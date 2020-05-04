Коронавирус оголил проблемы медицинской сферы не только Украины. Что делать

Сейчас много говорят о необходимости переосмысления нашего существования как индивидуумов, так и глобально социума. Оценим практические аспекты нашей жизни и возможность ее изменить. Ведь многие начали говорить о том, что жизнь уже никогда не вернется к привычным нам нормам.

В США прогнозируют, что вирус будет возвращаться каждый год. Людям вселили страх. Патерналистские настроения в обществе дошли до того, что политики рискнули пойти на крайние меры: закрыли страны, границы, разрушили привычное мироустройство, жизнь граждан. Теперь нам говорят, что это, наверное, навсегда.

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Вирус оголил проблему медицинской сферы, которая, как оказалось,находится в первобытном состоянии не только в Украине, но и в развитых странах. Хотя, может быть, это отчасти и хорошо. Потому что ситуация с вирусом дуалистична.

В большой степени, вирус поражает население развитых стран, где потребление лекарств высокое, потому что они доступны, доступно страхование, и у людей есть деньги на лекарства. Вот эта система, на мой взгляд, является иллюстрацией безудержного раскручивания ненужного потребления, которое угрожает жизни всего человечества больше, чем ядерное оружие.

Давайте посмотрим, как работает медицина в США. Поскольку тут медучреждения, в основном, частные, у большинства населения есть медстраховка. Человек получает качественное обслуживание, но довольно дорогое. Например, стоимость страховки в месяц на человека от $500. Если же брать в разрезе на семью из четырех человек, то со скидками получается от $1500 в месяц. Для украинской семьи - это просто неподъемная сумма. Вы спросите, причем тут вирус? Сейчас поймете…

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Человек, заплатив такую сумму за страхование, при малейшей проблеме идет к врачу. Врач, зная, что клиент хочет использовать это право, будучи мотивирован фармацевтическими компаниями распространять те или иные препараты, начинает огульно их выписывать. Страховая компания с чем-то соглашается, с чем-то нет, но, в конечном итоге, человек выходит от доктора с пачкой лекарств, 90% которых ему не нужны.

Соответственно, если что-то ему не подтвердила страховая компания, он начинает жаловаться, подключаются фармацевтические компании. В конце концов, страховая подтверждает эти препараты, чтобы иметь большие выплаты и повышать цену на страховку.

Или же, появляется на рынке новый препарат, который сначала рекламируют в СМИ. Потребитель хочет им воспользоваться, страховщик не соглашается, потом общественность начинает давить, он соглашается. Цена растет, потребитель опять требует больше препаратов и услуг от страховой компании. Получается замкнутый круг.

В конечном итоге, выигрывают от этого доктора, фарминдустрия, страховые компании. Крайним оказывается потребитель, который платит за страховку и употребляет ненужную химию.

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Получается, что в этой потребительской цепочке, человек не задумывается, что он кладет себе в рот. А эффект здесь чисто медицинский или биологический - чем больше человек употребляет химических лекарств, тем больше у него ослабляется иммунитет.

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Здесь есть аналогия с патернализмом политическим. Чем больше вы попадаете в зависимость от услуг государства, тем больше вам навязывают заботу и решение всех проблем.

Поскольку в Украине система медицинского страхования еще не сформировалась, мы должны всерьез задуматься, какая у нас будет политика медобеспечения. Я сторонник того, что нужна дерегуляция экономики и ее полная свобода. А вот функция государства и правительства должна заключаться в контроле над лекарственными препаратами и врачами. Необходимо запретить схемы, когда фармкомпании поощряют медицинских работников и дают им откаты.

Опасность от такой коррупции больше, чем от обычной.

Необходимо задуматься, нужно ли нам копировать систему обязательного страхования развитых стран. Я предлагаю медицинский рынок в виде свободного рынка - если человек хочет покупать систему медстрахования он ее покупает, а не хочет, то он по своему усмотрению определяет, где и как ему лечиться.

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Нужно на уровне государственной политики закрепить и довести до понимания населения, что злоупотреблять медпрепаратами, - вредно. Нужно запретить их рекламу в СМИ, усилить ответственность врачей за прописывание ненужных препаратов пациентам. Как раз такую ответственность можно застраховать: если врачи будут нарушать лицензионные условия, тогда функция контроля за их действиями возложиться не на правительство, а на страховщиков. То есть мы двигаемся к тому, что врачи должны получать лицензии, и это будет одним из элементов свободного рынка.

Нужно сместить регуляцию рынка медицинских услуг от правительства в сам рынок.

Его регулировать должны сами врачи, инвесторы, то есть они должны стать его субъектами. А функции правительства должны быть не в управлении медучреждениями, а в регулировании рынка лекарств, то есть в стратегических вещах.

За государством нужно оставить финансирование экстренной медпомощи: травм, инфарктов, инсультов и прочих критических заболеваний. Все остальное должен регулировать рынок.

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Есть уже несколько редакций закона о медицинском страховании. Но Украине, по сути, нужен не закон, а новые правила игры на медицинском рынке. Например, правительство может остаться собственником больниц, а может и не оставаться. Если остается - оно должно стать юридическим лицом учреждения или приватизировать его. Либо должна быть создана корпорация, которая будет всем управлять. Больницы и госполиклиники должны стать субъектами рынка. Плюс к этому, муниципалитеты должны иметь возможность инвестировать в рынок медицинских услуг. Когда любой город в Украине может принять решение и инвестировать деньги в постройку компактных поликлиник. А что делать с теми, которые уже построены? под снос?

Или, например, сельсовет лично решает нужен ему акушерский пункт или нет.

Правительство, муниципалитеты, частные компании - все должны стать субъектами медицинского рынка. При этом функция правительства - жестко контролировать ответственность врачей за гипердиагностику и проводить пропаганду среди населения потреблять меньше лекарств.