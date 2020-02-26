Коронавирус пошел по миру. Нет, мы не умрем

Статистика на 24 февраля: 79 434 подтвержденных случаев заражением коронавирусом 2019-nCoV, 2620 погибших, 25 103 пациента выздоровели.

Плохая новость

Коронавирус 2019-nCoV распространяется по миру. На сегодня есть три горячих точки, в том числе - Иран. Многие страны вокруг Ирана вводят очень серьезные ограничительные меры. В частности, Турция, Кувейт, Оман, Афганистан, Бахрейн вводят ограничения на полеты и перемещения.

Кроме этого, серьезная вспышка в Южной Корее: 763 заболевших, семь погибших. Все это локализовано в одном городе - Тэгу. Это четвертый по величине город Кореи с 2,5 млн жителей. Корея также прекратила все полеты в аэропорт этого города.

Значительное количество заболевших в Италии - 157 случаев, в том числе четверо людей погибло. Отменили Венецианский карнавал, Австрия остановила железнодорожное сообщение с Италией. Но все погибшие в этом регионе - от 80 лет и старше.

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Вот, очень показательная история. Четыре англичанина вернулись на родину после карантина на лайнере, то есть после предварительного обследования. Обследование показало, что они здоровы, а при повторном обследовании в Британии оказалось, что люди больны. Общее число заболевших в Великобритании достигло 13 человек. Но здесь важно другое: заканчивается карантин, человека обследуют, он прилетает домой и оказывается больным. Это значит, что качество тест-систем определяет количество больных. Там, где тест-системы считанные, где их нет - случаев заболевания не обнаруживают.

Хорошая новость

Сегодняшняя статистика по провинции Хубей и непосредственно очагу коронавируса 2019-nCoV - городу Ухань: количество заболевших снижается, а вновь диагностированных случаев значительно уменьшается. В Китае практически все провинции отреагировали на вспышку коронавируса первым уровнем экстренного реагирования. Сейчас шесть из них понизили уровень экстренного реагирования на вспышку заболевания.

Самое хорошее на этой неделе - уменьшение активности эпидемиологического процесса в очаге. Самое плохое - появление новых очагов.

О первопричине заражения

Между учеными вновь обострилась дискуссия о первопричине. Вернулись к версии заражения человека этим вирусом от змей. Но все больше склоняются к тому, что он возник не на рынке в Ухане, а где-то до этого. Скорее всего, это случилось, примерно, в ноябре 2019 года. Рынок просто стал местом, откуда пошло массовое распространение. При этом, источников было несколько. Даже среди первых больных было 20-30% тех, кто не имел никакого отношения к рынку в городе Ухань.

Почему коронавирус сравнивают с гриппом?

Появляется много замечаний о том, что очень некорректно сравнивать коронавирус 2019-nCoV с гриппом, количество заболевших от гриппа с заболевших от коронавируса. Дескать, если б Китай не предпринял столь беспрецедентные меры, то было бы хуже. Казалось бы, похожие по механизму заражения и развитию болезни, но коронавируса мы боимся страшно, а гриппа не боимся вообще. Какие у нас меры профилактики гриппа? Да точно такие же, как и с коронавирусом!

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Хотелось бы обратить внимание на то, как активно в контроле за коронавирусом используются достижения передовой науки. Например, медсестры в китайских госпиталях не бегают из палаты в палату и не разносят инфекцию, а переговариваются по рации. Начали использовать дроны, оснащенные инфракрасными датчиками: они летают над толпой и выискивают людей с повышенной температурой.

Чем отличается пневмония при коронавирусе от обычной пневмонии?

Пневмония и воспаление легких - это одно и то же. Воспаление легких бывает двух видов: оно может вызываться бактериями или вирусами. Вирус гриппа или коронавируса не задерживается в верхних дыхательных путях, попадает в легкие и вызывает воспалительный процесс. Возникает вирусная пневмония. Весь ужас вирусной пневмонии в том, что мы ничего не можем сделать с возбудителем. Мы должны дождаться, пока организм сформирует иммунитет и убьет этот вирус.

Бывают другие варианты пневмонии. Например, человек заболел обычным ОРЗ, и на фоне этой инфекции в легких накапливается мокрота, нарушается вентиляция, там начинают размножатся бактерии. Тогда возникает пневмония. При бактериальной пневмонии возникает очаг, а при вирусной - как правило, поражаются все легкие. Поэтому, вирусную пневмонию всегда тяжело лечить.

Почему мог умереть китайский врач от коронавируса? Ему не оказали должной помощи?

Врачи, которые оказались в эпицентре событий, постоянно контактируют с больными, находятся в состоянии стресса. Они сообщают родственникам о смерти, видят смерть ежедневно. Также у них очень серьезный недосып и эмоциональные нагрузки. Плюс ко всему - врачи, которые работают в инфекционных больницах, постоянно контактируют с огромным количеством антибактериальных средств. В результате у них в носоглотке живет устойчивая ко всему флора. И когда она вызывает осложнения, никакие антибиотики не помогают. Поэтому среди врачей смертность намного выше. Это лишний повод задуматься о стоимости врачебного труда и о том, что надо беречь медработников.

Как человек может вылечится от коронавируса, ели нет лекарств, которые его убивают?

В подавляющем большинстве случаев наш организм может справится с вирусом. Для этого включается в борьбу иммунная система. Ей надо пять дней для выработки антител, которые потом нейтрализуют вирус. Лечение - это, фактически, поддержка организма в течение того времени, пока отреагирует иммунная система. Поддержка - это лекарства для сердца, сосудов, а также кислород.



Почему врачи, которые ставят диагноз ОРВИ, не тестируют людей на коронавирус?

Если мы сейчас начнем всем врачам раздавать тесты на коронавирус, их негде будет взять. Количество тестов ограничено, их применяют только тогда, когда есть реальное подозрение, история путешествия в Китай или контакт с теми, кто оттуда приехал. Во всех других случаях обследование не проводят. Это вызывает большую грусть, поскольку обнаруживается значительное число заболевших, у которых совершенно не понятно, откуда взялся вирус.

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Коронавирус поражает людей с недостаточностью лактозы?

Распространяется теория, что коронавирус поражает только тех, у кого непереносимость лактозы. Медицинская наука это никаким образом не доказала. Поражающий легкие вирус вряд ли имеет особую зависимость от лактозы. Наверное, производители безлактозных продуктов могут неплохо на этом подняться.

Правда ли, что 90% заболевших-умерших мужчины-азиаты репродуктивного возраста?

Азиатов там действительно большинство, потому что основной очаг находится в Азии. Что касается репродуктивного возраста, - нет. Чем меньшее отношение ваш возраст имеет к репродуктивному, тем больше шансов умереть. В основном, умирают пожилые люди.



Самый негативный сценарий

Самый негативный сценарий - это серьезное высвобождение денег в Пенсионном фонде. На самом деле, максимальная угроза от коронавируса для пожилых людей.

Итак, если к нам придет коронавирус. Система здравоохранения в Украине истощена, нет достаточного запаса лекарств, медработники запуганы, ничего не хотят делать по своей инициативе и ждут приказов сверху, а их никто не хочет давать, потому что надо брать на себя ответственность. В таких условиях мы можем получить 3-4% смертности. Это самый негативный сценарий.

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Поэтому, обратите, пожалуйста, внимание на здоровье ваших стариков: покажите их терапевтам, приобретите нормальные препараты от артериального давления и ишемической болезни, не кормите их сладостями, не позволяйте по мере возможности ездить в общественном транспорте, если можно - просто гулять на свежем воздухе. Постарайтесь делать все, чтобы бабушки меньше контактировали с внуками, не заражались от них, а побольше занимались дедушками.

Борьба продолжается

24 февраля китайский законодатели начали рассматривать законопроект о полном запрете незаконной торговли дикими животными и устранении вредных привычек употребления в пищу диких животных.

Появилось достаточно серьезное эпидемиологическое исследование, в котором коронавирус рассматривается в философском аспекте с другими вирусами: он может размножаться только в той клетке, которая к нему чувствительна. Клетка может "поселить" у себя вирус и помогать ему размножатся. Когда организм погибает, размножение прекращается. В общем стратегическом направлении, вирусы "не заинтересованы" в смерти зараженного человека. А наоборот - в том, чтобы вы как можно больше их распространяли.

Как правило, при таких инфекциях проходят определенные мутации и со временем патогенность вируса снижается. Либо мы забудем о коронавирусной инфекции, либо она у нас приживется, но тяжесть болезни значительно уменьшится.

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