Вы можете попросить маму или бабушку погулять с детьми, а в супермаркет пойти сами. Проведите с ними дома разъяснительную работу. Внушите им, что ближайшие месяцы не про коронавирус речь, а про тот же грипп.

Оригинал - блог автора