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11.02.2020, 09:01

Коронавирус: Украина не спешит эвакуировать граждан из КНР

Коронавирус: Украина не спешит эвакуировать граждан из КНР
эксперт UIF (Ukrainian Institute for the Future)

Большинство государств мира эвакуировали своих граждан, которые пожелали выехать из КНР. Украина - не в их числе. Почему?

Китай, коронавирус. Тема номер один в СМИ. В том числе и в украинских. Общество бурлит, обсуждает страшную заразу. Появились даже конспирологические версии произошедшего. Да, в конце концов, даже боевики из так называемой "ДНР" успели связать 2019-nCoV с полком Азов и американскими разработчиками бактериологического оружия.

Большинство государств мира завершило эвакуацию своих граждан, которые пожелали выехать из КНР. Даже Ливия - та самая, где идет гражданская война, и где разные группировки контролируют части страны, завершила эвакуацию четвертого февраля 2020 года.

Часть государств стремится помочь КНР. Не то чтобы китайская экономика была настолько слаба. Просто на Востоке видят красивые жесты и запоминают их. Например, Беларусь отправила уже два самолета с гуманитарной помощью - это окупится. Коморские острова (есть такое микрогосударство) отправили 100 евро в КНР на борьбу с заразой - всё что могли.

В самом Китае уже сдали в эксплуатацию две больницы для размещения заражённых. Одна из них была перепрофилирована за три дня, вторая построена с нуля за 11 суток.

На этом фоне Украина, выждав паузу, разразилась невнятными сочувствиями родственникам заболевших.

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А эвакуация? Ну, тут мы снова можем поразить весь мир нестандартными подходами. Сегодня посольство Украины в КНР гордо заявляет: "У зв’язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV), Урядом України прийнято рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну. З цією метою, Україною 11 лютого цього року  планується спеціальний чартерний рейс за маршрутом: м. Київ - м.Ухань (КНР) - м. Київ"

11 Февраля... Ещё раз напомню, ливийцы закрыли проблему 4 февраля.

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Но даже дата - это мелочь. Сайт посольства просит граждан, которые ожидают эвакуации "по можливості, поповнити рахунок, у тому числі  з урахуванням форс-мажорних ситуацій (надмірне використання інтернет-трафіку, можливість здійснення дзвінків у роумінгу чи в іншу країну)" Это меня выбило. Какие международные звонки, какой роуминг. Это центральная часть КНР. Или Украина попросит своих граждан подтвердить отправку звонком на "горячую линию в Киев?"

Ну, что тут можно сказать. Гениальная по сути своей работа государственного аппарата. Говорят, что быстрая реакция в этом мире может быть одним из условий выживания. С другой стороны, всегда есть место для поиска своего уникального, не похожего на чужие пути.

А если посмотреть с другой стороны. Правительство говорит об инвестиционных потоках, о привлекательности. Но ведь эффективность работы правительства - это, среди всего прочего быстрая реакция на кризисы, которая демонстрирует работу институтов в государстве. Поэтому можно очень красиво надувать щёки, говорить о нянях, но инвестор смотрит на работу институтов в кризисах. И видит две даты: разодранная войной Ливия (4.02) и Украина неделей позже.

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Я думал это дно! НЕТ! Пришла очередная новость!

"Українцям, які не захочуть підписати згоду на карантин, буде відмовлено в евакуації. Про це на прес-брифінгу розповів в.о. Генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін."

То есть месяц создавая списки, посольство не озадачилось вопросом собрать согласия на карантин как условие эвакуации.

И теперь гражданам, собирающимся на самолет, условно говоря "перед трапом" будут давать подписать бумажки.

Вы представляете вой и скандал если хотя бы три-четыре семьи откажутся перед трапом самолёта. Кто и как их завезет назад, что скажут журналисты.

Классика того, как создать проблему на пустом месте.

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Теги: КНР, коронавирус, коронавирус 2019-nCoV﻿
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